Une découpeuse intelligente pour un marché en demande

La marque LOKLiK vient de lancer la commercialisation d'un nouveau plotter, une machine de découpe intelligente dédiée aux particuliers qui combine les fonctionnalités dans un encombrement moindre et une facilité d'usage la rendant accessible au plus grand nombre.

On connaissait déjà LOKLiK pour la presse thermique dédiée aux casquettes que nous avions déjà pu tester par le passé, une marque liée à HTVRONT qui nous avait également permis de tester une presse thermique automatique qui nous avait grandement séduit par sa précision et ses fonctionnalités.

Ainsi, c'est plutôt serein que nous avons pris en main la machine de découpe LOKLiK iCraft, affichée au prix public de 249,95 € sur le site officiel, mais actuellement en promotion à seulement 179,95 € pendant sa phase de précommande. Elle aura pour mission de venir déloger la fameuse Cricut Maker 3 déjà bien installée sur le marché. Un argument de taille en faveur de LOKLiK : un prix tout juste hallucinant : moitié moins cher que la Cricut qu'elle vient concurrencer !

C'est quoi une machine à découper intelligente ?

Avant de commencer, il est bon de présenter le concept de découpeuse intelligente, son fonctionnement et ses possibilités.

Concrètement, il s'agit d'une tête motorisée dans laquelle s'insère une lame de découpe qui tourne sur elle-même pour garantir un positionnement optimal du tranchant lors des tracés.

Les matériaux à découper sont temporairement fixés sur une plaque de découpe qui est quant à elle pincée via des rouleaux, et amenés sur l'axe de profondeur jusqu'à la tête de découpe qui elle évolue sur l'axe latéral.

La tête de découpe est équipée d'un système permettant de jouer sur la profondeur de la lame et la pression exercée en grammes ou selon divers niveaux d'intensité.

En réalisant un motif sur un logiciel spécifique, on obtient un tracé qui peut ainsi être découpé sur la matière que l'on propose à la machine.

En faisant varier le type de lame, ou même l'outil (stylo, pointe à embosser) ainsi que la profondeur de coupe, on peut découper divers matériaux ou simplement les marquer afin d'obtenir des motifs, des autocollants, des transferts sur mesure...

Selon les options intégrées à chaque machine ainsi qu'aux logiciels associés, on peut bénéficier de plus ou moins de fonctionnalités qui ouvrent la voie à davantage de créations, de prises en charge de matériaux ou même de gain de confort.

Petite, mais performante

LOKLiK n'a pas fait de concession avec son iCraft, annoncée comme compatible avec plus de 100 matériaux. Et pourtant, à l'usage, la machine se veut particulièrement abordable et simple.

L'emballage est complet et intègre la machine, un adaptateur secteur, un jeu de deux lames à 45°, un outil pour feutre, un rouleau de vinyle doré, un outil d'échenillage, un bac de rangement ainsi qu'un plateau adhésif "standard" qui conviendra aux matériaux relativement épais et résistants.

L'iCraft prend en charge des plateaux de 30 cm de large et jusqu'à 61 cm de longueur. Pour faciliter la manipulation des projets d'envergure, un accessoire de dérouleur de rouleau est également proposé.

LOKLiK dresse une liste non exhaustive des matériaux pris en charge : papier, transfert vinyle thermique, vinyle auto-collant, papier autocollant, cuir, carton, veuille plastique, feutre, mousse... L'épaisseur maximale de matériau est de 2 mm et la précision de coupe est de l'ordre de 0,01 mm.

Plusieurs outils sont annoncés au niveau de la tête : lame fine, lame profonde, stylo, pointe de transfert, stylet traceur.

La connectivité se fait via USB ou par Bluetooth, sur PC ou via l'application mobile dédiée.

L'iCraft propose des volets rabattables pour un encombrement réduit en mode stockage. Sur le dessus, on retrouve quelques boutons nécessaires à son utilisation : alimentation, pause, chargement et déchargement du tapis, lancement de la coupe.

La tête en elle-même dispose de plusieurs capteurs, notamment de pression, qui permettent de définir la hauteur du matériau de façon automatique : lors du lancement de la coupe, la tête vient poser la lame sur la matière, et repère sa position exacte au moindre signe de résistance. Un capteur optique est également présent pour permettre de proposer la fonction très prisée "Print and Cut" : elle analyse des repères sur une feuille imprimée pour centrer et orienter le calque de découpe et ajuster automatiquement son travail.

Avec seulement 5 kg sur la balance et un encombrement de 51 x 14 x 14 cm, l'iCraft s'intégrera dans les bureaux les plus petits et passera inaperçue une fois stockée.

À l'usage

Un des premiers arguments qui nous a immédiatement séduits lors de notre premier projet avec l'iCraft est le silence religieux dans lequel la machine travaille.

Malgré des moteurs pas-à-pas offrant beaucoup de couple, la découpe ne dégage quasiment aucun bruit de moteur. Pas de hurlements, ni de grincements ou même de sifflements et ce, malgré une vitesse d'exécution relativement rapide. Sur ce point, difficile de donner des chiffres précis puisque LOKLiK a fait le choix de simplifier les valeurs en misant non pas sur une distance par seconde, mais par une valeur allant de 1 à 9.

Même son de cloche pour la "Force" appliquée, qui varie de 1 à 11 avec des paliers de 0,1. Reste que la découpe de cuir de 1 mm n'aura nécessité que d'aller jusqu'à la valeur de 9, ce qui laisse de la marge pour d'autres matières plus coriaces.

Après avoir chargé un modèle en SVG, et collé une feuille de papier sur la plaque standard, il suffit de presser le bouton de chargement pour que la plaque soit automatiquement alignée avec la tête. La pression du bouton de lancement engage le processus de coupe qui débute par une calibration de la hauteur de la lame, puis par la coupe en elle-même qui se réalise en quelques secondes.

Premier tracas rencontré : le mauvais choix de matériaux par rapport à la plaque livrée.

La plaque de travail combine plusieurs avantages : elle est rigide et peut donc être parfaitement guidée par les rouleaux de la machine. Sa taille est adaptée et elle est donc autocentrée une fois happée par la découpeuse. Et elle présente une surface collante.

Ces plaques sont déclinées en trois versions selon leurs puissances d'adhésion : Light, Standard et Strong.

Premier constat : le papier standard 80 grammes n'est pas adapté à la plaque "Standard". L'adhésion est-elle que l'on se voit contraint d'arracher le papier, en perdant tout le travail de coupe, à l'image d'un autocollant que l'on chercherait à enlever d'un bocal de confiture... Il faudra donc bien penser à se tourner vers une plaque "Light" pour les papiers et projets sur des matières à même de se déchirer. Aucun souci par contre pour ce qui est vinyle, plastique ou autre carton épais.

Une des fonctionnalités très prisées de ce type de machine est l'option Print and Cut. Il s'agit de combiner deux processus : imprimer son motif sur une imprimante laser ou jet d'encre d'une part, puis placer la feuille dans la découpeuse pour réaliser des coupes.

Mais comment pourrait-on alors centrer les motifs ? Et bien grâce au module optique intégré dans la tête et l'impression de motifs de centrage.

Concrètement, il faut passer par l'application LOKLiK Ieadstudio pour profiter de cette fonctionnalité. Après l'intégration du motif à imprimer, on sélectionne Print and Cut, ce qui fait apparaitre un cadre au format A4 sur la zone de travail avec des coins marqués en noir qui seront imprimés.

Il est possible de lancer l'impression directement depuis le logiciel, qui va imprimer le motif sans aucune mise à l'échelle. On récupère ensuite notre feuille imprimée pour la coller sur le tapis adéquat, puis on le charge dans la machine.

Toujours depuis la fonction print and cut, on sélectionne les calques et le type de découpe que l'on souhaite, puis on lance le travail.

La tête va passer plusieurs fois sur les marqueurs des coins pour effectuer un repérage et se calibrer sur la feuille en modifiant l'orientation des calques de découpe pour s'ajuster à la position réelle de la feuille. Résultat : les motifs sont parfaitement découpés, depuis une impression que l'on a réalisée soit même. Cela se montre particulièrement intéressant avec des travaux de réalisation de cartes de voeux par exemple ou des autocollants personnalisés, imprimés sur du papier autocollant. Notons que dans ce dernier cas, il est possible de régler la pression pour ne découper que la partie autocollante et préserver le fond de la feuille intact afin de produire des plaques d'autocollants proches des finitions professionnelles.

Pour que cela fonctionne, il faut réaliser une calibration au préalable : le logiciel propose d'imprimer une feuille avec des marqueurs spécifiques, puis de réaliser des découpes. On sélectionne ensuite chaque coupe la plus centrée par rapport aux marques pour renseigner les valeurs correspondantes dans le logiciel, et s'assurer d'un réglage optimal. La procédure est simple, accessible et ne prend que quelques minutes.

Lors de nos tests, l'iCraft de LOKLiK s'est montrée particulièrement performante dans la coupe : les découpes très fines et délicates sont bien respectées, les vitesses de travail sont excellentes et le bruit en fonctionnement très limité.

Le logiciel, fourni gratuitement, se veut complet et propose son lot de fonctionnalités : de la gestion des SVG au dessin, encadrement, réglages de bordures, types de découpe... La fonction Print and Cut est un gros plus, tout comme la prise en charge native d'un grand ensemble de réglages de découpe de matériaux proposés par LOKLiK et HTVRONT : en quelques clics, on s'assure des réglages optimaux qui correspondent à nos besoins.

Pour aller plus loin encore, le logiciel IdeaStudio propose de la génération par IA, la séparation automatique des SVG en plusieurs couches de couleur, ainsi qu'un accès à plus de 18 000 modèles gratuits au format SVG. Si cela ne suffit pas, une version pro proposée en abonnement permet d'accéder à davantage de formes encore, à la génération avancée de SVG en tracé, ainsi qu'à plus de générations de modèles via intelligence artificielle.

Bilan

La LOKLiK iCraft est une excellente surprise qui arrive dans un marché largement dominé par les découpeuses Cricut proposées à des tarifs souvent très élevés.

Car en marge de ses fonctionnalités évoquées plus tôt dans notre dossier, l'un des principaux arguments de l'iCraft est son prix : 179,95 € en précommande actuellement, soit deux fois moins cher qu'une Cricut Maker 3 facturée 479€.

À ce tarif, la LOKLiK iCraft est tout simplement imbattable en termes de rapport qualité / performances / prix.

Elle prend en charge une foule de matériaux, propose une coupe nette et précise et tout ce que l'on peut attendre d'une découpeuse intelligente et plus encore grâce à son logiciel complet et fourni en modèles.

Vous trouverez sur le site officiel de la marque la machine de découpe LOKLiK iCraft à seulement 179,95 € en précommande, au lieu de 249,95 €.