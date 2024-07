Se différencier pour se distinguer

La jeune marque Nothing, portée par son CEO Carl Pei, a reproduit en accéléré la stratégie qui a permis à OnePlus de se faire un nom et une place sur le marché, en jouant sa différence sur le design de ses produits, jouant sur des coques transparentes et des effets lumineux.

Partie initialement des accessoires audio avec sa gamme Nothing Ear, elle s’est rapidement tournée vers les smartphones en proposant un Nothing Phone (1) suivi un an plus tard d’un Nothing Phone (2).

Leurs points communs : une interface Nothing OS se voulant épurée et unique par son style et ses jeux d’icônes, et un dos aux motifs lumineux variant selon l’appelant et pouvant ajouter des effets selon les fonctionnalités utilisées. C’est le Glyph.

En attendant un Nothing Phone (3) qui n’arrivera qu’en 2025 avec une interface enrichie à l’intelligence artificielle, la marque Nothing propose un modèle intermédiaire Nothing Phone (2a) qui vient couvrir le territoire des smartphones abordables.

Il aura certes fallu faire quelques concessions par rapport aux autres modèles de la gamme, mais on y retrouve l’essence de la marque, avec une coque transparente et un motif lumineux à l’arrière plus discret, mais toujours bien présent et personnalisable.

Le smartphone est livré dans une boîte dont la texture gaufrée rappelle le design de son bloc photo et du motif de sa coque. Le contenu est minimaliste puisque, outre le smartphone, on trouvera un câble pour la recharge du smartphone, mais pas de chargeur. Il faudra donc s’équiper ou utiliser un ancien adaptateur, mais qui n’ira pas forcément jusqu’aux 45 W supportés.

Il n’y a pas non plus de coque ou d’étui de protection. Il faudra donc s’en équiper ou faire particulièrement attention. L’air de rien, ce seront des accessoires à ajouter éventuellement au prix du smartphone.

Caractéristiques du Nothing Phone (2a)

8,5 mm d’épaisseur pour 190 grammes

Affichage 6,7 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement 120 Hz

Processeur MediaTek Dimensity 7200 Pro

Mémoire 8 à 12 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage selon les versions

WiFi 6 / Bluetooth 5.3 / GNSS / NFC

Module photo avant 32 mégapixels / enregistrement vidéo 1080p

Double capteur photo arrière :

- module principal 50 mégapixels f/1,88

- module ultra grand angle 50 mégapixels f/2,2

Batterie 5000 mAh avec charge rapide 45 W

Compatible 2G à 5G

Prix de référence : 349 € (128 Go) / 399 € (256 Go) à son lancement, mais vous pouvez le trouver actuellement à prix réduit sur le site officiel à respectivement 329 € et 379 €. Il est également disponible en deux coloris aux mêmes tarifs chez Fnac, Darty et Amazon.

Un milieu de gamme atypique

On l’a dit, la marque Nothing se distingue dans les smartphones par une coque transparente et un motif lumineux à l’arrière, baptisé Glyph. On retrouve ces deux aspects dans le Nothing Phone (2a) bien qu’à un niveau plus modéré que les précédents modèles.

Si la transparence est bien là avec un motif visible sous la coque, le Glyph est limité à trois bandes lumineuses autour d’un bloc photo présentant ses deux capteurs alignés horizontalement.

Seul le tiers supérieur de la coque s’illuminera sous l’effet des éclairages des bandes LED entourant de façon discontinue le bloc photo. Dans sa livrée noire, les motifs sous-jacents sous une coque en plastique (alors qu’elle est en verre pour les autres modèles de la marque) ne sont pas forcément très visibles, à moins de recevoir une lumière directe, et les inscriptions (logo de la marque et mentions obligatoires) sont également très discrètes.

Vous aurez donc le choix entre le coloris blanc, plus tape-à-l’oeil et qui montre plus franchement sa nature, et le coloris noir, dont les dessous se révèlent plus fugacement.

La prise en main du smartphone est franche grâce à ses tranches droites, à peine adoucies par un arrondi biseauté à la jonction avec le dos pour garder une certaine douceur dans la tenue.

Avec 8,5 mm d’épaisseur, le Nothing Phone (2a) n’est pas exactement discret, mais répond aux standards du moment, dans la lignée des iPhone. Pas de surprise, on retrouve les éléments classiques : bouton d’alimentation d’un côté, boutons de volume de l’autre, connecteur USB-C et chariot de la carte nano-SIM du côté de la tranche inférieure.

A l’avant, l’affichage AMOLED de 6,7 pouces et en résolution FHD+ est plan et possède un poinçon centré pour le capteur photo à selfie. Il offre une belle qualité en intérieur, l’écran OLED jouant de ses noirs intenses appréciables sur un smartphone abordable, et une lisibilité correcte en extérieur.

On pourra effectuer des réglages personnalisés dans les paramètres pour moduler l’intensité des couleurs ou forcer le taux de rafraîchissement vers une valeur basse ou haute selon que l’on privilégie l’autonomie ou la fluidité.

Avec ses 190 grammes, le Nothing Phone (2a) se ressent bien dans la main, mais sa coque transparente laissera bien visibles les traces de doigts et plus généralement le contact avec la paume. Un nettoyage avant / arrière pourra s’imposer régulièrement.

Les finitions restent de qualité et donnent une impression de robustesse. Attention, toutefois, le smartphone n'est pas étanche et les chutes ne lui feront pas du bien. Une coque ou un étui ne seront pas de trop, mais cela s'ajoutera au prix du smartphone.

Processeur polyvalent et interface Nothing OS

Le smartphone Nothing Phone (2a) fait le choix d’un processeur Dimensity 7200 Pro bien adapté au programme voulu par Nothing pour son modèle. C’est une puce polyvalente qui permettra de réaliser les tâches courantes et de jouer à bon nombre de jeux, même si ce ne sera pas forcément en qualité la plus élevée.

Il est associé à un minimum de 8 Go de RAM (extensible également en RAM virtuelle, même si le gain dans cette configuration reste relatif) et profite d’une chambre à vapeur pour son refroidissement.

Cela lui permet d’offrir des performances décentes sans surchauffer outre mesure, ce qui se vérifie dans les jeux. Vous pourrez jouer à des jeux mobiles assez gourmands en ressources dans des conditions correctes (oubliez les effets trop somptueux et les framerates élevés) sans que le téléphone ne se transforme en plancha.

La chauffe reste maîtrisée et l’autre avantage est que le smartphone ne voit pas ses performances trop dégradées lors de longues sessions de jeu ou de divertissement.

Les tests en benchmark valident le profil de milieu de gamme du processeur avec un résultat sur AnTuTu qui se rapproche des 700 000 points tandis que Geekbench 6 le crédite d’un score de 1135 points en test single core et 2573 points en test multicore. C’est loin des smartphones premium, mais suffisant pour son positionnement.

Il offre surtout une belle fluidité et du répondant au niveau de son interface Nothing OS. Difficile de la prendre en défaut, elle répond immédiatement et sans à-coups aux sollicitations.

L’interface Nothing OS reste quelque chose d’à part avec son jeu d’icônes spécifiques et le choix d’un style très dépouillé qui ne manque pourtant pas de moyens de personnalisation.

Les icônes monochromes peuvent être un peu déroutantes là où la couleur sert souvent de repère complémentaire au dessin pour identifier rapidement une application ou une fonction, mais ce n’est pas forcément désagréable en soi.

Tout est épuré, mais facile d’accès et l’un des intérêts du smartphone reste bien sûr son motif lumineux Glyph au dos. Ce dernier a de multiples fonctionnalités réglables dans les paramètres et remet au goût du jour la LED de notification abandonnée par la plupart des fabricants.

On pourra donc savoir qui appelle, quand arrivent des notifications ou jouer de la progression des bandes lumineuses pour la recharge ou le minuteur en prenant l’habitude de poser le smartphone dos vers le haut.

On aime ou pas ce choix assumé qui impose aussi de devoir choisir entre ce qui est affiché à l’écran ou les motifs lumineux du Glyph, conduisant à de fréquents va-et-vient.

Nothing laisse tout de même une grande liberté à l’utilisateur pour gérer l’utilisation de ces bandes lumineuses, voire pour les désactiver histoire de ne pas avoir de spectacle son et lumière durant les réunions.

Sur la question de l’autonomie, le Nothing Phone (2a) se révèle très compétent grâce à sa batterie de 5000 mAh qui assurera une autonomie d’une journée et demie en usage mixte. Le smartphone est livré sans chargeur, mais il peut accepter une charge rapide de 45 W, ce que supporte le câble USB-C / USB-C fourni.

Deux capteurs photo pour tout faire

Pour sa partie photo, le Nothing Phone (2a) a opté pour un module principal de 50 mégapixels (Samsung GN9) et un ultra grand angle (Samsung JN1). Sur ce type de smartphone, on trouve souvent un module macro de 2 mégapixels généralement anecdotique, mais Nothing a choisi de s’en passer sur ce smartphone.

Les deux modules seront donc chargés de tous les scénarios d’usage et le module principal se veut particulièrement polyvalent. Avec une bonne luminosité de la scène, les clichés sont plutôt plaisants et détaillés. Le capteur pourra également réaliser un zoom x2 sans perte et assez propre tandis que le zoom maximum jusqu’en x10 se fait en numérique.

Ce dernier n’est pas catastrophique grâce à un effet de lissage adoucissant la pixellisation, mais il ne servira guère qu’à capturer un détail sans prétendre à un rendu de qualité. Les niveaux de zoom intermédiaire n’offrent qu’un intérêt moyen.

Des clichés lumineux et aux teintes naturelles

Le capteur principal prend des clichés de 12 mégapixels par défaut grâce à la fusion de pixels (pixel binning) et peut prendre des clichés en 50 mégapixels natifs à la demande. Cela ne changera pas fondamentalement la donne, sauf pour faire éventuellement du crop en utilisant toute la capacité du capteur.

On retrouve dans l’application Photo les paramètres essentiels, mais aussi un modèle expert qui permettra de gérer plus finement les réglages de la prise de vue (balance des blancs, ISO, vitesse d’obturation, type d’autofocus…).

Du flou et des incertitudes en basse luminosité

Lorsque la luminosité est plus faible, le capteur du Nothing Phone (2a) atteint rapidement ses limites. Les photos de nuit seront difficiles à réaliser, mais dépendront beaucoup de la présence de sources lumineuses, même légères, dans le champ. Le résultat n’est pas forcément mauvais, mais il ne déclenchera pas forcément l’enthousiasme.

Le module 50 mégapixels permet également de l’enregistrement vidéo en 4K / 30 images par secondes avec stabilisation OIS / EIS, ce qui limitera les tremblements.

Ca penche à la marge en ultra grand angle

Ultra grand angle

Mode normal

Zoom x2

Le module ultra grand angle de 12 mégapixels offre les qualités classiques de sa catégorie : correct en plein jour avec des déformations aux marges du capteur, difficilement utilisable en faible luminosité, même avec le traitement de lissage appliqué. Pas de surprise ici et le Nothing Phone (2a) reste dans la moyenne de ce qui se fait ailleurs.

A l’avant, le capteur à selfie de 32 mégapixels fait correctement son travail avec des portraits de bonne qualité et détaillés, mais parfois un peu flous en faible lumière. Le traitement logiciel n’est pas trop agressif et conserve une bonne part de naturel.

Conclusion

Le smartphone Nothing Phone (2a) permet à la marque Nothing de toucher un nouveau public ne souhaitant pas mettre plus de 400 € dans un smartphone tout en profitant des arguments différenciants du fabricant.

Avec sa coque transparente et son motif lumineux Glyph au dos, le smartphone sait attiser la curiosité tout en conservant une certaine discrétion. Le téléphone offre toujours un bon niveau de personnalisation et d'exploration des possibilités du Glyph, mais, passé l'effet de surprise, il faut en avoir l'usage.

Le Nothing Phone (2a) se révèle au quotidien un smartphone plaisant à utiliser. On trouvera peut-être ses bordures franches un peu épaisses et son écran plan légèrement austère, mais son écran AMOLED offre une belle expérience et le processeur Dimensity 7200 Pro assure une excellente fluidité de l'interface Nothing OS, en plus de répondre aux scénarios d'utilisation courants.

Il n'y a guère que pour des applications gourmandes qu'il pourrait montrer ses limites, mais il se révèle un très bon compagnon du quotidien grâce à une autonomie plutôt confortable.

La surcouche Nothing OS est très bien pensée et épurée, même s'il faut aimer le noir & blanc et les pointillés proposés par défaut.

La partie photo, avec ses deux capteurs, est agréable et offre de beaux clichés tant que la luminosité est généreuse. Dès qu'elle baisse, le résultat est plus moyen et aléatoire.

Le Nothing Phone (2a) se révèle une bonne option pour disposer d'un smartphone polyvalent se démarquant de la concurrence par ses choix de design, son Glyph et, finalement, un rapport qualité / prix plutôt intéressant !

Affiché à son lancement aux prix officiels de 349 € (la version 128 Go) et 399 € (la version 256 Go), vous trouverez actuellement sur le site officiel le Nothing Phone (2a) à respectivement 329 € et 379 €. Il est également disponible en deux coloris aux mêmes tarifs chez Fnac, Darty et Amazon.