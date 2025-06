Le cadet du OnePlus 13 a de la ressource !

Annoncé en même temps que le OnePlus 13 (voir notre test), le modèle OnePlus 13R propose une expérience riche avec quelques ajustements pour en faire baisser un peu le prix. La marque a trouvé cette astuce pour proposer deux variantes de son smartphone de référence, l'une avec toutes les options et l'autre se concentrant sur le bon mix de fonctionnalités et de performances.

La finition, un peu moins recherchée, et la fiche technique plus douce, mais restant celle d'un smartphone haut de gamme, permettent de réaliser les économies tout en conservant le cœur d'expérience.

Cette configuration matérielle reste mise au service de OxygenOS 15, la surcouche spécifique des smartphones OnePlus s'appuyant ici sur Android 15, toujours avec son design épuré et ses fonctionnalités complémentaires.

Pour ce qui est du premier contact, cela ne change pas : la boîte rouge avec le nom du smartphone en lettres noires indique par sa faible épaisseur que vous aurez droit au smartphone, à une coque et un câble de charge mais pas au chargeur, ce qui est confirmé par ailleurs par le logo sur la boîte.

Caractéristiques du OnePlus 13R

8,02 mm pour 206 grammes

Android 15 / OxygenOS 15

Ecran 6,78 pouces AMOLED FHD+ / 120 Hz dynamique / 1600 nits (4500 nits max sous conditions)

Processeur Snapdragon 8 Gen 3 octocore 3,30 GHz

12 Go RAM LPDDR5X / 256 Go stockage UFS 4.0

WiFi 7 / Bluetooth 5.4 / NFC / IR / GPS

Triple capteur photo arrière :

- grand angle 50 mégapixels (Sony LYT-700) f/1,8 / OIS / EIS

- téléobjectif 50 mégapixels f/2,2 EIS

- ultra grand angle 8 mégapixels (angle de vision 112 degrés)

Enregistrement vidéo 4K

Batterie 6000 mAh avec charge rapide filaire 80 W

Certification IP65

Compatible 2G à 5G

Prix de référence : 769 € en version 12/256 Go mais actuellement à seulement 669 € sur le site oneplus.com avec en prime une coque offerte (24,99 €).

Un design connu et assumé

Cousin du OnePlus 13, le smartphone OnePlus 13R en reprend les codes et la philosophie, à commencer par le grand bloc photo circulaire au dos de l'appareil mobile.

A l'avant, le smartphone dispose d'une grande dalle AMOLED de 6,78 pouces en résolution FHD+ avec un poinçon centré pour le capteur photo à selfie de 16 mégapixels.

Doté d'un rafraîchissement dynamique 120 Hz (LTPO), l'écran est protégé par un verre protecteur Gorilla Glass plutôt que par le Ceramic Guard présent sur le OnePlus 13, avec toujours un beau rendu hautement paramétrable dans les réglages.

Que vous préfériez des teintes éclatantes ou plus neutres, des couleurs plus ou moins chaudes, tout est ajustable pour optimiser l'expérience visuelle selon les attentes de chacun.

Les tranches du OnePlus 13R sont très droites et ne présentent pas les légers arrondis du OnePlus 13R. La production en est sans doute simplifiée et la prise en main y perd sans doute en confort ce qu'elle peut gagner en sécurité, le smartphone tenant bien en main.

Outre les boutons d'alimentation et de volume réunis sur la même tranche à droite, l'habituel sélecteur (slider alert) gérant les modes sonnerie, vibreur ou silencieux est toujours présent sur la tranche opposée.

Le OnePlus 13R comprend un port infrarouge sur la tranche supérieure pouvant le transformer en télécommande pour les équipements de la maison tandis que le chariot pour la carte SIM est positionné sur la tranche inférieure, à côté du port USB-C pour la charge et la synchronisation des données.

Le dos présente le grand bloc photo circulaire combinant trois modules photo et le flash, toujours séparé de la tranche, mais sans le logo Hasselblad du OnePlus 13. La texture du dos est également plus basique avec une coque mate marquée du logo OnePlus et qui a l'avantage de ne pas laisser de traces de doigts.

On reconnaît le style de la marque dans une approche un peu plus basique que le modèle de référence, mais toujours bien fini. La certification passe à IP65 au lieu du IP68 du modèle de référence et il vaudra donc mieux éviter de lui faire faire le grand plongeon.

Avec ses 206 grammes et ses tranches droites, le OnePlus 13R tient bien en main et offre une généreuse surface d'écran. La disposition du bloc photo permet de poser le smartphone à plat sans déséquilibre.

Des performances équilibrées

Le smartphone OnePlus 13R n'utilise pas le dernier processeur mobile de Qualcomm, réservé au OnePlus 13. A sa place, OnePlus fait le choix du SoC Snapdragon 8 Gen 3, c'est-à-dire de la puce premium de 2024...et accessoirement du OnePlus 12 lancé l'an dernier.

Gravée moins finement (4 nm au lieu de 3 nm) et produite en grand volume, elle constitue une alternative moins onéreuse, mais conserve une très belle réserve de puissance pour un smartphone de 2025.

OnePlus suit la même stratégie que l'an dernier en proposant le processeur de l'année précédente pour alimenter la variante R de son smartphone de référence. Et logiquement, les résultats des benchmarks sont cohérents : un cran en dessous de ceux du OnePlus 13 et en phase avec les smartphones premium de l'an dernier.

Le OnePlus 13R atteint ainsi des scores de 2200 points en test single core et de presque 6500 points en test multicore pour les cœurs CPU, tandis que le score GPU est à presque 14 300 points. En comparaison, le OnePlus 13 atteint 3100 / 9600 points sur les tests CPU, cœurs Oryon custom, gravure plus fine et fréquences augmentées obligent.

Sur 3DMark, les benchmarks du GPU Adreno 750 fournissent un score de 5000 points sur le test Wild Life Extreme et de 8700 points sur Solar Bay.

Le benchmark PCMark, plus axé sur les qualités de l'interface, dépasse les 12600 points. Ce sont les performances des smartphones haut de gamme de l'an dernier et à moins de vouloir absolument exploser les compteurs, il y a très largement de quoi assurer des performances très relevées dans les jeux AAA avec les réglages au maximum, comme dans les applications les plus énergivores, tout en disposant d'une solide plate-forme de traitement IA.

Tout ceci est exploité et mis en valeur dans l'interface OxygenOS 15 (et Android 15) utilisée sur le OnePlus 13R. On retrouve ici toute l'expérience accumulée par OnePlus au fil des ans pour fournir une solution fluide, épurée et relativement libre de bloatware (il y en a un peu quand même).

Même si cela nécessite des manipulations pas toujours évidentes au premier abord, on apprécie le mode Shelf accessible d'un glissé du doigt au centre de l'écran et son ensemble de widgets et d'informations utiles ou son centre de contrôle plutôt riche.

L'intelligence artificielle n'est pas oubliée et il suffira d'un appui long sur le bouton d'alimentation pour activer l'IA Gemini de Google. Encore relativement discrète dans l'interface elle-même, elle apporte tout de même des fonctionnalités d'édition / modification des photos et le Circle to Search pour lancer une recherche sur une image dans le navigateur Chrome.

Pour la productivité, l'IA peut être invoquée pour aider à la rédaction, résumer un article long ou réaliser de la traduction. Ces fonctions sont disponibles pour l'anglais, mais toujours pas pour le français, ce qui en limite forcément l'intérêt.

Une barre flottante est également accessible dans les jeux pour moduler certains paramètres et activer le blocage des notifications et faciliter les captures d'écran et l'enregistrement vidéo d'une session de jeu.

Avec une batterie de 6000 mAh, et même sans embarquer les dernières innovations en la matière, l'autonomie de OnePlus 13R est convaincante avec une bonne journée et demie de fonctionnement et une charge rapide filaire de 80 W, mais pas de charge sans fil.

Une partie photo solide

Le smartphone OnePlus 13R est équipé d'un grand bloc photo circulaire comportant trois modules et le flash. La marque fait le choix, comme sur le OnePlus 13, de proposer une solide combinaison constituée de :

un grand angle de 50 mégapixels (Sony LYT-700) avec ouverture f/1,8 et stabilisation optique et électronique (OIS / EIS)

(Sony LYT-700) avec ouverture f/1,8 et stabilisation optique et électronique (OIS / EIS) un téléobjectif de 50 mégapixels (Samsung S5KJN5) avec ouverture f/2,0 EIS et zoom optique x2

(Samsung S5KJN5) avec ouverture f/2,0 EIS et zoom optique x2 un ultra grand angle de 8 mégapixels avec ouverture f/2,2

Cet ensemble évite les capteurs exotiques ou les solutions de facilité et offre un large panel d'usages. Certes, il n'est pas optimisé par Hasselblad comme les modules du OnePlus 13, mais il y a normalement de quoi y trouver de la qualité.

Et c'est bien le cas à l'utilisation. Le module grand angle offre une belle image nette et détaillée, par défaut de 12 mégapixels via le pixel binning, mais pouvant être proposée en haute définition à la demande.

Avec une bonne luminosité, le capteur s'en sort très bien. En basse lumière, il est aussi plutôt impressionnant s'il parvient à trouver un minimum de photons à capturer, en source directe ou indirecte.

C'est vraiment en très faible luminosité qu'il perd en détail et en texture, mais cela le laisse opérationnel dans un vaste domaine de conditions de luminosité.

Logiquement, on ne pourra pas en dire autant du capteur ultra grand angle, très correct en plein jour, mais vite limité en photo de nuit. Il faudra de la patience et de l'immobilité pour espérer obtenir un résultat convaincant. A sa décharge, c'est souvent le cas avec ce type de capteur et il n'est pas forcément pire que d'autres.

Le choix du téléobjectif de 50 mégapixels est intéressant. Il offre un joli zoom x2, mais surtout étend la qualité photographique un peu au-delà. Même à x10, le résultat du zoom hybride n'est pas désagréable.

OnePlus limite le grossissement maximal à x20 et là c'est raisonnable, car cela offre un compromis suffisant pour capter un détail d'une scène sans tomber dans la caricature de photo.

Comme l'ultra grand angle, il sera plus compliqué de prendre des photos à fort zoom en faible lumière, les détails de l'image se perdant dans la nature.

Le mode portrait donne satisfaction avec un beau flou d'arrière-plan et une découpe du visage cohérente, même si cela ne fonctionne pas toujours parfaitement avec quelques débordements ici ou là.

Le OnePlus 13R propose un mode Pro pour gérer soi-même tous les réglages photographiques ainsi que le mode inclinaison / décalage pour réaliser des vues s'apparentant à des maquettes et miniatures, mais cela demande un peu d'entraînement avant d'arriver à des résultats convaincants.

A l'avant, le capteur à selfies de 16 mégapixels produit de bons résultats en extérieur, mais aussi en intérieur grâce à l'écran blanc faisant office de source lumineuse. On retrouve les habituels filtres et fonctions d'embellissement du visage pour réaliser le selfie parfait.

Conclusion

Le OnePlus 13R est une solide proposition pour qui n'a pas besoin de disposer de toutes les fonctionnalités avancées d'un smartphone premium comme le OnePlus 13 tout en recherchant un smartphone efficace sur tous les plans.

Il conserve le bel écran AMOLED de son grand frère et le choix du processeur Snapdragon 8 Gen 3 lui assure une grosse réserve de puissance le mettant parfaitement à l'aise au quotidien comme pour des applications très gourmandes.

La batterie de 6000 mAh lui assure une belle autonomie et la recharge filaire 80 W permet de ne pas le laisser trop longtemps avec un fil à la patte, sachant qu'il ne dispose pas de recharge sans fil.

Sur la photo, le OnePlus 13R se défend très bien, même sans les optimisations de Hasselblad. Le choix d'un triple capteur équilibré (ok, l'ultra grand angle est perfectible) donne pleinement satisfaction, de jour comme de nuit, avec des possibilités de zoom qui ne sont pas qu'anecdotiques.

La surcouche OxygenOS 15 (sur Android 15) répond à toutes les sollicitations sans ralentissements et offre de nombreuses possibilités de personnalisation. Le sélecteur son / vibration / muet) est toujours bien présent (cela pourrait ne pas durer) et si le style est un peu moins affirmé que le OnePlus 13, il permet une bonne prise en main avec ses tranches droites et un poids contenu à 206 grammes.

Si l'on cherche un bon rapport qualité / prix sans trop de concessions, difficile de ne pas être séduit par le OnePlus 13R lancé à 769 € mais déjà proposé actuellement à seulement 669 € avec une coque offerte sur le site officiel de la marque.