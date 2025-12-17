Le smartphone haut de gamme qui va à l'essentiel

La marque OnePlus a sorti le grand jeu avec le OnePlus 15 que nous avons testé et qui combine tout son savoir-faire et les dernières technologies mobiles du moment, le tout avec une belle autonomie.

Le smartphone OnePlus 15R vient marcher dans ses pas en proposant une fiche technique un peu moins flamboyante mais bien équilibrée pour répondre aux besoins d'un smartphone haut de gamme efficace.

Il ne s'agit pas d'un modèle au rabais mais bien d'un smartphone suivant une logique légèrement différente du OnePlus 15 avec la recherche du meilleur compromis pour un appareil mobile haut de gamme.

La version en coloris noir testé ici reprend les codes et les matières du OnePlus 15 que nous avons testé il y a peu et offre la même finition qui pourra à l'occasion vous donner des sueurs froides en laissant des marques blanches après contact avec une clé ou un objet pointu.

Mais ces dernières s'effacent immédiatement et ne laissent aucune rayure visible. Avec un peu d'imagination ou si vous êtes pressés, vous pourrez même vous en servir de tableau noir faisant office de pense-bête rapide !

Comme d'habitude, la boîte rouge marquée du nom du smartphone embarque le minimum, à savoir un manuel explicatif, une coque de protection et un câble de recharge rapide.

Pour profiter de ses capacités de charge, il faudra disposer d'un chargeur compatible à acheter en supplément ou utiliser celui d'un précédent smartphone, aucun chargeur n'étant livré dans la boîte.

Caractéristiques du OnePlus 15R

8,3 mm pour 214 grammes

Affichage 6,83 pouces AMOLED FHD+ 165 Hz / luminosité maxi 1800 nits

Processeur Snapdragon 8 Gen 5 octocore 3,8 GHz

12 Go RAM LPPDR5x Ultra / 256 Go stockage UFS 4.1

Lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran

Capteur photo avant 32 megapixels dans une encoche

Double capteur photo arrière :

- grand angle Sony IMX906 50 mégapixels f/1,8 OIS

- ultra grand angle 8 mégapixels f/2,2 et angle de vision 112 degrés

- grand angle Sony IMX906 50 mégapixels f/1,8 OIS - ultra grand angle 8 mégapixels f/2,2 et angle de vision 112 degrés Batterie 7400 mAh avec charge rapide filaire 80 W SuperVOOC

Certification IP66 / IP68 / IP69 / IP69K

Compatible 2G à 5G (dont 5G NSA)

Prix de référence : 729 euros en version 12/256 Go et 829 euros en 12/512 Go

A noter que pour son lancement, du 17 décembre au 21 janvier, vous pouvez obtenir la version 12/512 Go au même prix que la version 12/256Go soit à seulement 729 € au lieu de 829 €. Vous obtiendrez également deux cadeaux offerts dans la limite des stocks disponibles à choisir parmi un chargeur 120 W (valeur 69,99 €), et des écouteurs OnePlus Buds 4 (119 €) ou une coque magnétique (24,99 €).

Place au rectangle un peu rond quand même

On l'a dit plus haut, le OnePlus 15R se positionne en-dessous du OnePlus 15 mais n'est pas un smartphone au rabais pour autant. Et cela commence par la coque, ici en coloris noir, revêtue de la même matière résistante aux éraflures du quotidien.

Vous croiserez sans doute d'inquiétantes marques blanches après avoir laissé le smartphone dans un sac ou une poche en pensant l'avoir rayé. Pas d'inquiétudes, elles s'effaceront cependant aussitôt en frottant avec un chiffon ou même le doigt.

Comme le OnePlus 15 également, la version R s'offre un bel affichage AMOLED 6,85 pouces en résolution 1,5K et avec un rafraîchissement d'écran de 165 Hz modulable, un taux supérieur à la majorité des smartphones du marché.

De quoi profiter d'animations d'interface d'une parfaite fluidité et de conditions de jeu ultimes pour remporter la partie. L'écran intègre un capteur photo à selfie de 32 mégapixels logé dans un poinçon centré et un lecteur d'empreintes ultrasonique placé haut sur l'affichage.

Les tranches restent droites et séparent nettement l'avant et l'arrière du OnePlus 15R tout en assurant une prise en main ferme. Elles logent les boutons de volume et d'alimentation mais aussi le bouton Plus Key venant désormais remplacer l'habituel Slider.

Le bouton permet de lancer par défaut l'Espace Mental géré par intelligence artificielle mais elle peut accueillir d'autres fonctionnalités ou servir de raccourci pour une application préférée.

Le OnePlus 15R est certifié IP66 / IP68 / IP69 / IP69K le protégeant des infiltrations de poussière et des immersions (jusqu'à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes dans de l'eau douce), ce qui aura un effet bénéfique sur le long terme.

Un chariot pour double carte SIM et un port USB-C (USB 2.0) sont classiquement présents sur la tranche inférieure. Le smartphone ne propose pas de port pour carte microSD.

A l'arrière, le bloc photo abandonne la forme circulaire des générations précédentes et opte pour un format rectangulaire aux angles très arrondis. Le style est similaire à celui du OnePlus 15 mais ne comprend que deux capteurs photos et le flash, ce modèle faisant l'impasse sur le téléobjectif.

La coque ici en coloris noir (Charcoal Black), ne laisse pas de traces de doigts et offre une texture unie et douce, nous épargnant la froideur du métal. Le smartphone est également disponible en coloris vert Mint Breeze.

Le bloc photo déborde légèrement de la coque, ce qui peut créer un déséquilibre lorsque le smartphone est posé à plat lors d'appuis sur la partie supérieure. La prise en main du OnePlus 15R est pour sa part bien équilibrée, même si le smartphone reste un peu lourd avec ses 214 grammes et son épaisseur de 8,3 mm.

OnePlus 15R avec le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 5

Le smartphone OnePlus 15R ne mise pas sur la puce premium Snapdragon 8 Elite Gen 5 comme le OnePlus 15 mais sur sa déclinaison Snapdragon 8 Gen 5, pensée pour équiper des smartphones haut de gamme de moins de 1000 €.

Annoncée fin novembre 2025, elle est gravée en 3 nm et s'appuie sur un ensemble de coeurs CPU Oryon dont le plus puissant grimpe à 3,8 GHz (contre 4,6 GHz pour la version Elite) ainsi qu'un GPU Adreno.

Elle offre la même plate-forme de connectivité sans fil FastConnect 7900 assurant une compatibilité WiFi 7 et Bluetooth 6.0, avec un modem 5G Snapdragon X80 assurant des débits descendants jusqu'à 10 Gbps.

La puce Snapdragon 8 Gen 5 n'est pas aussi riche en fonctionnalités et en capacités que la variante Elite mais elle reste un processeur puissant adapté aux besoins du quotidien et au-delà, comme en témoignent ses résultats en benchmark.

On notera également qu'il profite de composants mémoire performants, entre la RAM LPDDR5x et la mémoire de stockage en UFS 4.1, contribuant à sa réactivité générale.

Sur AnTuTu, le OnePlus 15R obtient un score de 2,97 millions de points, à comparer avec les 3,68 millions de points du OnePlus 15. C'est un score plus élevé que les 2,6 millions de points du OnePlus 13 sous Snapdragon 8 Elite de la génération précédente !

Du côté de Geekbench 6, le smartphone atteint des scores de 2885 points en test single core et 9607 points en test multiscore (vs 3680 / 10880 points pour le OnePlus 15), ce qui confirme un solide CPU.

Le test single coeur est plus bas que celui du OnePlus 13 (mais le Snapdragon 8 Elite profite d'une fréquence plus élevée) tandis que le résultat multicore est similaire.

Pour le GPU, les résultats obtenus avec le benchmark 3DMark sur différents tests sont les suivants :

Wild Life Extreme : 5179 points / 31,02 fps

/ 31,02 fps Solar Bay : 9188 points / 34,94 fps

/ 34,94 fps Steel Nomad Light : 2086 points / 15,46 fps

Les scores confirment des capacités haut de gamme, sans rivaliser avec l'aspect premium de la version Elite qui peut affronter les tests les plus gourmands en ressources, alors que le OnePlus 15R montre ses limites.

Malgré tout, les résultats sont dignes d'un smartphone suffisamment puissant pour faire tourner tous les jeux et applications mais pas forcément en qualité maximale.

Il est à noter que le OnePlus 15R profite de l'environnement gaming de OnePlus, à savoir la présence de puces dédiées supplémentaires, l'une pour garantir une détection tactile élevée grâce un taux d'échantillonnage de 3200 Hz et l'autre pour gérer les connectivités sans fil WiFi / Bluetooth et assurer une connexion stable et rapide, même dans un environnement difficile.

Le processeur Snapdragon 8 Gen 5 est par ailleurs accompagné d'un système de refroidissement multi-couches Cryo Velocity avec une grande chambre à vapeur de 5704 mm2 et plusieurs matériaux, dont du graphite, pour faciliter l'évacuation de la chaleur.

Le OnePlus 15R est livré avec Android 16 et la surcouche OxygenOS 16. Elle combine toute l'expérience accumulée par OnePlus pour proposer une interface efficace et riche en personnalisation, tout en offrant une grande fluidité, renforcée encore par le rafraîchissement d'écran 165 Hz.

On retrouve les classiques avec le mode Shelf rassemblant informations utiles et applications / contacts favoris, le mode Zen pour déconnecter, le tiroir d'applications avec dossiers pour s'y retrouver et tout un tas d'options dans les paramètres pour se créer son smartphone à soi.

Difficile de prendre en défaut l'interface qui ne souffre pas trop d'applications pré-installées en dehors des applications spécifiques à OnePlus, rassemblées dans un dossier.

L'interface OxygenOS 16 continue de faire la part belle à l'intelligence artificielle, en conjonction avec le bouton Plus Key sur la tranche.

Avec la nouvelle surcouche, OnePlus renforce la présence de l'IA Gemini de Google qui opère dans l'Espace Mental, cette zone où il est possible d'organiser et d'archiver tout ce qui se passe d'intéressant à l'écran ou via les capteurs photo du smartphone.

OnePlus intègre également divers outils IA, de AI Writer pour aider à rédiger ou résumer du texte, à AI Recorder pour créer des transcriptions de réunion en passant par AI Portrait Glow corrigeant les portraits et AI Scan pour la numérisation de documents.

OnePlus promet toujours quatre années de mises à jours majeures et six ans de mises à jour de sécurité, ce qui laisse voir venir et garantit que le smartphone sera suivi dans le temps.

Le smartphone OnePlus 15R a la particularité d'embarquer une imposante batterie de 7400 mAh. Elle utilise la technologie Nano Stack et intègre une anode comportant 15% de silicium.

Outre une autonomie très confortable de plus de deux jours, elle est conçue pour fonctionner jusqu'à une température de -20 degrés Celsius et de maintenir au moins 80% de capacité après 4 ans !

L'autonomie devient de moins en moins un problème sur ce type de smartphone et il sera possible de recharger rapidement la batterie grâce à une charge rapide filaire SuperVOOC de 80 W. Mais pas de charge sans fil ici, contrairement au OnePlus 15.

Un double capteur photo porté par le Sony IMX906

Le smartphone OnePlus 15R fait le choix d'un double capteur photo avec d'une part un module grand angle de 50 mégapixels et d'autre part un ultra grand angle de 8 mégapixels.

Il fait l'impasse sur le téléobjectif périscopique du OnePlus 15 et propose un ultra grand angle plus modeste. En revanche, il utilise le même capteur Sony IMX906 stabilisé comme module principal et qui aura dès lors un rôle polyvalent.

Ce module permet d'assurer un zoom sans perte x2 et gère la grande majorité des scénarios de prise de vue. Il assure également un enregistrement vidéo jusqu'en 4K 30 fps.

Ultra grand angle

Grand angle

Zoom x2 sans perte

Zoom x5

Zoom x10

Zoom x20

Sans surprise, il offre de bons résultats au quotidien, tout comme le capteur du OnePlus 15 avec une image équilibrée et aux teintes naturelles.

Le capteur répond présent sur la grande majorité des scénarios, des scènes en contre-jour à celles sous-exposées, en fournissant un résultat et agréable à l'oeil.

L'ultra grand angle s'en sort également correctement, avec une déformation aux marges de l'image très maîtrisée, aidée par un angle de vision légèrement restreint à 112 degrés.

En basse luminosité, le capteur principal reste efficace grâce à un traitement algorithmique puissant mais qui sait rester discret, évitant de créer une image trop artificielle. Les textures et les détails restent globalement bien préservés.

L'application photo propose un mode nuit automatisé avec un temps de pose légèrement rallongé et des modes spéciaux (Spectacle, Silhouette, Feux d'artifice) qui aideront à réaliser des photos dans des environnements lumineux complexes.

C'est un peu plus compliqué pour l'ultra grand angle sur les scènes en basse lumière, la définition du capteur et l'ouverture plus faible ne permettant pas de capter beaucoup de lumière et de détail.

On l'a dit, en l'absence de téléobjectif dédié, le module grand angle gère cet aspect avec un modeste zoom x2 sans perte qui fonctionne correctement mais n'est pas forcément très emballant.

Le OnePlus 15R offre un grossissement maximal x20 mais si cela peut faire illusion jusqu'à x5 environ, l'image est assez vite dégradée au-delà. Néanmoins, il reste possible de capter un détail relativement lointain avec un peu de détail et des textures dépouillées.

Le OnePlus 15R offre avec ses deux modules une solution qui aura ses limites en dehors de la photo quotidienne mais qui reste suffisamment polyvalente pour ne pas décevoir.

Conclusion

Le smartphone OnePlus 15R cherche à proposer une expérience haut de gamme en allant à l'essentiel et en élaguant les fonctionnalités superflues pour un usage du quotidien.

Cela donne un smartphone très équilibré offrant toute la puissance nécessaire grâce à son nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 5 tout en conservant un bel affichage AMOLED et les atouts de la surcouche OxygenOS.

Certes, il se limite à un bloc photo de deux capteurs et fait l'impasse sur un téléobjectif mais ses qualités photographiques restent appréciables pour une large variété de scénarios.

Ses perfomances sont celles d'un bon smartphone haut de gamme non premium et permettront tout autant de se divertir que de jouer sans grosses contraintes. La batterie de 7400 mAh fait des merveilles et on s'étonne de ne pas avoir à le recharger après plus de deux jours de fonctionnement, d'autant plus que la charge rapide 80 W (si l'on dispose du chargeur adéquat, non fourni) assure de ne pas manquer longtemps d'énergie.

Comme le OnePlus 15, la version 15R dispose de la Plus Key donnant accès à un Espace Mental pour hiérarchiser les informations du quotidien. L'intelligence artifiicielle se fait plus présente au sein du smartphone mais sait rester discrète.

Difficile de ne pas tomber sous le charme du OnePlus 15R si l'on ne cherche pas absolument à disposer des toutes dernières fonctionnalités mobiles mais que l'on souhaite disposer d'un smartphone bien complet.

Sur le site officiel de la marque, vous trouverez le OnePlus 15R en 2 coloris (noir et vert) au prix de 729 euros en version 12/256 Go et 829 euros en 12/512 Go.

