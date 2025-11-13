OnePlus 15, nouveau départ

Le fabricant OnePlus n'a pas attendu le début de l'année pour dévoiler son nouveau fleuron. Suivant le calendrier avancé de Qualcomm qui a dévoilé son nouveau processeur mobile premium dès le mois de septembre, la firme avance elle aussi ses plans et lance le OnePlus 15 dès le mois de novembre, ce qui lui laisse un petit temps d'avance avant l'arrivée de géants comme Samsung.

Le OnePlus 15 fait donc suite au OnePlus 13 que nous avions testé, et tant pis pour un OnePlus 14. Le fabricant explique que ce nouveau modèle comprend des innovations dignes de lui faire sauter une génération, même si l'explication est plus à rechercher dans le rejet du chiffre 4.

Il reste que le nouveau modèle casse les codes en changeant de style et met un terme à la collaboration amorcée il y a plusieurs années avec le spécialiste de la photo Hasselblad, qui reste encore lié à la maison-mère Oppo.

Pour faire oublier la fin de ce partenariat et revendiquer une qualité photo mobile supérieure, OnePlus fait désormais appel à son propre système DetailMax Engine pour optimiser le rendu de son bloc optique.

Mais ce n'est pas tout puisque le smartphone ajoute des puces dédiées venant épauler certaines tâches du processeur et faire du OnePlus 15 un smartphone gaming respectable.

Ce qui ne change pas, c'est l'emballage. Toujours dans sa livrée rouge vif avec le nom du smartphone en lettres noires, la boîte contient une coque de protection et un câble de charge mais pas de chargeur.

Il faudra donc s'équiper avec un chargeur en option ou réutiliser un ancien chargeur pour profiter de sa charge rapide 120 W.

Caractéristiques du OnePlus 15

8,2 mm d'épaisseur pour 215 grammes

Affichage 6,78 pouces AMOLED FHD+ 165 Hz / 1800 nits

Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 octocore 4,6 GHz

12 à 16 Go RAM LPDDR5X / 245 ou 512 Go de stockage UFS 4.1

WiFi 7 / Bluetooth 6.0 LE / GPS dual band / NFC / IR

Lecteur d'empreintes sous l'écran

Capteur photo avant 32 mégapixels en poinçon

Triple capteur photo arrière :

- module principal 50 mégapixels Sony IMX906 f/1,8 6P / OIS

- ultra grand angle 50 mégapixels f/2,0, 116 degrés

- téléobjectif 50 mégapixels f.2,8 OIS, zoom x3,5 / x7 / jusqu'à x120

Certification IP66 / IP68 / IP69 / IP69K

Compatible 2G à 5G (dont 5G NSA)

Disponible en 3 couleurs : Infinite black / Ultra violet / Sans storm

Prix de référence :

- OnePlus 15 12 / 256 Go : 979 €

- OnePlus 15 16 / 512 Go : 1029 €

Le smartphone OnePlus 15 est immédiatement disponible (pas de précommande) sur le site de OnePlus.

A noter que les 100 premiers acheteurs du OnePlus 15 recevront un cadeau gratuit parmi la gimbal DJI Osmo Mobile 7, la tablette OnePlus Pad Lite, la montre connectée OnePlus Watch 3, les écouteurs OnePlus Buds Pro 3 ou encore un chargeur ou une coque.

Changement de style, maintien des fondamentaux

Le nouveau smartphone OnePlus 15 combine les tendances du moment avec des tranches franches et un affichage plan aux bordures très fines tout en proposant un nouveau design de bloc photo.

Il arbore une grande dalle 6,78 pouces AMOLED marquée d'un poinçon pour le capteur photo avant et d'un lecteur d'empreintes positionné assez haut sur l'écran. Pour faire grimper le rafraîchissement d'écran à 165 Hz, OnePlus a dû abaisser légèrement la résolution pour la faire revenir à 1,5K.

Les tranches comportent à droite les boutons de volume et le bouton d'alimentation, tandis qu'à gauche, la Plus Key vient remplacer le traditionnel slider. OnePlus a la bonne idée de la placer loin du bouton d'alimentation, évitant les risques de confusion.

On notera sur la tranche supérieure la présence d'un port infrarouge qui transformera le smartphone en télécommande pour les équipements de la maison. Le chariot SIM est classiquement placé sur la tranche inférieure, à côté du port USB-C et de la grille de haut-parleur.

Le smartphone est certifié IP66 / IP68 / IP69 / IP69K le protégeant des infiltrations, des éclaboussures et des immersions. Il pourra être utilisé pour des prises de vue sous-marines en piscine mais il n'est pas conçu pour affronter les conditions plus rudes de l'eau salée.

A l'arrière, le bloc optique évolue. Après plusieurs années d'un bloc circulaire fusionné ou non avec la tranche, OnePlus opte pour un bloc carré aux angles arrondis logeant trois capteurs photo et le flash.

Il s'en dégage une certaine harmonie grâce à l'emploi de proportions spécifiques liées au nombre d'Or. Le bloc photo dépasse légèrement du dos mais sa surface conséquente permet de maintenir le smartphone relativement stable une fois posé à plat.

La version testée est celle en coloris noir avec un dos en verre mat à la texture douce et qui évite le contact froid du métal. Il n'y a pas à craindre d'y laisser de disgrâcieuses traces de doigts.

Un léger frottement ou une griffure d'ongle laissent une trace blanche qui porte un coup au coeur sur l'instant mais s'efface heureusement très rapidement.

Un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 et des puces dédiées

Le fabricant OnePlus est un habitué des processeurs Snapdragon premium dans ses smartphones et le OnePlus 15 ne fait pas exception en embarquant la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 annoncée il y a quelques semaines seulement.

Elle offre le meilleur des performances sur Android et dispose d'un solide socle d'intelligence artificielle pour faire tourner des modèles d'IA localement tout en épaulant un certain nombre de fonctions à bord du smartphone.

Pour assurer des performances stables dans la durée et éviter la surchauffe, le OnePlus 15 est doté d'une grande chambre à vapeur de 5731 mm2 et de plusieurs couches de refroidissement constituées d'aérogel et de graphite.

Cet ensemble doit lui permettre d'en faire un smartphone gaming convaincant. OnePlus a d'ailleurs ajouté des éléments pour se distinguer de la concurrence. Le smartphone intègre ainsi une puce dédiée G2 chargée de maintenir la stabilité de la connexion WiFi et de réduire la latence pour les jeux en ligne.

Une autre puce dédiée fournit par ailleurs une réponse tactile de l'écran de 3200 Hz pour des temps de réponse instantanée aux commandes tactiles. Ces trois puces (Snapdragon, WiFi et tactile) constituent la nouvelle base de l'environnement gaming voulu par OnePlus pour ses smartphones de référence.

Les résultats en benchmark sont donc ceux d'un appareil mobile haut de gamme. Le benchmark AnTuTu fournit un résultat de 3,7 millions de points tandis que Geekbench 6 crédite le OnePlus 15 d'un score de 3680 points en test single core et 10870 points en test multicore.

Du côté du test synthétique de réactivité de l'interface de PCMark, le smartphone atteint 17300 points. Le GPU n'est pas en reste puisque sur 3DMark, les différents benchmarks fournissent les résultats suivants :

Wild Life Extreme : 7406 points / 44,35 fps

Solar Bay : 13510 points / 51,37 fps

Steel Nomad Light : 3039 points / 22,51 fps

A cette puissance du processeur s'ajoute une batterie de très belle capacité : 7300 mAh avec technologie Silicon Nanostack intégrant 15% de silicium. C'est beaucoup plus que les 6000 mAh du OnePlus 13 et cela répond aux nouveaux standards des smartphones chinois.

La charge rapide filaire progresse également pour atteindre 120 W (SuperVOOC) tandis que la charge rapide sans fil AirVOOC atteint 50 W. En filaire, le smartphone est totalement rechargé en moins de 40 minutes. Encore faudra-t-il disposer du chargeur adéquat.

OnePlus, c'est du matériel de pointe mais aussi une surcouche très appréciée pour son aspect épuré. L'interface OxygenOS 16 repose sur Android 16 et maintient la philosophie d'un environnement équilibré et riche en personnalisation tout en l'adaptant aux nouveaux usages de l'intelligence artificielle.

Chez OnePlus, la Plus Key ouvre un Espace Mental (Mind Space) collectant tous les souvenirs et détails de la vie quotidienne, organisés et hiérarchisés par IA. On peut y enregistrer un mémo vocal restranscrit automatiquement ou analyser des images prises durant la journée dont l'IA va extraire les informations ou donner le prix si c'est un article existant dans le commerce.

L'intelligence artificielle, tout en restant discrète, s'invite dans tous les compartiments du smartphone, soit en agissant en arrière-plan pour optimiser des processus soit en servant d'outil de rédaction, résumé ou édition de documents.

Parmi les nouveautés, on trouvera AI Writer pour créer des mind maps organisant les idées à partir de notes ou AI Scan pour récupérer un texte sous forme d'image ou de PDF.

OnePlus insiste sur la notion de sécurité des données et utilise un Private Computing Cloud protégeant les informations personnelles lorsqu'elles sont transmises en cloud. Les données les plus sensibles restent à bord du smartphone via un environnement protégé associé à une protection hardware.

Tout ceci donne une interface toujours très fluide et facile d'utilisation. On n'échappe pas à la présence de quelques applications pré-installées (Netflix, Facebook, Instagram, LinkedIn...) en plus des applications OnePlus dédiées mais cela reste raisonnable et moins impactant que chez d'autres marques.

Le mode Shelf est toujours présent pour disposer rapidement de raccourcis vers ses applications préférées, ses contacts les plus fréquents et ses informations utiles et l'on pourra se déconnecter temporairement du monde numérique via le Zen Mode.

Pas de grandes surprises, les habitués de l'interface OxygenOS trouveront immédiatement leurs marques et les nouveaux venus s'y feront très vite.

OnePlus 15, une partie photo avec DetailMax Engine

La tendance chez les fabricants de smartphones est de s'associer à un nom reconnu de la photographie et de le mettre en avant sur les smartphones de référence. Depuis plusieurs années, OnePlus était associé à Hasselblad et exploitait ses techniques d'étalonnage des capteurs et son mode spécial de prise de vue sur ses modèles phares.

Cette alliance arrive à son terme (elle reste d'actualité avec la maison-mère Oppo) et le fabricant veut désormais proposer une expérience photo mobile reposant sur ses technologies propres.

Sur le OnePlus 15, cela prend concrètement la forme d'une nouvelle technique de photographie computationnelle DetailMax Engine qui se chargera d'optimiser les clichés en toutes circonstances.

Elle consiste notamment à réaliser plusieurs clichés 12 mégapixels dans différentes conditions d'éclairage à partir du capteur principal de 50 mégapixels avant de les fusionner et de fournir un cliché de 26 mégapixels équilibré.

Cela permet d'obtenir une image plus riche en détails et lumineuse que les images de 12 mégapixels générées sur le OnePlus 13 ou d'autres smartphones utilisant un traitement similaire.

Capable de capter jusqu'à 10 images par seconde via son système Clear Burst (contre 6 par seconde pour le OnePlus 13), le OnePlus 15 peut fournir des images nettes de scènes rapides (sport, enfants, animaux...) tout en conservant de la luminosité et des contrastes.

Téléobjectif périscopique "en W" du OnePlus 15

On trouve également le Clear Night Engine pour fournir des photos de nuit agréables, notamment avec des éclairages au néon comme des lumières tamisées. En vidéo, le smartphone peut désormais réaliser des enregistrements en 4K jusqu'à 120 fps.

Le smartphone OnePlus 15 dispose d'un triple capteur photo avec trois module de 50 mégapixels chacun, ainsi qu'un capteur photo avant de 32 mégapixels pour les selfies et la visioconférence :

module principal Sony IMX906

ultra grand angle avec angle de vision 116 degrés

téléobjectif JN5 périscopique (type W) avec zoom optique x3,5 et sans perte x7

En plein jour et avec une belle lumière, le rendu est très satisfaisant avec un rendu détaillé et des teintes plutôt naturelles, même si les couleurs sont un peu plus riches que la réalité.

Les textures sont détaillées et les images sont plutôt bien équilibrées au niveau des contrastes. On a tout de même observé quelques artefacts sous forme d'irisations sur des photos en contre-jour mais cela reste rare et maîtrisable.

L'ultra grand angle offre également un rendu de qualité avec des déformations maîtrisées aux marges de l'image et un bon piqué pour des photos en plein jour. Lorsque la lumière diminue, le rendu reste cohérent mais perd logiquement du détail.

En mode nuit, le OnePlus 15 utilise un temps de pose de 2 secondes pour capter un maximum de lumière et cela marche plutôt bien avec le capteur principal qui restitue la scène avec des couleurs à peine discernables à l'oeil nu et un niveau de détail acceptable si l'on fait abstraction des deux longues secondes nécessaires.

Comme le OnePlus 13, le nouveau smartphone propose un grossissement hybride pouvant aller jusqu'à x120 mais il ajoute au grossissement optique x3,5 un autre niveau sans perte x7.

Sur ces deux focales, le rendu est lui aussi de belle qualité et apporte de quoi renouveler les points de vue pour accrocher un détail. Mais le zoom hybride n'est pas désagréable non plus et donne la possibilité d'aller chercher très loin un élément d'une scène tout juste perceptible à l'oeil nu.

Si le module du zoom n'est que de 50 mégapixels, face à des concurrents pouvant proposer jusqu'à 200 mégapixels, il se défend correctement grâce à la photographie computationnelle.

Certes, il perd en luminosité et en maintien des détails, voire en cohérence des détails du fait du traitement IA appliqué, mais cela reste convaincant et cela fait toujours son petit effet.

A l'avant, le capteur à selfies de 32 mégapixels offre tout le nécessaire pour se tirer le portrait grâce à l'écran blanc apportant de la lumière et à la ribambelle d'effets pour rendre plus séduisant son profil.

La teinte de la peau est bien respectée et l'image est riche en détails que l'on pourra éventuellement plus ou moins gommer si nécessaire.

Conclusion

Le smartphone OnePlus 15 reprend le flambeau des smartphones de référence de la marque là où le OnePlus 13 l'a laissé. Les fondamentaux sont toujours bien présents, entre affichage AMOLED de belle qualité et processeur mobile premium, représenté ici par le Snapdragon 8 Elite Gen 5.

OnePlus y ajoute une note plus franchement gaming grâce à des puces dédiées supplémentaires et à un système de refroidissement multi-couches offrant l'assurance de longues sessions de jeu.

L'ensemble reste toujours très fluide grâce à OxygenOS 16 qui conserve toujours son aspect épuré et fait la part belle à l'intelligence artificielle. La touche Plus Key programmable est désormais un attribut du OnePlus 15 (en remplacement du traditionnel slider) et ouvre une porte vers un Espace Mental qui permettra de stocker, analyser et hiérarchiser tout ce qui vous passe par la tête, des notes vocales aux captures d'écran.

La présence de l'IA reste discrète mais elle s'enrichit de nouvelles fonctionnalités dépassant le cadre du simple smartphone. On reste encore libre de les utiliser ou non.

La partie photo, débarrassée du partenariat Hasselblad, est plutôt convaincante avec le nouveau système DetailMax Engine de OnePlus. S'il reste quelques inconsistances, les zooms x3,5 et x7 offrent de quoi capturer les détails d'une scène et l'on retrouve le puissant zoom hybride x120 pour observer ce que même l'oeil humain distingue à peine.

Equilibré, offrant une bonne autonomie avec sa grosse batterie de 7300 mAh et des performances relevées, le OnePlus 15 enrichi à l'IA constitue une belle proposition parmi les premiers smartphones premium de nouvelle génération.

Le OnePlus 15 est dès à présent disponible en 3 coloris sur le site de OnePlus au prix de 979 € en version 12 / 256 Go et 1029 € pour le modèle 16 / 512 Go.



