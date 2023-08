OnePlus Nord 3 5G, son terrain de jeu, le milieu de gamme

La marque OnePlus produit des smartphones de référence positionnés de plus en plus en haut de gamme. Parallèlement, elle a lancé il y a quelques années une gamme Nord qui lui permet de se positionner également sur le segment de milieu de gamme avec des appareils mobiles plus abordables et permettant de découvrir plus facilement la surcouche OxygenOS.

Le OnePlus Nord est le chef de file de cette série intermédiaire qui s'est étoffée au fil des années et c'est désormais le OnePlus Nord 3 5G qui constitue son sommet avec une proposition se voulant équilibrée, accessible...et pouvant donner envie de basculer plus tard vers les modèles haut de gamme.

Pour rappel, le OnePlus Nord 2 avait été dévoilé durant l'été 2021 et il avait été suivi par un OnePlus Nord 2T l'année suivante, évolution modérée du modèle. Cette version 3 du OnePlus Nord vient donc aussi signifier le passage d'un cap sur ce segment convoité.

OnePlus Nord 3 (en haut) vs OnePlus Nord 2T (en bas)

Son lancement est intervenu à un moment où la question se pose de savoir si la marque OnePlus restera en Europe ou si elle quittera cette région comme ses marques soeurs Oppo et realme, toutes issues du même groupe BBK Electronics, en litige avec Nokia sur des droits de licence.

De fait, l'arrivée du OnePlus Nord 3 sur les marchés européens s'est faite en toute discrétion, même si le fabricant affirme qu'il compte rester durablement sur le marché français.

En attendant d'en savoir plus sur la destinée de OnePlus, le smartphone est proposé dans un emballage soigné aux tons de la marque Nord avec son chargeur de 80 W et son câble au coloris rouge.





Caractéristiques du OnePlus Nord 3 5G

8,1 mm pour 193,5 g

Affichage plan AMOLED 6,74 pouces 2772 x 1240 pixels 120 Hz sRGB, DCI-P3, HDR10+

Processeur MediaTek Dimensity 9000 octocore

8 à 16 Go de RAM LPDDR5X et 128 à 256 Go de stockage UFS 3.1

WiFi 6 / Bluetooth 5.3 / NFC / GPS (Glonass, Galileo, Beidou, QZSS)

Capteur photo avant 16 mégapixels f/2,4 en poinçon centré

Triple capteur photo arrière :

- Capteur principal grand angle 50 mégapixels f/1,8 Sony IMX890

- Capteur ultra grand angle 8 mégapixels f/2,2 (angle de vue 112 degrés)

- Capteur macro 2 mégapixels (distance minimale 4 cm)

Enregistrement vidéo jusqu'en 4K 60 fps et super slow motion 1080p 120 ips

Batterie 5000 mAh avec charge rapide filaire 80W SuperVOOC

Compatible 2G à 5G

Prix de référence : 449 € (8 / 128 Go) à 549 € (16 / 256 Go) chez OnePlus



Vous pourrez trouver le OnePlus Nord 3 5G 16 / 256 Go au prix ultra réduit de 364 € au lieu de 449 € prix officiel avec le code de réduction FR65 (valable jusqu'au 28 août 2023 à 8h59) et sinon à 421 €, chez un revendeur officiel sur AliExpress. La livraison est gratuite en une dizaine de jours.

OnePlus Nord 3 5G, un design consistant

Le smartphone OnePlus Nord 3 5G est le modèle emblématique de la série Nord et il arrive après un cycle de deux ans qui a vu passer le Nord 2 puis le Nord 2T. Dès l'abord, la différence avec ses prédécesseurs transparaît dans son design.

Là où il y avait des tranches très arrondies, on est maintenant face à un smartphone aux tranches droites bien marquées avec un léger arrondi de la coque en verre au niveau de la jonction.

Cela donne une solide prise en main, les doigts appuyant fermement sur le châssis, à défaut d'un toucher plus doux, mais aussi moins ferme. Ici, les tranches assurent une bonne préhension et limitent le risque de chute.

Ces tranches nettes laissent la place pour placer les boutons de volume, la touche d'alimentation et le fameux slider de notification présent depuis les débuts de la marque, mais qui n'est pas présent sur les modèles Nord en ouverture de gamme.

La tranche inférieure loge le port USB-C et le chariot pour une double carte SIM. Si le OnePlus Nord 3 5G ne comprend pas de prise jack 3,5 mm ni de port pour carte mémoire, on notera tout de même la présence d'un port infrarouge sur la tranche supérieure pour le transformer en télécommande d'appoint.

A l'arrière, le bloc photo laisse place à un double cercle comprenant en tout 3 capteurs photo : le module principal dans la partie supérieure et deux capteurs dans le cercle inférieur, avec un flash LED pour chacun.

Le dos est en verre brillant...et glissant. Attention à ne pas le laisser en équilibre sur un coin de table ou une revue, il pourrait imperceptiblement glisser et finir à terre, même si les deux blocs photo protubérants peuvent l'ancrer tant bien que mal.

Le coloris Misty Green est connu chez OnePlus, mais conserve toujours une certaine élégance et une différenciation par rapport à ce que propose la concurrence. Une coque ou un étui ne seront cependant pas de trop pour protéger le smartphone.

Enfin, OnePlus propose toujours une belle et grande dalle AMOLED en façade avec un poinçon centré pour le capteur photo à selfies. La dalle est plane et ne laisse qu'une fine bordure pour la liaison avec le châssis.

L'affichage offre un joli taux de rafraîchissement de 120 Hz et supporte l'Always On Display qui affichera horloge, animations et informations lorsque le smartphone est en veille.

Comme toujours, les réglages seront nombreux pour adapter les caractéristiques de l'écran aux besoins de chacun, avec différents modes pour faire ressortir les couleurs ou au contraire obtenir des tons plus doux, sans compter le mode confort des yeux pour de la consultation nocturne.

Le OnePlus Nord 3 5G est bien construit et donne une belle impression de solidité. Dommage que l'étanchéité de la coque soit minimale. Le nombre d'ouvertures dans les tranches laissera peu de chances de survie en cas d'immersion.

Avec une épaisseur de 8,1 mm et un poids de 193 grammes, le smartphone n'est pas le plus fin ni le plus léger sur ce segment, mais il offre un vrai confort d'utilisation, renforcé par l'affichage AMOLED et ses nombreux paramètres personnalisables.

OnePlus Nord 3 5G, de la puissance en Dimensity 9000

Alors que les smartphones de référence de OnePlus ont toujours été fidèles aux processeurs Snapdragon de Qualcomm, l'arrivée de la gamme Nord a permis de se tourner vers l'autre grand concepteur de puce mobile : MediaTek.

Les OnePlus Nord 2 et Nord 2T ont ainsi embarqué des processeurs Dimensity 1200-AI et Dimensity 1300 qui sont typiquement des SoC de milieu de gamme. Pour le OnePlus Nord 3, le fabricant choisit une autre voie en faisant le choix du processeur Dimensity 9000 avec partie GPU ARM Mali G710 MC10.

Il s'agit rien de moins que le processeur haut de gamme de MediaTek lancé en 2021. De l'eau a coulé sous les ponts depuis (et des électrons dans les circuits électroniques), mais il constitue toujours une valeur sérieuse dans le monde des smartphones.

OnePlus a sans doute voulu réaliser des économies en proposant un processeur un peu ancien, mais toujours suffisamment puissant pour les besoins actuels d'un smartphone ambitieux en milieu de gamme.

Avec 16 Go de RAM sur cette version (qui peut éventuellement être complétée par de la RAM virtuelle prise sur l'espace de stockage), le OnePlus Nord 3 se défend plutôt bien dans sa catégorie.

OnePlus Nord 3 5G : AnTuTu et Geekbench 6

Avec le benchmark AnTuTu, le smartphone obtient un score de 900 000 points environ. Avec Geekbench 6, les résultats sont autour de 1000 points en test single core et 3200 points en test multicore.

Pour Geekbench, ce sont des valeurs modérées et dans le mode de fonctionnement normal et optimisé pour préserver l'autonomie de la batterie du smartphone, tandis qu'AnTuTu est sans doute détecté et produit une valeur normale pour ce processeur.

Il est possible d'activer manuellement le mode haute performance qui exploitera toute la puissance du processeur, évidemment au détriment de l'autonomie. On obtient alors les valeurs suivantes avec Geekbench 6, qui sont les résultats généralement attendus pour le Dimensity 9000 :

OnePlus Nord 3 5G en mode haute performance (Geekbench)

OnePlus a fait le choix de faire fonctionner le processeur de son smartphone un peu plus lentement que la normale tout en laissant la possibilité de l'exploiter pleinement, mais plutôt ponctuellement.

Ces données en font, au moins synthétiquement, un puissant smartphone de milieu de gamme qui ne devrait pas vous laisser tomber en pleine activité. De fait, tout fonctionne de façon très fluide, sans temps morts ou ralentissements frustrants et la majorité des jeux fonctionneront sans problème notable.

L'interface OxygenOS 13 a aussi son rôle à jouer dans le confort d'utilisation du OnePlus Nord 3. Posée sur Android 13 et profitant de la promesse de 3 ans de mises à jour majeures.

OxygenOS continue d'offrir une expérience relativement épurée et surtout très fluide tout en proposant une bonne dose de personnalisation. On trouvera peu d'applications externes pré-installées mais plusieurs services pratiques développés au fil des années et venant enrichir la surcouche.

L'interface générale reste toujours agréable à utiliser au quotidien, avec beaucoup de paramètres modifiables dans les réglages. L'aspect sécurité du smartphone est rassemblé dans une fenêtre unique regroupant les différents services et permettant d'embrasser d'un coup d'oeil les paramètres de sécurité et les applications pouvant accéder à des données ou fonctionnalités sensibles.

On trouvera également le mode Shelf pour accéder à une page personnalisée rassemblant les informations utiles de l'utilisateur et des widgets des applications courantes.

Le OnePlus Nord 3 peut être aussi un digne smartphone pour jouer grâce à son mode jeu paramétrable pour des sessions ludiques sans distractions et activant toutes les capacités de l'appareil mobile.

Mode Zen et O Relax pour décompresser ou rester concentré

Attentif au bien-être numérique, OnePlus propose également un Zen Space pour interrompre les notifications et appels non urgents ou encore une application O Relax pour écouter le bruit des vagues ou du vent dans les feuilles afin de se relaxer ou d'avoir un bruit de fond homogène pour se concentrer.

Sur ce modèle, la présence du port infrarouge s'accompagne d'une application IR Remote pour transformer le smartphone en télécommande du téléviseur et des équipements compatibles. C'est pratique et cela rappelle un temps où ce module IR était beaucoup plus fréquent.

Et l'autonomie ? Elle est très bonne ! En sous-cadençant le processeur mobile pour l'usage au quotidien, OnePlus évite de le faire consommer inutilement de l'énergie. Résultat, en usage standard, le OnePlus Nord 3 5G tient une journée et demie à deux jours avant de devoir être rechargé.

Avec la charge rapide 80W, l'indisponibilité du smartphone (ou du moins le temps où il conserve son fil à la patte) est réduite à une grosse demi-heure. On a ici un équilibre appréciable.

OnePlus Nord 3 5G, une partie photo polyvalente

Pour son OnePlus Nord 3 5G, le fabricant s'appuie toujours sur une combinaison de trois capteurs photo à l'arrière. Côté design, il abandonne le bloc photo unique pour un double cercle dépassant de la coque et logeant le capteur principal grand-angle en haut et deux modules complémentaires en bas.

Le module supérieur loge le capteur Sony IMX890 de 50 mégapixels qui a essaimé cette année dans de nombreux smartphones en milieu de gamme, mais aussi en haut de gamme (il est d'ailleurs présent à bord du OnePlus 11).

C'est un module polyvalent captant bien la lumière et permettant de gérer une grande variété de situations. Il fournit généralement une image équilibrée avec une bonne luminosité, mais sait aussi produire un résultat très correct en conditions de lumière plus faibles.

Même sans disposer forcément des optimisations réservées à des modèles positionnés plus haut ou liées aux partenariats avec de grands noms de la photo, le module est une valeur sûre...à tel point que le OnePlus Nord 3 mise presque complètement dessus.

OnePlus Nord 3 mode photo normal

OnePlus Nord 3 zoom x2

Il sert également à produire un petit zoom x2 qui servira surtout à recentrer un sujet, le smartphone ne proposant pas de capteur de zoom dédié. Le rendu est plutôt bon dans la plupart des scénarios et la faible luminosité ne lui fait pas peur.

Un mode nuit est présent (et se lance généralement automatiquement selon les conditions lumineuses) et va mettre en valeur les clichés en basse lumière. Il se révèle plutôt impressionnant même en très basse lumière en amplifiant très fortement la lumière résiduelle.

OnePlus Nord 3 5G : scène telle que vue par l'oeil humain

(léger éclairage hors champ venant de la droite)

OnePlus Nord 3 5G : la même scène avec mode nuit

(léger éclairage hors champ venant de la droite)

OnePlus Nord 3 5G : scène avec très peu de lumière résiduelle

OnePlus Nord 3 5G : la même scène avec mode nuit

C'en serait même presque trop puisqu'une pénombre devient une scène brillamment éclairée. Pour obtenir un résultat plus doux et laisser un peu de magie nocturne, il faudra passer par les réglages du mode Pro qui sont heureusement très simples à mettre en oeuvre.

Malgré un peu de flou et une perte partielle de détail, les photos obtenues sont flatteuses, au moins sur un écran de smartphone et ne laisseront rien dans l'ombre.

OnePlus Nord 3 ultra grand angle (les lignes verticales tanguent à la marge)

Le capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels est plus classique et offrira un résultat dans la moyenne. Il aura besoin de beaucoup de lumière pour s'exprimer et OnePlus a la bonne idée de ne pas forcer sur l'angle de vue (112 degrés) pour limiter les distorsions à la marge.

Le troisième capteur est le sempiternel capteur macro de 2 mégapixels qui n'a toujours pas une valeur particulièrement attractive. Il nécessite beaucoup de lumière et tend à modifier les couleurs.

OnePlus Nord 3 mode macro

Autant utiliser le zoom x2 du capteur principal puis le zoom numérique qui grimpe tout de même jusqu'à x20, même si on ne tirera pas grand-chose au-delà de x4, hormis un détail très ponctuel dans une scène et de préférence très droit ou symétrique pour éviter les aberrations.

La proposition du OnePlus Nord 3 en matière de photo mobile est tout ce qu'il y a de plus classique sur ce segment. Le capteur Sony IMX890 est le fer de lance de l'ensemble et, heureusement, il est plutôt bon à la tâche.

A l'avant, le module de 16 mégapixels en poinçon se montre bien lumineux pour les selfies et avec un niveau de détails correct. Il peut utiliser le mode portrait pour produire un flou harmonieux et on retrouve les fonctions d'embellissement du visage (grain de peau, creusement des joues...) pour donner meilleure mine.

OnePlus Nord 3 5G, conclusion

Le smartphone OnePlus Nord 3 5G fait honneur à la série initiée en 2020 pour assurer une présence de la marque en milieu de gamme et faire connaître l'interface OxygenOS.

Sans être révolutionnaire, le design est éprouvé et profite d'une belle finition avec une bonne prise en main malgré un poids de plus de 190 g. Les tranches droites sont dans l'air du temps et le bloc photo est ramené à deux éléments dépassant de la coque.

L'écran AMOLED est fidèle à la tradition de OnePlus et offre de belles teintes et de multiples réglages pour en profiter au mieux, avec la possibilité d'utiliser un mode Always On Display discret.

La surcouche OxygenOS 13 offre toujours une interface épurée et hautement personnalisable, avec peu d'applications tierces pré-installées et plusieurs des services additionnels de OnePlus, le tout avec une grande fluidité.

Le processeur Dimensity 9000 offre une belle puissance pour les tâches courantes et même un peu plus. Légèrement sous-cadencé, il est pleinement activé avec le mode jeux et délivre des performances dignes d'un haut de gamme.

Ce réglage particulier du processeur assure également au OnePlus Nord 3 5G une autonomie très confortable associée à une charge rapide de 80 W qui ne laissera pas longtemps le smartphone relié à une prise murale.

La partie photo reste classique avec une proposition typique de milieu de gamme. Elle est tout de même bonifiée par le capteur principal qui assure de belles prises de vue en toutes conditions, les autres modules étant un peu plus anecdotiques.

Au final, le OnePlus Nord 3 5G est un smartphone séduisant et équilibré constituant une valeur sûre en milieu de gamme, d'autant plus que le smartphone bénéficie d'une période de trois ans de mises à jour majeures.

Certes, le prix continue de grimper légèrement par rapport aux versions précédentes, mais la proposition est consistante si l'on accepte les quelques concessions de l'absence de prise jack 3,5 mm, de port pour carte mémoire et d'étanchéité de la coque.

