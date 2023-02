OnePlus 11, un modèle quasi Pro

Après un OnePlus 10T lancé l'an dernier avec l'intention de maîtriser les coûts, mais en faisant quelques concessions, le fabricant OnePlus repart à l'assaut du marché en ce début d'année en revenant aux bases de ses modèles haut de gamme.

Le OnePlus 11 joue donc dans la cour du haut de gamme avec de sérieux arguments qui n'étaient pas loin d'en faire un modèle Pro. La marque en a décidé autrement (peut-être afin de se laisser de la marge pour un premier smartphone pliant plus tard dans l'année).

C'est aussi le retour du partenariat avec Hasselblad pour optimiser la partie photo, mais aussi celui du slider de notification, qui avait disparu sur le modèle précédent.

S'il n'est pas facile de se renouveler et de modifier une formule qui marche, OnePlus inaugure avec le OnePlus 11 un style Black Hole qui se manifeste par son bloc photo devenu circulaire (il était carré sur les générations précédentes).

Pour le reste, on retrouve ce qui a fait le succès des smartphones OnePlus jusqu'à présent avec un design épuré, un bel affichage AMOLED et une surcouche OxygenOS misant sur l'efficacité et la personnalisation.

En lançant son smartphone dès le mois de février 2023, OnePlus peut espérer profiter de la première vague de lancement des smartphones avec l'atout de la nouveauté du processeur mobile premium Snapdragon 8 Gen 2.

Mais la concurrence est rude et se démarquer devient de plus en plus difficile, surtout quand on se lance en même temps que la machine de guerre tant marketing qu'économique représentée par Samsung avec ses Galaxy S23.

Caractéristiques du OnePlus 11

8,53 mm d'épaisseur pour 205 grammes

Affichage incurvé 6,7 pouces AMOLED QHD+ / 2K 120 Hz (LTPO 3.0)

Processeur Snapdragon 8 Gen 2 octocore

8 à 16 Go RAM LPDDR5X / 128 Go (UFS 3.1) ou 256 Go (UFS 4.0)

WiFi 7 / Bluetooth 5.3 / NFC

Capteur photo avant 16 mégapixels en poinçon

Triple capteur photo arrière :

- Grand angle Sony IMX890 50 mégapixels, F/1,8

- Ultra grand angle Sony IMX581 48 mégapixels (angle de vision 115 degrés)

- Capteur Sony IMX709 32 mégapixels pour zoom x2 / mode portrait

Enregistrement vidéo 8K

Batterie 5000 mAh avec charge rapide 100W SuperVOOC

Compatible 2G à 5G (sub-6 GHz et millimétrique)

Prix de référence :

- OnePlus 11 8 Go / 128 Go : 849 € sur le site officiel de OnePlus

- OnePlus 11 16 Go / 256 Go : 919 € chez OnePlus

A noter que vous pouvez trouver le OnePlus 11 moins cher chez un revendeur officiel de OnePlus sur AliExpress, avec une expédition gratuite en quelques jours depuis la France pour cette version européenne, avec pendant quelques jours un OnePlus 11 8/128 Go à seulement 699 € au lieu de 849 € avec le code de réduction OP11FRGNT et un OnePlus 11 16/256 Go à 799 € au lieu de 919 € avec le même code.

Nouveau style Black Hole, même fondamentaux

Le fabricant OnePlus s'est fait une spécialité de proposer depuis plusieurs années un smartphone abouti au style épuré et ne jouant pas la surenchère pour privilégier l'efficacité et l'aspect pratique.

Le revers de la médaille d'utiliser une formule éprouvée est que l'effet de surprise s'émousse, même si cela permet de retrouver les mêmes points communs d'une année sur l'autre.

Le OnePlus 11 se trouve pris dans cette double contrainte d'un design familier qui doit apporter un peu de surprise pour ne pas sembler la copie de la génération précédente.

Le fabricant mise donc sur un style Black Hole avec un bloc photo circulaire plutôt que carré proposant toujours une fusion avec la tranche. L'ensemble présente toujours trois capteurs photo et un flash, avec le logo Hasselblad rappelant l'effort de OnePlus pour apporter une expérience photo mobile optimisée.

Le OnePlus 11 conserve la teinte Green Emerald utilisée depuis plusieurs générations sur une coque glossy glissante et accrochant largement les traces de doigts.

Une coque ou un étui seront donc plus que recommandés pour éviter à la bestiole de faire un saut involontaire et fatidique au sol. Le smartphone répartit les boutons d'alimentation et de volume de chaque côté du châssis et l'on retrouve près du bloc photo le slider de notification ou Alert Slider qui avait disparu sur le OnePlus 10T.

On ne trouvera toujours pas de prise jack 3,5 mm sur le modèle haut de gamme de OnePlus et la tranche inférieure présente classiquement la connectique USB-C entourée d'une grille de haut-parleur et du chariot pour la carte SIM (toujours sans possibilité d'extension par carte mémoire).

A l'avant, l'affichage AMOLED de 6,7 pouces propose une résolution 2K (3216 x 1440 pixels, mais la résolution FHD+ est proposée par défaut) et un rafraîchissement 120 Hz adaptatif avec technologie LTPO que l'on retrouve d'habitude plutôt sur le modèle Pro.

L'écran fait toujours son petit effet, avec une luminosité forte, mais sans excès et un réglage minimal laissant juste ce qu'il faut de lumière pour ne pas déranger. Comme toujours, on pourra choisir ses préférences en matière de couleurs : plutôt froides en mode vif ou franchement chaudes en teinte naturelle, avec la possibilité de réaliser un réglage manuellement.

L'écran est légèrement incurvé sur les tranches, mais la présence de la protection d'écran, faite pour un affichage plan, gâche un peu le plaisir du glisser jusqu'aux limites de l'affichage.

Avec 8,3 mm d'épaisseur et un poids de 205 g, le OnePlus 11 reste un beau bébé bien équilibré en main malgré son grand bloc photo, peut-être un chouïa lourd en usage prolongé, mais très agréable par sa réactivité et son bel affichage.

Snapdragon 8 Gen 2, de la puissance à revendre

Le OnePlus 11 fait partie des premiers smartphones de l'année à profiter du nouveau processeur mobile haut de gamme de Qualcomm. Le SoC Snapdragon 8 Gen 2, gravé en 4 nm, apporte le meilleur des technologies mobiles pour les smartphones Android avec son puissant CPU comportant un coeur puissant ARM Cortex-X3 cadencé à 3,2 GHz, son GPU Adreno de 7ème génération et son intelligence artificielle présente partout.

Il apporte également le support de la 5G en bande sub-6 GHz, mais aussi millimétrique (5G mmWave) ainsi que la compatibilité avec le WiFi 6E, WiFi 7 et le Bluetooth 5.3.

Ces capacités sont épaulées par l'utilisation de mémoire RAM LPDDR5X rapide et une capacité de stockage en UFS 4.0 (seulement pour la version 256 Go) assurant des vitesses de transfert plus rapides. Sur les benchmarks courants, le OnePlus 11 s'en sort logiquement très bien.

OnePlus 11 sur AnTuTu et PCMark

Sur AnTuTu et Geekbench, les progressions par rapport à la génération précédente sont nettes et dans la lignée des résultats obtenus avec les premiers smartphones sous Snapdragon 8 Gen 2.

OnePlus 11 (Geekbench 5 vs Geekbench 6)

Le OnePlus 11 peut à peu près tout faire tourner sans gros efforts et avec les réglages au maximum. On retrouvera dans OxygenOS une interface dédiée pour le gaming avec des réglages pour optimiser le fonctionnement du processeur et des connectivités en fonction des besoins.

L'ensemble est efficace et n'entraîne qu'une chauffe modérée du smartphone (vers 40 degrés environ), ce qui le rend tiède, mais toujours manipulable. Cette puissance est également mise au service de l'interface OxygenOS.

OxygenOS 13 repose sur Android 13 et propose un vaste panel d'options et de possibilités de personnalisation dans les réglages. L'interface elle-même est toujours aussi épurée et comprend très peu d'applications pré-installées.

Le mode Shelf, présent depuis plusieurs générations, s'active d'un glisser pour afficher des informations utiles. Les nouveautés se situent aussi du côté de l'écran Always On Display avec des animations et l'intégration d'un module Spotify ou d'applications de VTC.

OxygenOS utilise désormais le mode Monet d'adaptation des couleurs des widgets en fonction de celles du fond d'écran pour une meilleure harmonisation de l'interface. Tout est rapide et fluide et permet de profiter pleinement du OnePlus 11 en l'adaptant finement à ses besoins.

Le smartphone propose une batterie de 5000 mAh avec pour cette version une charge rapide de 100W SuperVooc. Cela permet une charge complète en moins de 25 minutes avec une chauffe légère du smartphone.

Associé à une autonomie plutôt confortable pour un modèle haut de gamme, assurant une bonne journée et demie de fonctionnement en usage modéré, le OnePlus 11 s'en sort avec les honneurs sur ce point.

Le chargeur, plutôt imposant, est livré dans la boîte, ainsi que le câble rouge spécifique.

La photo avec Hasselblad

Pour le OnePlus 11, le fabricant renoue avec le partenariat signé avec le spécialiste de la photo Hasselblad qui apporte de nouveau son expertise dans la calibration colorimétrique des capteurs photo, son design spécifique avec la teinte orange du déclencheur dans l'application Photo et son mode spécial X-Pan.

Le smartphone propose trois modules dans son grand bloc circulaire et la nouveauté vient essentiellement du capteur Sony IMX890 de 50 mégapixels servant de grand-angle et utilisé pour le zoom x2 sans perte.

A ceci s'ajoute un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un capteur photo de 32 mégapixels principalement destiné à optimiser les portraits et assurant un zoom x2. A l'avant, un capteur photo de 16 mégapixels est présent dans un poinçon en angle pour les selfies.

On ne trouvera donc pas de capteurs exotiques (macro, microscope, zoom périscopique) ni de mode super zoom comme sur certains modèles concurrents, OnePlus privilégiant une expérience globale et une qualité sur les scénarios d'usage les plus courants.

Le fabricant propose ainsi un rendu photographique plutôt naturel, sans couleurs éclatantes ni contrastes forcés, ce qui peut parfois le desservir dans les comparatifs avec d'autres modèles appliquant des traitements plus flatteurs et saturés, mais cela permet d'offrir un rendu apportant un bel équilibre.

OnePlus 11 grand-angle

OnePlus 11 ultra grand-angle

OnePlus 11 X Pan

OnePlus 11 zoom x10

OnePlus 10 zoom x20

Le OnePlus 11 se débrouille très bien en environnement bien éclairé et produit des clichés lumineux et détaillés grâce à son module principal Sony IMX980 de 50 mégapixels.

C'est un peu moins vrai quand les conditions deviennent plus difficiles et que le smartphone doit batailler avec des sources lumineuses hétérogènes ou produisant une forte luminosité comme une fenêtre dans une photo d'intérieur.

La basse lumière peut également être problématique en fonction de la construction de scène et des sources lumineuses, allant du bon au moins bon en mode automatique, le mode Pro, avec ses réglages manuels, permettant d'obtenir de meilleurs résultats.

OnePlus 11 grand-angle

OnePlus 11 zoom

OnePlus 11 ultra grand-angle

L'ultra grand angle est appréciable et propose des clichés bien construits et pas trop déformés aux marges tant qu'il y a une bonne luminosité ambiante. C'est logiquement un peu plus difficile quand la lumière ambiante est plus faible.

Sur le OnePlus, un grossissement x2 optique est fourni par un troisième capteur de 32 mégapixels qui embellira également les portraits. Même si la capacité de grossissement n'est pas très importante, le gros capteur permet d'obtenir des résultats attractifs.

Le smartphone peut ensuite proposer un grossissement numérique grimpant jusqu'à X20 qui se révèle moins mauvais qu'on ne pourrait le craindre. Les clichés sont très lissés, mais permettent de conserver un certain nombre de détails.

Toujours avec Hasselblad, le OnePlus 11 propose un mode X-Pan qui crée une sorte de photo panorama. Cela peut donner de jolis résultats sur des paysages et scènes méritant une vue étendue sans les déformations de l'ultra grand-angle. Et toujours avec le "clic" caractéristique et l'effet des appareils Hasselblad.

Du OnePlus comme on aime

Le OnePlus 11 entre dans la continuité des produits de OnePlus avec un design épuré, une interface sans éléments inutiles et une expérience globale appréciable grâce à la fluidité des animations et à la réactivité du smartphone.

Le processeur Snapdragon 8 Gen 2 offre toute la puissance nécessaire, mais l'autonomie n'est pas bridée pour autant avec la grande batterie de 5000 mAh et la charge rapide de 100W qui lui assurent une très belle durée de fonctionnement et un temps de charge raccourci.

Qu'il s'agisse de gérer les tâches du quotidien ou de se lancer dans les derniers jeux mobiles du moment, le OnePlus 11 répondra toujours présent, et ce pour un moment avec la politique de mise à jour d'Android sur quatre ans.

La partie photo du OnePlus 11 est très correcte en privilégiant un rendu naturel plutôt qu'en cherchant à en mettre plein la vue par un traitement trop agressif. Il faudra tout de même une bonne luminosité ambiante pour en tirer pleinement parti, la qualité se dégradant avec une lumière plus faible.

Le bloc photo, avec un ultra grand angle et un zoom optique x2, offre l'essentiel, sans aller chercher des fonctionnalités très atypiques comme on peut en trouver sur d'autres modèles premium. Cela lui donne de la cohérence, mais sans créer d'effet whaou par des modes introuvables ailleurs.

La présence du mode X Pan, associé au partenariat avec Hasselblad, apporte toutefois la possibilité de créer des clichés originaux...si l'on prend la peine d'aller le chercher dans le menu "Plus".

Le OnePlus 11 ravira les utilisateurs à la recherche d'un smartphone réactif, complet et très personnalisable grâce à OxygenOS, mais sans extravagances, ce qui peut expliquer aussi son prix un peu plus bas que chez la concurrence.

Le smartphone OnePlus 11 est proposé sur le site officiel à 849 € en version 8 Go RAM / 128 Go ou à 919 € en configuration 16 Go RAM / 256 Go, mais il est possible de le trouver à un tarif plus bas chez un revendeur officiel de OnePlus sur AliExpress avec une expédition gratuite en quelques jours depuis la France pour cette version européenne, avec pendant quelques jours un OnePlus 11 8/128 Go à seulement 699 € au lieu de 849 € avec le code de réduction OP11FRGNT et un OnePlus 11 16/256 Go à 799 € au lieu de 919 € avec le même code.