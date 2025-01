Le smartphone gaming par excellence

La marque REDMAGIC s’est spécialisée depuis sa création en 2018 dans le développement de smartphones typés gaming et des accessoires correspondants, et s’est étendue ensuite à d’autres univers : tablettes, PC portables gaming, écrans gamer, claviers et souris…

Chaque année, elle propose une nouvelle génération d’appareil mobile utilisant les dernières technologies du moment pour assurer des performances relevées, une bonne autonomie et une expérience utilisateur à la hauteur.

La partie logicielle est également importante, avec une surcouche offrant de multiples paramètres pour le plaisir du jeu et l’optimisation du smartphone afin qu’il donne le meilleur de sa puissance, le pouvoir de l’IA en plus désormais.

Le smartphone REDMAGIC 10 Pro est le nouveau fleuron de cette stratégie gaming avec toujours ce détail unique : la présence d’un ventilateur pour évacuer la chaleur et assurer de longues sessions de jeu, mais aussi charger très rapidement son imposante batterie de 7050 mAh, là aussi l’une des plus grandes capacités du marché, hors smartphones aux capacités surdéveloppées à dessein.

L’une des difficultés avec ce type de téléphone portable est de parvenir à le rendre suffisamment léger et fin pour éviter de se retrouver avec une brique et pouvoir aussi l’utiliser comme appareil mobile du quotidien.

Le REDMAGIC 10 Pro est le fruit de toutes ces réflexions. Sera-t-il le smartphone gaming ultime pour autant ?

Dans sa boîte, le smartphone est livré avec son chargeur GaN (nitrure de gallium, puissant et compact) rapide de 100 W et un câble USB-C adapté.

Caractéristiques du REDMAGIC 10 Pro :

8,9 mm d'épaisseur pour 229 grammes

Affichage AMOLED 1,5K optimisé avec BOE / 2000 nits / 144 Hz / ratio 95,3%

Processeur Snapdragon 8 Elite octocore à 4,32 GHz

12 Go RAM LPDDR5X / 256 Go stockage UFS 4.1 (jusqu’à 16 / 512 Go selon les versions)

Coprocesseur RedCore 3 pour le jeu

Refroidissement Ice-X de 11 couches avec chambre à vapeur et métal liquide

Ventilateur 23 000 tours/min

Touches tactiles sur la tranche, échantillonnage 520 Hz

WiFi 7 / Bluetooth 5.4 / double GPS / NFC

Triple capteur photo :

- grand angle 50 mégapixels OIS et lentille 7p

- ultra grand angle 50 mégapixels

- capteur 2 mégapixels

Capteur photo avant 16 mégapixels sous l’écran

Batterie 7050 mAh avec charge rapide filaire 100 W (chargeur GaN 80 W inclus)

Dos avec éclairage LED modulable

Compatible 2G à 5G (NSA et SA)

Prix de référence : 649 € (version 12 / 256 Go), 799 € (version 16 / 512 Go en 2 coloris) et 999 € (version 24 Go / 1 To)

Tout pour le jeu, jusque dans le design

Pour sa dixième génération de smartphone gaming, REDMAGIC a eu le temps de peaufiner les détails du design de son modèle. Si le style est toujours celui d’un grand bloc rectangulaire aux angles droits, le souci du détail est de mise.

Ce qui saute aux yeux immédiatement, c’est la grande dalle AMOLED aux bordures très fines qui occupe ainsi la quasi-totalité de la face avant. Avec son énorme ratio de 95,3% et l’absence totale de poinçon ou d’encoche, l’appareil photo avant étant caché sous l’écran, rien ne viendra perturber l’expérience ludique et l’écran plan sera une véritable fenêtre pour le gaming.

Avec 8,9 mm d’épaisseur, le smartphone reste un peu épais, mais il s’est largement bonifié par rapport aux 9,5 mm d’il y a deux générations. Le poids de 229 grammes est également sensible pour un smartphone du quotidien, mais il deviendra un atout en mode jeu, plaçant en main une véritable petite console de jeu qui affirme sa robustesse et ne risque pas de glisser des mains.

Les tranches sont droites et permettent de loger sur le côté droit deux zones tactiles auxquelles pourront être attribuées des fonctions dans les jeux. Leur sensibilité d’échantillonnage de 520 Hz ne change pas et elles faciliteront grandement certaines actions ou groupes d’action.

La même tranche intègre aussi les boutons de volume, le bouton d’alimentation et un slider rouge qui active la surcouche spéciale gaming du REDMAGIC 10 Pro. On notera la présence d’une grille de ventilation, également présente sur la tranche gauche.

Sur la tranche supérieure, on trouve une prise casque et un capteur infrarouge pour transformer le smartphone en télécommande pour les équipements de la maison.

Du côté de la tranche inférieure, le classique combo du port USB–C (compatible USB Gen 3.2) et du chariot, pouvant accepter deux cartes SIM, est présent.

Deux grilles de haut-parleur sont présentes sur les tranches supérieures et inférieures avec une utilisation optimale en mode paysage. L’audio est compatible DTS X Ultra, assurant un son spatialisé pour une meilleure immersion.

Le dos du REDMAGIC 10 Pro est texturé avec un joli blanc nacré pour cette version baptisée Lightspeed. Il existe aussi le modèle Shadow en noir et les variantes Dusk et Moonlight à coque transparente (sombre pour la première et claire pour la seconde) qui offrent aussi une plus grosse configuration mémoire.

Les capteurs photo sont enchâssés dans la coque et n’en dépassent pas. Seul le flash a un très léger cerclage qui se sent au toucher. En conséquence, le téléphone est très stable lorsqu’il est posé à plat et il n’y aura rien pour gêner la prise en main lorsqu’il est utilisé pour jouer.

Si le smartphone présente trois grands cercles noirs, le troisième n’est pas un module photo, mais le ventilateur (ou turboventilateur dans la dénomination de la marque).

Il s’illumine lorsqu’il est actif, de même que les deux logos REDMAGIC présents en haut à droite et en bas à gauche sur la coque. Ce sont des éclairages RGB qui pourront prendre différentes couleurs en fonction des interactions et des notifications reçues.

Retourné, il pourra donc avertir visuellement d’un message reçu ou d’un appel, tandis qu’en jeu, tout s’illuminera, contribuant à l’ambiance gaming.

Plus globalement, la prise en main est bonne grâce aux tranches droites qui calent fermement le smartphone dans la paume de la main, mais son poids se fait vite ressentir même s’il reste similaire à celui des smartphones pliants du moment.

Les bordures quasi inexistantes de l’écran et l’absence de poinçon ou d’encoche ne créent pas de distraction et mettent en valeur la belle surface de l’écran de 6,85 pouces sans poinçon ni encoche.

Des performances au top

Le processeur mobile Snapdragon 8 Elite de Qualcomm a été annoncé en octobre 2024 et constitue une évolution notable en exploitant pour la première fois une gravure en 3 nm et des cœurs CPU Oryon de deuxième génération créés par Nuvia.

La puce offre le meilleur des performances sur smartphone, que ce soit pour jouer, pour prendre des photos et vidéos, en connectivités sans fil et cellulaire (5G NSA et SA ), mais aussi en intelligence artificielle.

REDMAGIC y a ajouté un gros système de refroidissement ICE-X de 11 couches combinant une imposante chambre à vapeur de 12 000 mm2 et le recours à du métal liquide. A ceci s’ajoute un turboventilateur pouvant atteindre 23 000 tours / min.

Le smartphone intègre en outre un coprocesseur RedCore co-développé avec Qualcomm et dédié à l’optimisation de l’affichage, de certaines fonctions IA et de la gestion de l’énergie.

Tout ceci permet d’atteindre des performances inégalées pour le jeu en assurant de longues sessions dans les meilleures conditions et sans surchauffe excessive. Le refroidissement évitera également la chauffe de la batterie durant la charge rapide.

En benchmark, le REDMAGIC 10 Pro se positionne logiquement aux avant-postes avec des résultats impressionnants sur AnTuTu, autour de 3,1 millions de points. Sur Geekbench 6 qui teste les capacités du CPU, le smartphone atteint des scores de 3100 points en test single core et 9710 points en test multicore.



Sur 3DMark, orienté GPU, le test Wild Life Extreme donne un score de 6760 points tandis que le test GPU de Geekbench 6 atteint 19 550 points. Ces valeurs indiquent que le smartphone sera à l’aise avec les applications les plus énergivores du moment. Mieux, ses nombreuses optimisations vont permettre de pousser les jeux encore plus loin que les appareils mobiles concurrents.

Ces améliorations sont accessibles grâce à la surcouche REDMAGIC OS 10 et son mode jeu qui permet de moduler ou activer de nombreuses fonctionnalités. La surcouche, qui s’appuie sur Android 15, offre de nombreuses possibilités de personnalisation du smartphone et d’optimisation de ses fonctions, en partie à l’aide de l’intelligence artificielle embarquée.

On regrettera la présence de nombreuses applications pré-installées ou mises en avant (jeux, applications) lors de la première configuration du smartphone, mais l’interface se montre ensuite agréable et très réactive.

Elle dévoile tout son potentiel avec le mode jeu ouvrant un écran spécial en surimpression des jeux et à partir duquel de nombreux réglages sont possibles pour pousser le processeur à fond, modifier les règles de notification, améliorer la qualité des graphismes et le framerate sur certains titres ou activer des aides de jeu.

Le jeu Genshin Impact illustre bien ces capacités en offrant un jeu à 30 fps en mode normal, mais qui peut passer à 60 fps une fois son mode spécial activé. Ce dernier améliore également le rendu et les textures pour une expérience supérieure que l’on pourra d’ailleurs exploiter sur grand écran, tout le nécessaire étant prévu pour relier clavier, souris et affichage sur grand écran.

REDMAGIC 10 Pro : Genshin Impact en 60 fps et textures optimisées

Avec ses zones tactiles sur la tranche pour déclencher des combinaisons de touches, son bouton physique du mode jeu et ses LED illuminant les logos de la coque et du ventilateur, le REDMAGIC 10 Pro est parfaitement à l’aise en gaming.

Les amateurs de la marque auront reconnu sur l'image ci-dessus la présence de Mora, une assistante virtuelle qui pourra apparaître à l'occasion sur l'écran d'accueil et lors de la charge.

L’intelligence artificielle n’est pas oubliée avec l’intégration de l’IA Gemini de Google et une présence à divers niveaux pour faire fonctionner le smartphone, améliorer les photos, réaliser des traductions instantanées ou aider à la rédaction de texte.

L’autonomie du REDMAGIC 10 Pro a été calibrée pour répondre aux besoins du jeu et de l’IA. Pour la première fois, le fabricant a intégré une capacité de 7050 mAh qui assurera deux bonnes journées d’autonomie en usage standard. Elle pourra être mise à contribution pour de longues sessions de jeu sans avoir besoin de recharger trop vite le smartphone.

La position du connecteur USB-C sur la tranche inférieure pourra être gênante pour du jeu en mode paysage lors de la recharge et l’expérience du connecteur sur une tranche latérale n’a pas été reconduite, mais le smartphone se charge assez vite grâce à sa capacité de 100 W et son chargeur de 80 W livré dans la boîte.

Les capteurs photo ne dépassant pas de la coque, ils ne gêneront pas la position des doigts, mais gare aux traces sur les lentilles. Un petit coup de chiffonnette de temps en temps ne sera pas du luxe.

La photo, juste ce qu'il faut

Le smartphone REDMAGIC 10 Pro est avant tout un smartphone gamer et sur ce point il fait clairement le job. La partie photo, élément important des smartphones, n'est pas son domaine de prédilection, même s'il continue de s'améliorer par rapport aux générations précédentes.

REDMAGIC a intégré deux capteurs photo, grand angle et ultra grand angle, ainsi qu'un module supplémentaire de 2 mégapixels. Ces derniers sont enchâssés dans la coque et n'en dépassent pas. Ils ne gêneront donc pas la prise en main lorsque le smartphone est tenu en mode paysage.

Les deux modules sont efficaces lorsque les conditions de luminosité sont fortes. Les photos en extérieur seront de bonne qualité avec une petite tendance à la surexposition. En intérieur, la qualité est variable avec souvent un peu de flou, qui s'aggrave à mesure que la luminosité diminue, et des teintes légèrement délavées.

Cela n'empêche pas le REDMAGIC 10 Pro de proposer des modes spéciaux pour réaliser des portraits ou des photos de nuit avec traînées lumineuses. En mode photo, on aura droit à deux propositions principales : équivalent 14 mm (ultra grand angle) et équivalent 24 mm (grand angle).

Il est possible de zoomer légèrement à partir du capteur grand angle avec un grossissement maximum allant jusqu'à x10. Il ne faudra pas espérer en tirer grand-chose, mais c'est toujours ça.

On pourra également faire un peu de macro ou s'essayer au mode Pro pour tenter d'optimiser le rendu ou jouer avec les effets cloner et multi-exposition pour s'offrir un peu d'inventivité. Les résultats dépassent même parfois les espérances avec l'aide de l'intelligence artificielle.

REDMAGIC 10 Pro : zoom intermédiaire et zoom maximum

Le capteur photo avant ne se voit pas, car il est caché sous l'écran. Il est totalement invisible et seul un fond blanc très lumineux peut vaguement trahir sa position sous la forme d'une tache un peu plus sombre.

REDMAGIC 10 Pro : un capteur selfie UDC pour un écran immaculé

Comme tous les modules UDC, il peine à capter la lumière, cette dernière devant traverser toutes les couches de l'écran avant d'illuminer le capteur. Cela se traduit par une image assombrie et granuleuse.

REDMAGIC a trouvé un semblant de parade en effectuant un gros retraitement des selfies qui donne un résultat acceptable, mais dont on voit tout de même qu'il a subi de grosses retouches pour lui faire gagner en netteté et en luminosité. Il ne faut pas s'attendre à de la photo d'art, mais ça peut faire le job !

Conclusion

Le smartphone REDMAGIC 10 Pro fait partie de ces smartphones ultimes bardés de fonctionnalités pour répondre aux joueurs mobiles les plus exigeants.

Puissant processeur associé à un gros système de refroidissement allant jusqu’à un ventilateur embarqué, zones tactiles sur les tranches, nombreuses optimisations pour le gaming hautement personnalisables pour donner le meilleur du smartphone, mais aussi pour améliorer les capacités de jeu (macros, sensibilité des commandes, modification de l’affichage pour faire ressortir les adversaires…), tout est pensé d’abord pour le jeu, avec même une puce RedCore dédiée s’ajoutant à Snapdragon 8 Elite et le capteur photo avant sous l’écran pour ne pas créer de perturbations sur l’écran.

On apprécie également la surcouche REDMAGIC OS 10, très complète pour profiter des jeux mobiles, malgré une légère tendance à l’embonpoint des applications pré-installées.

Au-delà, le REDMAGIC 10 Pro est aussi un smartphone très capable et enrichi à l’intelligence artificielle pour améliorer les photos aussi bien qu’apporter une aide à la rédaction de documents.

Tout en s’améliorant par rapport aux générations précédentes, le smartphone reste assez épais et lourd (plus de 220 grammes), ce qui peut avoir des conséquences au quotidien, mais qui permet aussi de disposer d’une véritable petite console de jeu très stable entre les mains.

Avec son système de refroidissement et son énorme batterie de 7050 mAh, le REDMAGIC 10 Pro peut endurer sans broncher ni surchauffer de longues sessions de jeu. En usage quotidien, la batterie permet d’assurer deux bonnes journées d’utilisation avant de devoir le recharger, et plutôt rapidement grâce à la charge filaire rapide de 100 W (chargeur GaN 80 W inclus).

Si la partie photo n’est pas forcément transcendante, elle s’améliore sensiblement par rapport aux modèles précédents et elle pourra profiter de l’intelligence artificielle embarquée.

Dernier point positif, et non négligeable, le modèle de base du REDMAGIC 10 Pro débute à 649 €, soit bien en dessous du tarif des smartphones premium concurrents.

Vous trouverez sur le site officiel de la marque le smartphone REDMAGIC 10 Pro à 649 € en version 12 / 256 Go, à 799 € en 16 / 512 Go et 2 coloris, et enfin à 999 € dans sa version 24 Go / 1 To.