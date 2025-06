Le smartphone gaming ultime

La marque Redmagic s'est spécialisée dans les smartphones gaming et propose régulièrement de nouveaux modèles. chaque nouvelle édition annuelle annoncée en début d'année est agrémentée de diverses variantes mixant certaines fonctionnalités pour affiner le smartphone, proposer une plus grande batterie ou exploiter le dernier processeur mobile disponible.

Le nouveau Redmagic 10S Pro est de cette trempe. Presque similaire au Redmagic 10 Pro annoncé début 2025 et testé ici même, il s'en distingue par un processeur Snapdragon 8 Elite à la cadence augmentée et à la mémoire généreuse pour offrir des performances ultimes.

Au-delà des fréquences légèrement améliorées, la principale différence avec le Redmagic 10 Pro vient de capacités de traitement IA améliorées de 40% grâce au nouveau processeur.

Redmagic a la bonne idée d'intégrer dans la boîte un chargeur rapide 80 W avec son câble USB-C / USB-C adapté. On trouvera également une coque translucide pour le protéger, mais cela fera perdre quelque peu l'attrait de son dos transparent. Entre sécurité et style, il faudra choisir !

Caractéristiques du Redmagic 10S Pro

8,9 mm pour 229 grammes

Android 15 et interface Redmagic OS 10.5 / interface gaming avancée

Affichage AMOLED 6,85 pouces 1,5 K 144 Hz max 2000 nits

Processeur Snapdragon 8 Elite Leading Version octocore 4,47 GHz

Refroidissement ventilateur 23 000 RPM + multi-couches Ice-X

16 Go RAM LPDDR5T / 512 Go stockage UFS 4.1 (max 24 Go / 1 To)

Coprocesseur Redcore Red 3

Touches tactiles sur la tranche + sélecteur dédié pour interface gaming

WiFi 7 / Bluetooth 5.4 / GPS / NFC

Triple capteur photo arrière :

- grand angle 50 mégapixels

- ultra grand angle 50 mégapixels

- capteur 2 mégapixels

- grand angle 50 mégapixels - ultra grand angle 50 mégapixels - capteur 2 mégapixels Capteur photo avant 16 mégapixels sous l'écran

Batterie 7050 mAh avec charge rapide 80 W

Dos avec motifs lumineux RGB

Certification IP54

Compatible 2G à 5G et Dual SIM

Prix de référence : 649 € en version 12 / 256 Go, 799 € en 16 / 512 Go ou 999 € en version 24 Go / 1 To disponible en 3 coloris (nightfall, moonlight et dusk). A noter une offre promotionnelle pour son lancement avec une réduction de 30 € du 12 au 17 juin 2025, pour un accès anticipé du 17 au 18 juin 2025, le lancement officiel se faisant le 19 juin.

Un design soigné et transparent

Sans reprendre en détail le design du Redmagic 10S Pro, rappelons-en les grandes lignes. Le smartphone possède une grande dalle AMOLED plane en façade qui se distingue par l'absence de poinçon pour le capteur photo avant.

La raison est que celui-ci est caché sous l'écran. On peut légèrement deviner sa présence selon la couleur du fond d'écran. De fait, cela laisse la totalité de la surface d'affichage totalement dégagée pour le jeu, sans risque de distraction venue du point noir d'un poinçon.

Le lecteur d'empreintes est lui aussi caché sous l'écran, avec toujours une réactivité parfois aléatoire obligeant à s'y reprendre à plusieurs fois avant que la détection ne soit validée.

Le smartphone comprend sur les tranches des habituels boutons de volume et d'alimentation, mais il est aussi équipé d'un sélecteur rouge activant la riche interface gaming et de zones tactiles qui pourront être utilisées pour accéder rapidement à des combinaisons de touches. Ce sélecteur peut aussi être personnalisé pour lancer une application du smartphone.

Les tranches sont aussi marquées par des aérations spécifiques expulsant l'air chaud des entrailles du smartphone. Redmagic fait le choix de conserver une prise casque, devenue très rare, sur la tranche supérieure.

Sa position est toujours un peu trop près de la zone tactile gauche, cela n'a pas changé par rapport au Redmagic 10 Pro.

A l'arrière, le Redmagic 10S Pro propose un dos transparent en verre (ici en coloris Dusk) qui laisse apparaître une décoration intérieure. La disposition des trois capteurs photo n'a pas changé et le ventilateur RGB est toujours présent et activé si besoin.

Le design transparent laisse apparaître le logo Snapdragon 8 Elite avec un sous-titrage "Leading Version" indiquant qu'il s'agit là d'une variante enrichie par rapport au modèle standard proposé ailleurs.

Peu de smartphones ont opté pour cette mouture plus onéreuse et destinée aux modèles cherchant à proposer un maximum de performances. On est donc dans une configuration un peu exceptionnelle ici.

Cela donne un beau smartphone bien fini, un peu lourd, mais tenant bien en main grâce à ses tranches très droites. Il faudra jouer du pouce pour aller d'un bout à l'autre de la diagonale d'écran, mais ce dernier est de toute beauté et avec des bordures très fines.

Les zones tactiles sur la tranche sont toujours un apport significatif pour le gaming et le smartphone est toujours prêt pour la bagarre grâce à son bouton dédié. On apprécie l'absence de poinçon, laissant une surface immaculée, même si cela se paie sur la qualité des selfies, la lumière devant traverser les multiples couches de l'écran avant d'arriver au capteur.

Interface et appareil photo, ça ne change pas

Du côté de l'interface, le Redmagic 10S Pro exploite Android 15 et la surcouche Redmagic OS 10.5. Pas aussi raffinée que d'autres marques, elle reste cependant simple à utiliser et réactive.

On peut toujours regretter la présence d'applications pré-installées et de sélections de propositions, mais le fabricant a le bon goût de ne pas forcer leur installation lors de la première configuration.

On retrouve un centre de contrôle assez complet et un tiroir d'applications basique listant toutes les applications présentes. Un widget permet d'activer le ventilateur à l'arrière à la demande.

Le véritable secret du Redmagic 10S Pro se trouve dans son interface gaming très complète qui permet de configurer finement le smartphone, que ce soit pour pousser ses performances au maximum, assurer la stabilité des connexions ou ne pas être dérangé par des appels ou notifications pendant les sessions de jeu.

Séparée en plusieurs domaines, l'interface permet de connecter rapidement des équipements (casque, clavier, souris, accès aux services de cloud gaming), mais aussi d'activer des plugins facilitant les manipulations ou de créer des macros au sein des jeux ou bien encore d'enregistrer et partager les sessions.

On trouve également Mora, le personnage virtuel fétiche de Redmagic, qui peut faire office d'assistant numérique au quotidien par ses commentaires et ses recommandations. Le personnage peut apparaître sur l'écran d'accueil et répondre à différentes requêtes.

En jeu, un écran est également accessible en surimpression pour régler de nombreux paramètres à la volée, choisir le niveau de performances du SoC ou réaliser un enregistrement vidéo ou une capture d'écran de la session de jeu en cours.

La partie photo du Redmagic 10s Pro ne change pas pour les capteurs photo intégrés et reste le point faible du smartphone, même si ce n'est pas sur ce point qu'un smartphone gaming est censé se démarquer.

Comme précédemment, il faudra se contenter d'un grand angle et d'un ultra grand-angle, ainsi que d'un capteur additionnel de 2 mégapixels. Tout ira à peu près bien tant que les photos sont prises avec une belle lumière et à distance.

Cela se gâte vite lorsque la luminosité s'affaiblit. Les capacités de zoom sont limitées et mieux vaudra ne pas dépasser le grossissement x2 tandis que le zoom numérique maximum x10 fait plus dans la peinture impressionniste que dans la récupération d'un détail d'une prise de vue.

Votre mode portrait, vous le préférez sur- ou sous-exposé ?

Le mode portrait n'est pas complètement aux fraises, mais il faudra bien gérer l'exposition. On pourra également s'amuser avec les différents filtres proposés qui pourront aussi masquer certaines insuffisances des capteurs.

Le mode macro est lui aussi très limité et rappelle plutôt les capacités des smartphones plus bas en gamme. Il faudra beaucoup de lumière et lutter avec la distance minimale pour éviter les déceptions.

Le capteur photo avant possède les limitations des capteurs UDC en matière de luminosité, mais profite de l'intelligence artificielle pour améliorer le rendu, mais dont le résultat peut être variable. On trouve toujours des fonctions d'embellissement du visage et des filtres pour enrichir les clichés, mais cela reste un cran en dessous de la concurrence.

Snapdragon 8 Elite Leading Version, ça dépote

La nouveauté du Redmagic 10S Pro réside essentiellement dans la présence d'un processeur mobile premium Snapdragon 8 Elite. Cette puce réservée aux flagships est toute indiquée pour un smartphone gaming puisqu'elle offre les meilleures performances du moment.

C'est un processeur rencontré dans bon nombre de smartphones haut de gamme du marché, mais il y a une astuce de plus avec le Redmagic 10S Pro : il propose le Snapdragon 8 Elite Leading Version, une variante dont la cadence est poussée à 4,47 GHz au lieu de 4,32 GHz sur le processeur standard, tandis que la partie GPU est cadencée à 1200 MHz (vs 1100 MHz).

Ce petit supplément permet de pousser les performances un peu plus haut, évidemment au prix d'une consommation d'énergie et d'une chauffe supérieure. Pas de panique puisque le Redmagic 10S Pro embarque un puissant système de refroidissement ICE-X multi-couches pour tenir le smartphone au frais même durant de longues sessions de jeu.

Redmagic précise que le smartphone profite d'une protection thermique Liquid Metal 2.0 couvrant 30% plus de surface, permettant d'abaisser de 5 degrés supplémentaires le refroidissement du processeur.

A ceci s'ajoute la présence d'un coprocesseur Redcore R3 Pro mais aussi une grosse configuration de 16 Go de RAM LPDDR5T et 512 Go de stockage UFS 4.1, la configuration ultime pouvant aller jusqu'à 24 Go de RAM et 1 To de stockage.

Associé au mode Gravity X de l'interface permettant de relier clavier, souris et écran externe, le Redmagic 10S Pro peut pousser n'importe quel jeu mobile jusqu'à ses limites ou assurer le support du cloud gaming dans de bonnes conditions.

Le smartphone est donc logiquement irrésistible en benchmark. Capable de dépasser les 3,4 millions de points sur AnTuTu (contre 3,1 millions environ pour le Redmagic 10 Pro), il affiche aussi de beaux résultats ailleurs.

Sur Geekbench 6, les différences restent modérées. Les cœurs CPU étant les mêmes, on retrouve des scores de 3100 / 9500 points en test single core et multicore et un score GPU légèrement augmenté à plus de 20 000 points.

Les résultats GPU sur 3DMark atteignent 7100 points sur le test Wild Life Extreme (vs 6700 points pour le Redmagic 10 Pro) et plus de 12600 points pour le test Solar Bay.

Quant au benchmark synthétique PCMark qui teste plutôt la réactivité de l'interface, le score reste très élevé à plus de 26 000 points.

Ces différentes valeurs confirment les performances premium du smartphone qui le placent tout en haut du panier et en font un smartphone gaming de référence. Cela signifie qu'il sera possible de jouer à tous les titres du moment en qualité maximum ou de faire tourner des applications très énergivores sans sourciller.

Pour alimenter cette puissance, il faut une batterie capable de tenir le choc. Sur le Redmagic 10S Pro, elle offre une capacité de 7050 mAh avec une charge rapide pouvant atteindre 80 W. On appréciera la présence d'un chargeur rapide dans la boîte (contrairement à la concurrence...), ce qui évitera le coût supplémentaire d'un accessoire.

Conclusion

Le Redmagic 10S Pro est très proche du Redmagic 10 Pro que nous avions testé et est surtout là pour pousser encore un peu plus loin les performances du smartphone gaming en exploitant la puce la plus puissante disponible, à savoir le Snapdragon 8 Elite Leading Version cadencée à 4,47 GHz.

Ce petit supplément d'âme apporte une progression modeste des performances, mais positionne l'appareil mobile au-dessus de la masse des smartphones haut de gamme équipés d'une puce Snapdragon 8 Elite standard.

Mais cela ne suffirait pas pour en faire un smartphone d'exception. C'est pourquoi le Redmagic 10S Pro apporte une grosse configuration mémoire et un système de refroidissement ICE-X surdimensionné avec Metal Liquid 2.0 pour s'assurer que les performances resteront optimales.

Comme pour le Redmagic 10 Pro, le smartphone intègre une batterie de 7050 mAh associée à une charge rapide 80 W garantissant une belle autonomie. On notera également la qualité de l'écran AMOLED 144 Hz sans aucune découpe, le capteur à selfie étant positionné sous la dalle.

La partie photo est la même avec ses trois capteurs et conserve les faiblesses de la mouture précédente, malgré le renfort de l'intelligence artificielle et le rendu dépendra beaucoup de la luminosité ambiante.

Le Redmagic 10S Pro est aussi une puissante machine de jeu grâce à son interface gaming dédiée offrant un vaste ensemble de fonctionnalités pour gérer la puissance de la machine, les distractions et les enregistrements des sessions de jeu.

A 799 € sur le site officiel pour cette version du Redmagic 10S Pro en coloris Dusk avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, le puissant smartphone gaming, mais qui peut aussi facilement être utilisé au quotidien, représente une alternative parfaite à des smartphones premium bien plus onéreux.

A noter que 3 versions sont disponibles : 649 € en version 12 / 256 Go, 799 € en 16 / 512 Go ou 999 € en version 24 Go / 1 To et qu'une offre promotionnelle est disponible pour son lancement avec une réduction de 30 € du 12 au 17 juin, pour un accès anticipé du 17 au 18 juin, le lancement officiel se faisant pour tous le 19 juin 2025.