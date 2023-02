Le gaming avant tout

En proposant les dernières innovations mobiles, les smartphones gaming se sont installés sur le marché comme un genre à part et une véritable vitrine du savoir-faire des fabricants.

La série REDMAGIC fait partie des pionniers du genre et s'est étoffée au fil des années en suivant les dernières évolutions techniques pour une expérience gaming enrichie.

Elle a la particularité cette année d'être l'une des premières à passer au nouveau processeur mobile premium Snapdragon 8 Gen 2 avec tous les atouts et la puissance de cette plateforme.

Le smartphone REDMAGIC 8 Pro offre ainsi des fonctionnalités avancées pour pouvoir jouer bien et longtemps grâce à son grand écran, son puissant processeur doté d'un système de refroidissement avancé et ses touches tactiles sur la tranche.

Cerise sur le gâteau, le REDMAGIC 8 Pro propose un écran sans encoche ni poinçon, le capteur photo avant étant caché sous l'écran !

Deux modèles sont lancés :

Matte : dos noir mat en configuration 12 / 256 Go

Void : dos transparent en configuration 16 / 512 Go

Dans la boîte de belle facture, on trouvera le chargeur compact GaN pour une charge rapide de 65 W. C'est moins que d'autres, mais cela permet tout de même une charge complète en 45 minutes seulement.

Caractéristiques du REDMAGIC 8 Pro

9,47 mm pour 228 g

Affichage 6,8 pouces FHD+ AMOLED 120 Hz, échantillonnage tactile 960 Hz

Processeur Snapdragon 8 Gen 2 avec puce gaming Red Core 2

Système de refroidissement ICE 11 et ventilateur à 20 000 RPM

Touches tactiles 520 Hz sur la tranche

12 à 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 à 512 Go de stockage UFS 4.0

WiFi 7 / Bluetooth 5.3 / NFC

Capteur photo avant 16 mégapixels sous l'écran

Triple capteur photo arrière :

- Principal 50 mégapixels f/1,88 (Samsung GN5)

- Ultra grand angle 8 mégapixels (angle de vue 120 degrés)

- Capteur macro 2 mégapixels

Batterie 6000 mAh avec charge rapide 65 W

Compatible 2G à 5G

Prix de référence :

- REDMAGIC 8 Pro Matte 12 / 256 Go : 649 €

- REDMAGIC 8 Pro Void 16 / 512 Go : 799 €



Toutes les caractéristiques et fonctionnalités du REDMAGIC 8 Pro sont à retrouver sur le site officiel de REDMAGIC.

Un smartphone gaming rapide de la gâchette

Le smartphone REDMAGIC 8 Pro se présente comme un grand rectangle immaculé, sans encoche ni poinçon puisque le capteur photo avant est placé sous l'écran. Les bordures sont fines (notamment en haut et en bas) et la dalle est de type AMOLED FHD+ et étirée avec un ratio de 20:9.

On a ainsi un bel écran offrant des noirs profonds et des couleurs chatoyantes, le tout protégé par du verre Gorilla Glass 5. Le taux de rafraîchissement est de 120 Hz, mais l'écran propose aussi un bel échantillonnage tactile de 920 Hz pour une réactivité sans faille au toucher.

Il offre une luminosité maximale de 1300 nits et couvre à 100% l'espace colorimétrique DCI-P3. Il est épaulé par une puce dédiée UDC Pro d'optimisation et de synchronisation de l'affichage.

Le smartphone REDMAGIC 8 Pro dépasse les 9 mm d'épaisseur, mais c'est pour la bonne cause puisque cela permet d'intégrer deux zones sensitives sur les tranches (ou triggers) pour le jeu avec un échantillonnage 520 Hz.

Outre les boutons d'alimentation et de volume, on trouvera un déclencheur pour activer le mode jeu. Le dos du smartphone dépendra de la version choisie : Matte (dos noir) ou Void (dos transparent) laissant apparaître le logo Snapdragon.

Le ventilateur pour le refroidissement profite d'une colorisation RGB (pour la version Void) et le design rappelle le caractère gaming du smartphone. Trois capteurs photo sont présents à l'arrière, avec module principal de 50 mégapixels, le tout surmonté d'un flash.

On notera la présence d'une prise casque, mais aussi de nombreuses découpes dans le châssis, pour les haut-parleurs et le système d'évacuation de la chaleur. Autant d'ouvertures qui ne permettent pas au REDMAGIC 8 Pro d'offrir une grande étanchéité.

Avec 228 g sur la balance, la bestiole est relativement lourde, ce qui pourra avoir une incidence sur les longues sessions de jeu, mais elle reste dans la moyenne des smartphones gaming.

De la puissance en Snapdragon 8 Gen 2, du refroidissement avec ICE 11

En intégrant le SoC Snapdragon 8 Gen 2, le REDMAGIC 8 Pro est l'un des premiers smartphones gaming à disposer de la puissance et des possibilités du nouveau processeur mobile gravé en 4 nm et intégrant les derniers types de mémoire : LPDDR5x pour la RAM et UFS 4.0 pour la mémoire de stockage.

Ce sera un gage de rapidité à l'ouverture des applications et pour le transfert de fichiers, notamment photos et vidéos. Mais ce n'est pas tout puisque le fabricant a ajouté une puce dédiée Red Core 2 pour gérer certaines fonctions spécifiques et alléger la tâche du SoC mobile, notamment pour l'audio, le retour haptique et l'éclairage RGB.

Pour faire honneur à sa vocation de smartphone gaming, il dispose d'un système de refroidissement avancé ICE 11 constitué de 10 couches, dont une grande chambre à vapeur pour évacuer la chaleur, et d'un ventilateur capable d'atteindre les 20 000 tours/mn.

L'ensemble d'éléments actifs et passifs permet d'éviter l'échauffement du processeur et d'assurer des sessions de jeu longues et sans risque de throttling qui freinerait les performances et dégraderait l'expérience de jeu.

Cela n'est pas suffisant pour vos exigences de gamer ? Il est encore possible d'ajouter un accessoire de refroidissement externe supplémentaire qui se fixera au dos du smartphone !

Ce ne sont pas les seuls atouts du Snapdragon 8 Gen 2 puisque ce dernier assure également les compatibilités avec les technologies sans fil WiFi 7 et Bluetooth 5.3 tout en proposant un environnement Snapdragon Elite Gaming d'optimisation du smartphone pour le jeu.

Cela concerne en particulier la stabilité des connexions, sachant que le REDMAGIC 8 Pro propose également une connectivité cellulaire 5G haut de gamme pour pouvoir jouer partout et tout le temps.

REDMAGIC 8 Pro - AnTuTu et Geekbench 5

Les résultats en benchmarks montrent la progression des performances permises par le processeur mobile premium, avec des résultats de 1,3 million de points sur AnTuTu et de 1482 points en test single core et autour de 5200 points en test multicore du côté de Geekbench. Du très lourd !

REDMAGIC 8 Pro - 3DMark

Les benchmarks plus typés gaming sont aussi à la fête, annonçant une machine puissante capable de faire tourner jeux gourmands et applications intenses en ressources comme la réalité virtuelle.

Sur les tests graphiques longs, la chauffe du smartphone se ressent, mais reste modérée. Les capteurs affichent 42 degrés et l'appareil est simplement tiède, ce qui n'est pas gênant pour le manipuler.

Les différents mécanismes de refroidissement semblent donc bien remplir leur fonction en évitant que le smartphone ne s'échauffe trop tout en garantissant des performances premium soutenues.

Un point amusant est que dès qu'une application de benchmark est lancée (sans démarrer aucun test), le ventilateur se met à souffler. Le smartphone semble donc se mettre en conditions optimales pour sortir les meilleurs résultats, avant même qu'on lui demande quoi que ce soit.

Chargeur USB-C 65 W ; recharge complète en 45 minutes

Le ventilateur émet un bruit de soufflerie assez nettement audible en jeu si nécessaire et lors de la charge. Il reste débrayable (il y a un bouton dans le panneau de contrôle et un widget pour ça) ou peut tourner plus lentement en mode éco.

La charge de la batterie de 5000 mAh se fait avec une charge rapide 65 W. Cela assure une charge complète en 40 à 45 minutes environ. D'autres smartphones font mieux, mais cela reste raisonnable et cela permet de ne pas bloquer l'usage trop longtemps.

Pour ce qui est de l'autonomie, elle est plutôt raisonnable avec quasiment deux jours de fonctionnement et plusieurs heures de sessions de jeu. Avec 80% d'autonomie, il a fallu quatre heures pour commencer à entendre le smartphone alerter sur la baisse de la batterie, laissant encore plus d'une heure de jeu supplémentaire.

REDMAGIC OS, l'interface orientée gaming

Un smartphone gaming, c'est bien pour disposer d'une confortable réserve de puissance qui alimentera les jeux les plus gourmands, mais avec une couche logicielle adaptée pour se faire des réglages aux petits oignons, c'est encore mieux.

Sur le REDMAGIC 8 Pro, l'interface posée sur Android 13 s'appelle REDMAGIC OS 6.0 et contient tout le nécessaire pour profiter au mieux de ses qualités ludiques.

L'interface se décompose en deux volets : une surcouche standard pour les usages quotidiens et une couche dédiée pour le jeu offrant de larges possibilités pour gérer finement le smartphone.

L'interface standard offre à la fois une approche épurée et de larges possibilités de personnalisation. Par défaut, elle propose une disposition sans tiroir d'applications, mais comprend dans le panneau de contrôle de nombreuses options, dont certaines relatives au fonctionnement du ventilateur et de l'éclairage RGB.

Par défaut, le REDMAGIC 8 Pro propose le navigateur Web NextWord, pas exempt de publicités (à moins d'opter pour la version Premium) et les paramètres sont riches en fonctions spécifiques au smartphone.

Au niveau traduction, cela donne un curieux mélange de français et d'anglais, voire de chinois, en fonction de l'origine des fonctions ajoutées, mais qui permet de configurer très finement l'appareil mobile (à noter que notre modèle de test vient de Chine, ce qui peut expliquer ceci).

Plusieurs widgets peuvent venir rappeler que l'on a affaire à un smartphone gaming en permettant de gérer le ventilateur ou en affichant le temps passé en jeu. L'ensemble est fluide et pratique (hormis quelques rares fermetures inopinées d'applications) et n'intègre pas d'applications pré-installées, hormis quelques outils particuliers. Un bon point !

Un bouton rouge physique sur la tranche permet d'activer l'environnement de jeu proprement dit à partir duquel on aura accès à une multitude de réglages pour améliorer les performances du CPU et du GPU (au détriment de l'autonomie), pour ne pas être dérangé par les notifications ou pour choisir un juste milieu pour jouer bien et longtemps.

C'est aussi à partir de là que l'on pourra ajouter des librairies activant des fonctions spéciales en fonction de certains jeux (inversion des couleurs, appui long automatique, vibration 4D intelligente...) ou bien déporter l'affichage du smartphone sur un écran plus grand.

On retrouve également la gestion de l'avatar Mora, ce personnage très manga qui peut servir d'assistant personnel en apparaissant de temps à autre pour commenter certaines manipulations.

Dans ce mode gaming, le smartphone REDMAGIC 8 Pro se met dans une configuration particulière avec des notifications réduites, une connexion sans fil stabilisée et des performances relevées (à moins de modifier les paramètres).

Une fois le jeu lancé, d'autres commandes apparaissent en in-game (surimpression sur l'écran de jeu). Accessibles d'un double glisser sur un des côtés de l'écran, elles complètent l'attirail avec un large ensemble de fonctionnalités à activer à la volée.

On pourra modifier la puissance du processeur, activer des macros, lancer ou stopper le ventilateur, obtenir des informations comme les fps ou le temps passé, etc.

Gâchette appuyée, flèche lancée !

On pourra aussi de là activer les gâchettes tactiles (triggers) sur la tranche en mappant les boutons du jeu. Les gâchettes peuvent reconnaître un appui court ou long et réagir en fonction. Pratique lorsqu'il y a des combinaisons de touches ou des fonctions nécessitant d'appuyer souvent sur une touche en particulier.

On trouvera aussi tout le nécessaire pour réaliser des captures d'écran, enregistrer des séquences de jeu avec les commentaires du joueur ou réaliser du streaming. Bref, tout est pensé pour du gaming intensif et c'est ce qui fait la différence, en plus des systèmes de refroidissement spécifiques, avec des smartphones premium standards qui n'offriront pas autant d'options et de personnalisations.

Un capteur photo caché sous l'écran, trois modules à l'arrière

Le REDMAGIC 8 Pro est l'un des premiers smartphones gaming à proposer un capteur photo avant placé sous l'écran. Il est donc invisible la plupart du temps et dégage totalement l'écran de toute découpe perturbatrice.

Le capteur photo avant est quasiment invisible

En réalité, on peut le deviner très légèrement sur des fonds clairs, mais cela reste exceptionnel. L'intérêt est une dalle sans aucun élément visible à sa surface. Pas besoin de créer une bande noire artificielle ou de perdre quelques éléments de l'écran au niveau du capteur, tout l'affichage est intégralement accessible.

Pour ce qui est de la qualité de la prise de vue, elle dépendra beaucoup de la lumière ambiante, comme tous les autres smartphones dotés d'un dispositif similaire. La lumière doit passer à travers les différentes couches de l'écran pour arriver jusqu'aux photosites du capteur, avec plus ou moins de perte.

En forte lumière, le résultat est assez correct, mais la qualité est plus nébuleuse dès que la lumière baisse en donnant un aspect un peu cotonneux aux photos. Cela pourra tout de même dépanner.

A l'arrière, le groupe de trois capteurs s'appuie essentiellement sur le module principal Samsung Isocell GN5 de 50 mégapixels avec une ouverture f/1,88. Il est complété par un ultra grand angle de 8 mégapixels (angle de vue 120 degrés) et par un capteur macro de 2 mégapixels.

La combinaison est assez basique et le résultat s'en trouve un peu limité. Si avec une bonne luminosité, les clichés ne sont pas mauvais, on sent rapidement une fragilité sur la gestion du HDR. Gare aux photos sur- ou sous-exposées !

Même scène, même moment, deux ambiances

En revanche, le mode portrait est plutôt bon, avec un généreux flou d'arrière-plan, pour mettre en valeur les bonnes têtes de gamer. En basse luminosité, le capteur atteint vite ses limites même s'il reste possible d'avoir de bonnes surprises.

Le smartphone ne propose pas de zoom natif, mais peut assurer un grossissement jusqu'à x10. Le gros lissage peut faire illusion sur l'écran d'un smartphone, mais le résultat final reste moyen, même si cela permet de capturer des inscriptions assez efficacement.

Ultra grand angle

Grand angle

Zoom

L'ultra grand-angle fera son travail sans trop de mauvaise volonté tant qu'on lui fournira de la lumière et avec une assez bonne correction des distorsions. L'angle de vue est large, mais pas immense, même si ce n'est jamais désagréable de pouvoir élargir la scène.

De son côté, le capteur macro est ce qu'il est, c'est à dire difficile à exploiter correctement. Là aussi, il faudra beaucoup de lumière pour tenter de capturer des détails, mais la colorimétrie restera aléatoire.

La force du gaming sans les excès

Les smartphones gaming se distinguent par leurs performances, mais aussi souvent par un design alambiqué et des lumières RGB partout. Le REDMAGIC 8 Pro ne prend pas ce parti et propose un design épuré marqué discrètement d'effets RGB.

Même la version Void avec coque transparente ne fait pas dans l'outrancier et met discrètement en valeur ses motifs internes, avec en plus le ventilateur s'illuminant de variations de couleurs.

Mais c'est en fait pour mieux mettre en valeur les qualités du smartphone, à commencer par son affichage à bordures ultrafines et sans encoche ni poinçon, très réactif et assurant une belle immersion.

Le processeur mobile Snapdragon 8 Gen 2 apporte toute la puissance nécessaire ainsi qu'une compatibilité 5G avancée, mais aussi le WiFi 7 et le Bluetooth 5.3. Les très nombreuses options de REDMAGIC OS permettent de régler très finement les paramètres et réglages en jeu et en dehors.

Le tout est extrêmement fluide et pratique, tout comme le paramétrage des zones tactiles ou triggers sur la tranche, apportant un vrai plus pour les configurations de jeu comportant de nombreux boutons à manipuler rapidement.

La partie audio est correcte avec un son relativement ample (pour un format de smartphone). Une prise casque reste présente, mais son positionnement, très proche du bouton haptique gauche, aurait pu être optimisé.

La charge rapide de 65 W n'est pas la plus performante du marché, mais remplit son office avec une charge complète en moins de 45 minutes et peu de chauffe. Le système de refroidissement du REDMAGIC 8 Pro est d'ailleurs plutôt efficace en jeu et le smartphone reste juste légèrement tiède même après avoir été soumis à des tests intensifs.

Si vous cherchez un smartphone gaming qui vous donnera l'avantage dans PUBG Mobile ou Fortnite ou vous plongera dans l'exploration du monde Genshin Impact sans en faire des tonnes, ce qui permet aussi de l'utiliser au quotidien, le REDMAGIC 8 Pro est fait pour vous, d'autant plus que son prix reste plutôt raisonnable.

Sur le site officiel de la marque, le REDMAGIC 8 Pro est disponible ce 2 février 2023 au prix de :