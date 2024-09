La caméra 4K sans fil et autonome

Il existe de nombreuses bonnes raisons d’installer une caméra de sécurité chez soi et autant de choix parmi les produits du marché afin de répondre à tous les besoins : surveillance ponctuelle ou continue, de jour ou de nuit, connectée ou pas…

La marque Reolink propose une gamme axée sur la qualité de définition, la simplicité d’utilisation, mais aussi la possibilité d’installer la caméra n’importe où et/ou loin d’une prise grâce à une batterie embarquée et une recharge par panneau photovoltaïque.

Après l’Argus 4 Pro que nous avions testée et qui mettait l’accent sur une vision à 180 degrés grâce à deux capteurs et exploitait des algorithmes pour assurer un flux 4K de qualité même de nuit, la caméra Reolink Altas PT Ultra reprend une partie de ces atouts.

Elle propose cette fois une caméra boule orientable à 360 degrés assurant un flux 4K transmis sur smartphone et avec une certaine autonomie grâce à sa batterie embarquée pouvant être associée à un panneau solaire pour une installation libre.

Sa boîte carrée comprend la caméra Reolink Altas PT Ultra, un câble de charge USB-C, une sangle de fixation et, à l’étage inférieur un panneau solaire avec ses fixations.

Des manuels (en anglais) sont présents pour la mise en route de la caméra et l’utilisation du panneau solaire, mais la configuration et la mise en service de la caméra comme du panneau restent très simples, tout ou presque se pilotant depuis l’application mobile Reolink disponible sur Android et iOS.

Vous trouverez sur le site de la marque la caméra Altas PT Ultra de Reolink à 229,99 € seule ou à 249,99 € avec le panneau solaire.

Une caméra de surveillance complète

La caméra Reolink Altas PT Ultra est un beau bébé assez lourd composé d’une base comprenant une batterie Li-Ion et sous laquelle est positionnée la tête de la caméra.

Elle se compose d’un capteur principal capable de filmer en 4K et à grande ouverture F/1,0 pour capter un maximum de lumière en toutes circonstances, surmonté d’un groupe de 6 LED assurant l’éclairage de la scène pour pouvoir enregistrer en bonne qualité même de nuit.

Sous le capteur photo se loge un capteur infrarouge de détection de mouvement PIR (Passive Infra Red) assurant le déclenchement de la caméra en cas d’événement détecté.

Il permet notamment de ne déclencher l’enregistrement de la caméra que lors de la détection de certains événements (à paramétrer dans l'application) afin de préserver l'autonomie de la batterie.

La tête de caméra est pivotante à 360 degrés (et vers le bas) pour ne rien manquer de ce qui se passe dans son axe, mais aussi autour si besoin, afin de suivre un individu sortant de son champ de vision ou avoir une vue des abords.

Le principe n’est pas très différent des caméras de sécurité professionnelles installées dans les magasins. Son état de veille ou d’enregistrement est signalé par une LED bleue ou rouge présente à côté du capteur.

Sous la boule de la caméra se cache le logement pour la carte mémoire qui servira à enregistrer les vidéos en local si besoin. Il est protégé par un cache en caoutchouc le protégeant des intempéries.

Le corps principal comporte dans sa partie inférieure une large découpe ronde pour le système de haut-parleur et de micro qui permettra d’entendre ce qui passe et de parler au travers de la caméra.

Sur le côté, le corps de la caméra intègre une antenne pivotante facilitant la transmission du signal. La caméra Altas PT Ultra est compatible WiFi 6 et peut fonctionner sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, cette dernière assurant le meilleur flux possible sous réserve d’être à portée suffisante du routeur ou de la box.

Dans nos essais, l'antenne n'était pas de trop pour assurer la liaison WiFi et il faudra bien vérifier que la caméra est à bien à portée du réseau sans fil domestique sans rien pour faire obstacle autour. Il suffit de peu pour perturber la liaison sans fil et perdre le flux.

Un second capot en caoutchouc à l’arrière du bloc cache un port USB-C pour la recharge (une LED indique l’état de charge) et le bouton d’alimentation de la caméra.

On notera également la présence d’un QR Code servant d'identifiant de la caméra et nécessaire pour son enregistrement et sa configuration dans l’application Reolink. Le bouton d'alimentation sert également à la première configuration de la caméra ou à sa réinitialisation.

Le corps de la caméra Altas PT Ultra se termine par un élément de fixation soit pour l’ancrer par vissage dans un mur soit pour l’accrocher à un point fixe grâce à la sangle fournie.

Le panneau photovoltaïque fourni dans la boîte est du même type que celui de l’Argus 4 Pro, avec une puissance de sortie de 6 W délivrée via le câble USB-C. Il dispose de sa propre sangle (installation amovible) ou d’un pied de fixation (installation fixe) pour l’installer à sa convenance.

Il permettra d’assurer une charge partielle de la batterie et de garantir une alimentation régulière en énergie pour un fonctionnement permanent de la caméra sans devoir tirer un câble électrique ou être tributaire d’une prise de courant.

La caméra de surveillance est destinée à un usage en extérieur (de préférence abritée des intempéries et du soleil direct) grâce à son corps étanche. L’algorithme ColorX assurera une vision nocturne nette et détaillée tandis que le capteur PIR peut être programmé pour détecter certains événements (personne, voiture, animal) ou en éviter d’autres (feuillage qui bouge sous le vent, zone neutre…).

La technologie ColorX n’est pas une mode nuit à proprement parler qui utiliserait des capteurs spéciaux, mais plutôt une optimisation de la qualité visuelle avec illumination de la scène par les LED au-dessus d’une lentille capable de capter beaucoup de lumière même en faible luminosité.

Cela fournit un rendu similaire à celui obtenu en plein jour, avec un bon niveau de détails pour ne rien manquer de tout ce qui passe dans le champ de la caméra et surtout en couleurs. Oubliez les vues nocturnes monochromes !

Tout se fait depuis l'application mobile

La caméra Reolink Altas PT Ultra se pilote intégralement depuis l’application mobile Reolink sur smartphone ou tablette. Au premier lancement de la caméra, un message de bienvenue en plusieurs langues invite à télécharger l’application et scanner le QR Code présent sur le corps de l’appareil.

Il faudra renseigner les identifiants du réseau WiFi sur lequel elle sera connectée et éventuellement créer un compte chez Reolink pour activer toutes les options (pas obligatoire).

C’est depuis une interface assez simple que l’on accède au flux 4K de la caméra et aux différents réglages. Outre l’affichage du flux, elle permet d’activer ou couper l’enregistrement, le son, de prendre une capture d’écran ou de régler certains paramètres (luminosité, choix entre plus grande fluidité ou plus grande qualité du flux). Il est également possible d’activer la sirène ou la lumière directement depuis l’application.

Sur le modèle Altas Ultra PT, on trouve en plus une option pour piloter et orienter directement la tête de la caméra qui peut ainsi assurer une surveillance à 360 degrés grâce à son design spécifique.

En définissant un point de garde et des repères, la caméra pourra revenir automatiquement à sa position initiale. Par défaut, la caméra enregistre en 3840 x 2160 pixels 15 fps en mode Netteté ou bien en 896 x 512 pixels 15 fps en mode Fluide.

Si les résolutions ne sont pas modifiables, on peut changer le nombre de fps (à la baisse) et le flux binaire (réglé par défaut respectivement sur 2048 kbps et 672 kbps) pour moduler la fluidité et la qualité des vidéos, et par extension leur poids.

A 15 fps, le rendu 4K n’est pas parfaitement fluide, mais suffisant pour offrir une vue nette et détaillée de la scène et des éléments mobiles la parcourant.

Même s’il reste possible de la laisser branchée à une prise de courant, la caméra Altas PT Ultra, par son système avec batterie embarquée et panneau solaire, n’est pas forcément conçu pour un enregistrement continu du flux. Elle est plutôt orientée pour l’enregistrement de séquences après déclenchement lié à un événement, comme la détection d’une personne ou d’un véhicule.

Ce mode de fonctionnement permet d’économiser la batterie et d’étendre l’autonomie. Avec une capacité de 20 000 mAh, elle annonce jusqu’à 8 jours de fonctionnement en flux 4K continu durant 12 heures par jour, ce qui permet de la laisser fonctionner soit en autonomie complète durant plusieurs jours soit en charge partielle grâce au panneau solaire.

C’est pratique, mais il restera à voir si la batterie tient ses promesses dans le temps, d’autant plus qu’elle ne semble pas a priori amovible ou facilement remplaçable.

Pour éviter que l’enregistrement ne se déclenche trop souvent pour rien, il est possible de définir des zones dans le champ de la caméra qui ne réagiront pas même en cas de mouvement (feuillage d’un arbre, par exemple).

Il est aussi possible de créer des zones de confidentialité dans lesquelles le flux de la caméra ne sera pas enregistré. Cela peut concerner tout espace dans le champ de la caméra qui ne doit pas être filmé, qu’il s’agisse d’une portion d’une propriété voisine ou de l’espace public.

L’enregistrement de vidéo peut être déclenché manuellement ou être lancé automatiquement en fonction d’événements déclencheurs. Les vidéos sont enregistrées sur carte mémoire, sur serveur FTP ou en cloud (payant) en fonction des attentes (enregistrement et consultation en local ou bien à distance).

La caméra Altas PT Ultra propose quelques subtilités comme la possibilité d'enregistrer quelques secondes avant le déclenchement de l'événement activant l'enregistrement vidéo ou quelques secondes après, mais cela aura un impact sur l'autonomie.

Des notifications peuvent aussi être programmées sur smartphone selon les types d’événements. Pour éviter l’engorgement des capacités de stockage, il est possible de choisir un intervalle de temps après lequel les vidéos anciennes sont écrasées par les plus récentes.

L’intérêt de ce type de caméra est de pouvoir être installé n’importe où grâce à son alimentation par panneau solaire et sans devoir forcément avoir recours à un abonnement pour gérer l’enregistrement des flux vidéo.

Et il est même possible de partager le flux de la caméra avec d'autres utilisateurs après avoir défini un mot de passe et une durée d'expiration.

Conclusion

La caméra 4K Reolink Altas PT Ultra constitue une solide proposition pour doter un espace extérieur d’un moyen de surveillance efficace. Outre son flux 4K de qualité (à 15 fps maximum) détaillant précisément la scène, elle offre de multiples réglages pour un suivi précis en évitant les problèmes de déclenchement intempestif (feuillage d’un arbre, point de passage…).

Avec sa batterie embarquée et son panneau solaire, la caméra Altas PT Ultra peut être installée à peu près n’importe où sans devoir se soucier de tirer un câble électrique jusqu’à elle.

Cela reste une caméra de surveillance destinée à filmer des événements ponctuels et non en continu, ce qui peut nécessiter une petite configuration (assez simple depuis l’interface de l’application mobile) pour fonctionner de façon optimale.

Pouvant être active de jour comme de nuit grâce son capteur de mouvement PIR et ses LED d’illumination, elle offre aussi la possibilité d’un enregistrement des vidéos en local ou bien distant, sans abonnement payant supplémentaire.

En position fixe, on apprécie de pouvoir régler finement le déclenchement par rapport à certains événements (voiture, animal, personne) et de rendre neutres des zones pour lesquelles la caméra ne se déclenchera pas.

La caméra Altas PT Ultra offre aussi l’atout d’une tête de caméra mobile pilotable depuis l’application mobile qui permettra de l’orienter à 360 degrés. Rien ne pourra lui échapper !

Sur le site officiel de Reolink, vous trouverez la caméra Altas PT Ultra à 229,99 € seule ou à 249,99 € avec le panneau solaire.