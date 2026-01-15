Le répéteur WiFi polyvalent

Profiter du WiFi en haut débit chez soi ou au bureau, c’est pratique mais encore faut-il pouvoir y accéder si la zone à couvrir est étendue ou si des obstacles viennent fragiliser la qualité de la connexion.

Il existe de nombreux répéteurs WiFi sur le marché mais leurs qualités peuvent être inégales et conduire à une expérience frustrante, soit par manque de débit soit parce que l’augmentation de la portée est insuffisante.

L’expérience utilisateur peut également être pénalisée par une mise en route ou une configuration compliquée, imposant d’entrer divers paramètres réseau que l’on n’a pas toujours sous la main.

La marque MERCUSYS propose avec le répéteur AX3000 Me80X Wi-Fi 6 Range Extender une solution pratique et facile d’emploi pour étendre la portée de son réseau sans passer par des configurations ou des manipulations compliquées.

La mise en place se veut aussi simple que possible tout en offrant une grande interopérabilité et des performances relevées en WiFi 6 grâce à son système d’antennes 2x2, sa gestion des bandes 2,4 GHz et 5 GHz et sa capacité à s’intégrer dans un réseau mesh modulable.

WiFi 6 dual band à bord

Si le WiFi 7 commence à faire ses premiers pas sur le marché et alors que l’on commence déjà à évoquer le WiFi 8, le WiFi 6 (et son dérivé WiFi 6E qui permet d’accéder à la bande 6 GHz) reste la norme WiFi la plus largement répandue.

Le standard 802.11ax optimise l’utilisation des bandes 2,4 GHz et 5 GHz pour atteindre un débit théorique cumulé de près de 10 Gbps du fait d’une largeur de bande de 160 MHz et d’une modulation du signal en 1024-QAM densifiant le transport des informations.

Du côté des antennes, le MU-MIMO permet de gérer différents flux montants et descendants afin de faciliter la communication entre différents appareils et de mieux partager la ressource spectrale et d’améliorer le débit pour chacun.

Le WiFi 6 prend en charge le WPA3 pour offrir une meilleure sécurisation des communications échangées entre les appareils. Plus généralement, ce standard corrige certains écueils de la génération précédente, et notamment la congestion des réseaux lorsque beaucoup d’appareils et de points d’accès sont rassemblés dans un même lieu, qu’il s’agisse d’un immeuble, de locaux professionnels ou lors d’événements rassembleurs comme des salons.

Le répéteur WiFi ME80X / AX3000 de MERCUSYS répond à toutes ces exigences avec l’optique d’étendre un réseau WiFi existant et/ou de servir de point intermédiaire dans un réseau mesh.

Il est en effet compatible avec la certification EasyMesh de la WiFi Alliance qui permet la création de réseaux WiFi maillés pour former un unique grand réseau WiFi à partir de multiples appareils (pouvant être de marques différentes tant qu'ils supportent la certification) en formant un réseau intelligent et auto-adaptable.

Un accessoire tout simple

Le répéteur WiFi ME80X de MERCUSYS se présente sous la forme d’un petit boîtier blanc doté de deux antennes mobiles et qu’il suffira de brancher directement sur une prise murale. Il promet des débits sans fil allant jusqu’à 3000 Mbps (2402 Mbps en bande 5 GHz et 572 Mbps en bande 2,4 GHz).

Une simple LED colorée permet de déterminer le bon fonctionnement et surtout le positionnement correct du répéteur au sein du réseau WiFi pour l’étendre de façon optimale.

Une couleur rouge signifie que le répéteur n’est pas prêt ou configuré correctement tandis que le vert signale que la connexion sera de qualité. Le répéteur dispose d’un port Gigabit Ethernet, ce qui peut le transformer en extension sans fil du réseau filaire.

Au-dessus du port Ethernet, un bouton WPS permet une connexion sécurisée instantanée avec le routeur hôte, s’il est doté de cette fonctionnalité. Pour une configuration manuelle, il suffit de télécharger l’application mobile MERCUSYS, disponible sur Android et iOS, afin de gérer plus en détail les points d’accès et répéteurs du réseau WiFi.

La configuration peut se faire de différentes façons, toutes assez simple. La plus rapide et évidente passe par le mécanisme du WPS si le routeur dispose de cette fonctionnalité. Un appui dans l’intervalle de temps requis permet d’échanger les noms de réseau et les mots de passe sans avoir à les taper.

Pour aller plus loin ou configurer plus finement le répéteur, il faut passer soit par l’interface web du site de MERCUSYS soit par l’application mobile. Cela impose de créer un compte (gratuitement), ce qui aura un intérêt pour accéder à l’ensemble des paramètres et recevoir des notifications d’état du routeur.

Dans ces cas, il faudra connaître et entrer le nom des réseaux Wifi à étendre en 2,4 GHz comme en 5 GHz et le mot de passe. Après une série de vérifications et d’intégration des paramètres, le répéteur est prêt à l’usage.

La première configuration se fait idéalement à proximité directe du routeur ou de la box. Ensuite, on pourra le déplacer dans l’endroit requis pour faire office d’extension de couverture ou de point d’accès.

Une fois le vert fixe de la LED obtenu, signe que tout fonctionne, le répéteur peut être branché sur une prise murale dans la zone d’extension. Si le voyant passe à l’orange, c’est que l’équipement est trop loin du routeur pour assurer une couverture efficace. S’il est vert, c’est que tout est bon !

Le réseau étendu ainsi créé apparaît avec le nom du réseau Wifi d’origine et le suffixe _EXT, ce qui permettra de le distinguer et de créer des règles d’accès spécifiques ou de le couper si besoin.

L'application mobile pour tout gérer

On l’a dit, l’avantage de créer un compte MERCUSYS et d’installer l’application mobile est que cela permet d’accéder à l’ensemble des paramètres du routeur. On pourra vérifier le bon fonctionnement du répéteur ME80X, des bandes réseau supportées et des équipements connectés.

L’application donne la possibilité d’activer certaines options pour assurer le meilleur haut débit selon sa liaison au réseau principal. Un outil peut aider à positionner le routeur pour un placement optimisé de sorte qu’il jouera pleinement son rôle d’extension de couverture.

En fonction des besoins, on pourra opter pour différentes options de fonctionnement qui moduleront les paramètres de puissance du signal et de consommation d’énergie. L’application propose trois niveaux de couverture : maximale, moyenne et minimale.

La première fait tourner le répéteur ou le point d’accès à pleine puissance pour assurer une couverture la plus étendue possible, les autres réduisent la puissance pour un profil moins énergivore mais avec une portée plus réduite. Le choix se fera en fonction des attentes et de la disposition des locaux.

Il est possible de créer depuis l’application un réseau séparé auquel pourront se connecter des invités tout en préservant le réseau principal, dans le cadre d’un accès temporaire par exemple.

Cela peut également être utile pour mettre en place un contrôle parental de la connexion WiFi via des profils dédiés pour lesquels on pourra poser des limites de temps ou même bloquer des sites inappropriés.

La dernière option importante de l’application est le choix entre le mode répéteur et le mode point d’accès. Dans ce second cas, il faudra brancher un câble éthernet au ME80X pour apporter une connexion WiFi à un réseau filaire.

Répéteur WiFi mais pas seulement

A l’usage, le répéteur WiFi ME80X de MERCUSYS se montre facile d’utilisation et efficace. Le boîtier, un peu volumineux, n’est pas très discret avec ses grandes oreilles et il requiert une prise de courant mais il permet d’assurer une couverture efficace en bordure du réseau WiFi principal.

Le débit obtenu via le répéteur dépendra des capacités du réseau WiFi d’origine, de la distance, des réglages choisis pour le répéteur et du matériel. A titre d'exemple, sur notre smartphone atteignant 500 Mbps collé à la box, le débit fourni par le répéteur en bordure de réseau a atteint plus de 180 Mbps quand le smartphone sur le réseau d’origine ne dépassait pas 20 Mbps.

En apportant une connexion stable et sur les deux bandes, il peut significativement améliorer la qualité de connexion, notamment pour des matériels pouvant être mis en défaut en bordure de réseau, comme des smartphones ou des ordinateurs portables dont les antennes ne sont pas toujours suffisamment sensibles pour capter le meilleur débit possible.

On pourra éventuellement lui reprocher des temps de connexion un peu longs lors des premières initialisations et configurations (avec toujours ce petit moment d’inquiétude à la vue de LED en train de clignoter) mais ce petit défaut disparaît si le répéteur est installé à demeure.

Le répéteur Mercusys ME80X / AX3000 constitue ainsi une solution intéressante pour étendre un réseau WiFi ou le compartimenter afin d’en gérer l’accès temporaire comme fixe.



Polyvalent, il peut également faire office de point d’accès à un réseau filaire Ethernet ou être intégré dans un réseau mesh modulaire plus large (compatible EasyMesh), le tout sans s’arracher les cheveux sur les paramètres de configuration puisque tout est accessible depuis l’application.

