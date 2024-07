Multifonction et sans concessions

En fin d'année 2023, xTool lançait sur le marché le M1, un laser pas comme les autres orienté vers les créatifs qui proposait non seulement de la découpe et gravure laser, mais également un module à lame le transformant en plotter de découpe.

En 2024, la marque va toujours plus loin et lance le M1 Ultra, une station qui se veut désormais 4 en 1 et qui combine laser à diode 10 W ou 20 W, plotter, imprimante jet d'encre et dessin au stylo.

En somme, ce sont 4 outils qui sont rassemblés, mais pas que... xTool en profite également pour proposer son propre système de presse thermique H1 pour parfaire l'ensemble et élargir un peu plus les possibilités.

Le nouveau M1 Ultra se veut donc multifonction et il concentre les technologies et l'expertise de xTool à tous les niveaux.

On retrouve donc ainsi l'habit blanc du M1 dans une configuration qui se veut davantage modulable. Comprenez que dans sa configuration de base, le M1 Ultra ne propose pas de base de rehausse, une façon d'économiser pour les utilisateurs n'en ayant pas besoin.

Néanmoins le pack de rehausse, comme sur le xTool S1, est proposé avec une installation simplifiée : il suffit de retirer 2 vis à main de la plaque inférieure du M1 et de poser simplement l'appareil sur son nouveau socle, ni plus, ni moins. Le réhausseur permet de travailler sur des pièces plus épaisses, mais aussi de prendre en charge le RA2 Pro, l'outil rotatif de la marque permettant de graver sur des thermos, gourdes, verres et tout objet cylindrique.

De base, le M1 Ultra est fourni avec des réglettes servant de support à découpe. On pourra lui préférer un lit en nid d'abeilles plus pratique et adapté tant à la gravure qu'à la coupe, les trous permettant un dégagement plus simple des fumées, suies et du faisceau laser, sans provoquer de traces à l'arrière des matières découpées.

Comme toujours, l'ensemble est parfaitement calé dans les boites de transport, et le M1 Ultra est opérationnel en quelques minutes seulement.

Niveau équipement, on retrouve les différentes têtes laser, plotter et jet d'encre, en marge du module de coupe fine installé de base sur le chariot et qui se veut inamovible.

On trouve également un plateau de fond avec marqueurs permettant de fixer des tapis collants utilisés avec la fonctionnalité plotter pour la découpe. xTool fourni deux tapis de ce genre, réversible, et avec une force d'adhésion différente.

Une boite à outils propose des lentilles de rechange pour le module laser, les diverses lames de coupe du plotter (fine pour le travail sur papier, large pour le carton, circulaire pour le tissu). On trouve également deux clés USB permettant de déverrouiller l'appareil : si aucune clé USB n'est insérée dans l'emplacement dédié, le M1 Ultra refusera de fonctionner.

Le pack contient également un bloc d'extraction à clipser à l'arrière du boitier. Bonne nouvelle, ce dernier est désormais équipé d'un préfiltre en mousse qui permettra d'économiser les filtres des systèmes de purification qui s'encrassent généralement assez rapidement et se montrent onéreux. Ces préfiltres sont assez petits, facilement interchangeables et très économiques.

Le M1 Ultra propose des dimensions assez compactes : 62 x 50 x 18 cm sans la base de rehausse et 62 x 50 x 31,5 cm avec le socle, le tout pour une surface de travail de 30 x 30 cm. Compte tenu des différents modules proposés avec le M1 Ultra, il devrait convenir aux utilisateurs créatifs à la recherche d'un outil complet, mais qui n'ont pas forcément la place de cumuler les outils dédiés à chaque application.

Le design global se veut sobre et efficace : un caisson en plastique de qualité, blanc, surmonté d'un capot orange translucide qui filtre le rayonnement nocif du laser, permettant un fonctionnement sécurisé avec une vue sur le travail en cours à chaque instant et sans port de lunettes.

En façade, on trouve deux boutons ainsi qu'un double témoin lumineux donnant des indications sur l'état de l'appareil. À l'arrière, plusieurs ports sont proposés pour y connecter divers accessoires : blocs de filtration synchronisée, clé de verrouillage, module Air Assist, module de sécurité incendie.

On note que la base de rehausse propose un volet à bascule sur l'avant pour accéder au fond du laser, avec un réglage de hauteur sur 3 niveaux.

La sécurité avant tout

À tout moment, si l'un des deux capots est ouvert, le M1 Ultra refusera de se lancer. Et s'il est en fonctionnement, il se mettra en pause immédiatement. Le capot de la base de rehausse propose de son côté un petit compartiment pour conserver les différentes lames et accessoires de petite taille, pratique.

On retrouve la sécurité en place chez xTool depuis des années : les travaux sont envoyés dans la mémoire de l'appareil et imposent un lancement via la pression du bouton principal du laser. Cela implique donc d'être à proximité du laser et permet ainsi de repérer d'éventuels problèmes ou risques avant de lancer l'appareil.

Pour parfaire la sécurité de l'ensemble, le M1 Ultra embarque un détecteur de chute et de bascule, mais également des cellules de détection de flammes avec un arrêt automatique en cas de déplacement de l'appareil lors du fonctionnement, ainsi qu'une alarme lors de la détection de flammes.

Les outils

Chaque outil est associé à une tête indépendante qu'il convient de glisser sur le rail du chariot du M1 Ultra. Le levier situé sur le dessus permet de garantir la bonne fixation de l'ensemble ainsi que son centrage. On note que la tête d'impression jet d'encre nécessite de brancher un câble USB en plus sur le dessus du chariot. Bonne nouvelle : le branchement de chaque tête peut se faire à chaud. On regrette toutefois qu'xTool n'ait pas prévu une boite ou un logement pour stocker les différentes têtes lorsqu'elles ne sont pas utilisées, situation que l'impression 3D devrait rapidement corriger.

Le M1 Ultra est avant tout un graveur / découpeur laser.

Le pack de base intègre une tête à laser diode bleue d'une puissance de 10 W, mais il est possible d'opter pour la version 20 W pour accéder à une découpe de matériaux plus épais, ou simplement pour travailler deux fois plus vite.

Le pack basique intègre également une tête de découpe à lame avec les lames fines et épaisses, il faudra se tourner vers le pack "avancé" pour obtenir en plus la lame circulaire pour la découpe de tissus, ainsi que la pointe pour le transfert de papier film.

Peu importe le pack sélectionné, xTool intègre également un adaptateur pour le support de feutres, ainsi qu'un lot de 8 feutres de couleurs différentes pour la fonctionnalité de dessin au crayon.

Le pack avancé intègre également la tête d'impression à jet d'encre. Il s'agit d'une tête d'impression couleur équipée d'une cartouche d'encre. Attention, ici il s'agit d'encre à l'eau et non d'encre de sublimation thermique.

Enfin le pack deluxe embarque des accessoires annexes comme le module d'Air assist pour propulser de l'air dans le cône du laser afin de limiter les effets de brulure et d'améliorer la découpe en évacuant les fumées ainsi que les débris, la base de rehausse, le lit en nid d'abeille, ainsi que le module rotatif RA2 Pro.

En marge, on pourra associer d'autres accessoires au M1 Ultra : le module de filtration pour bureau qui se veut synchronisé par USB avec le laser pour une activation et un arrêt automatique. Le module de sécurité incendie est également compatible pour plus de sécurité. Enfin, xTool met également en avant son module de presse thermique H1 développée spécialement pour le M1 Ultra.

Les tests

Le M1 Ultra installé, il est temps de passer aux tests, et l'on prend rapidement ses marques au sein de l'écosystème xTool. On apprécie de voir que xTool a récupéré le système de moteurs en boucle fermée du S1 pour son M1 Ultra, ce qui permet d'afficher en temps réel la position de la croix de centrage du laser dans l'espace de travail, ce qui facilite les placements, mais permet également de définir plus simplement une zone de travail précise en pointant plusieurs points pour reproduire le matériau dans Creative Space.

Le module laser 10 W se révèle efficace : il découpe en une passe du contre-plaqué de peuplier de 8 mm d'épaisseur, et jusqu'à 2 cm en plusieurs passes avec correction de hauteur.

Du côté des vitesses de travail en mode laser, xTool propose jusqu'à 400 mm/s. Cela parait davantage adapté à la tête laser 20 W qu'à celle de 10 W qui se montre un peu juste en puissance passé les 150 mm/s. Néanmoins, dans les travaux de gravure, la tête fait des miracles : le point lumineux se veut très fin.

Qu'il s'agisse de découper du bois, de l'acrylique, du cuir, ou certains plastiques, le M1 Ultra se veut adapté à nombre de projets. Niveau gravure, son laser à diode bleue limite ses actions dans les matières transparentes, mais il est possible de contourner le problème de diffusion du laser avec du papier à marquer, ou plus simplement via l'application d'une peinture noire qu'il faudra ensuite nettoyer de la surface à traiter.

Grâce à un cône de diffusion bien pensé, l'Air assist se veut très efficace et la coupe facilitée.

Alors que le M1 embarquait directement une caméra, le M1 Ultra n'en dispose pas. Pour autant xTool propose une solution : il est possible d'utiliser son smartphone pour réaliser un cliché de la surface de travail pour aligner ses calques dans le logiciel maison XCS. Ce système implique une contrainte supplémentaire, mais offre un avantage sur la caméra du M1 standard : il se veut plus précis grâce à une calibration misant sur une vidéo à réaliser avec une feuille d'étalonnage et des marqueurs à filmer sous plusieurs angles. Ingénieux.

Le module plotter vise clairement à concurrencer les dispositifs proposés par Cricut ou Silhouette.

Avec ses différentes lames, le M1 Ultra offre une certaine polyvalence : jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur pour la lame fine, 2,5 mm d'épaisseur pour la lame de coupe, et la possibilité de découper du tissu avec la lame circulaire. Le M1 Ultra propose de la coupe avec jusqu'à 2800 grammes de pression, permettant ainsi de découper du coton ainsi qu'une double épaisseur de tissus et toiles diverses.

On pourra ainsi créer facilement des patrons en tissus, des cartes décoratives, des modèles en feutre, décorations en tout genre, ou même découper des autocollants. Il sera également possible de découper du PU ou vinyle thermocollant pour réaliser des transferts, des transferts via du papier à sublimation thermique... Les possibilités sont nombreuses.

Les réglages pour la coupe se font au niveau de la lame installée sur l'appareil, puis le niveau de pression en grammes appliqué et la vitesse de coupe. L'objectif étant de ne pas entamer le tapis collant, et selon les matériaux à couper, de ne pas non plus découper la feuille de transfert.

En fonction de la nature du matériau à couper, il convient d'adapter le tapis de coupe : bleu pour les travaux légers, rose pour les coupes plus épaisses. Chacun des deux tapis offre un niveau d'adhésion propre. On note qu'il s'agit toutefois là de consommables : la colle située des deux côtés des tapis a tendance à capter rapidement la poussière au point de les rendre inefficaces sur le long terme, sans possibilité de les nettoyer. Attention donc à bien les protéger lors de leur conservation pour étendre leur durée de vie.

Dans notre cas nous avons pu tester la découpe d'autocollants, de modèles imprimés pour illustrer des cahiers de vacances, et même la découpe de vinyle en mode multicouche pour réaliser des transferts sur tissu.

Il nous a ainsi été possible de créer un dessin au format vectoriel avant de le découper sous la forme de 7 couches de différentes couleurs, à superposer et à appliquer sur un totebag. Outre quelques défauts de conception dans les calques du fait d'une mauvaise anticipation du projet final, le résultat se veut plus que convaincant.

Le module jet d'encre implique un fonctionnement en plusieurs étapes : il convient ainsi de brancher la tête, puis de retirer le capot de protection de la cartouche pour aller le stocker sur le point bas droit du plateau de travail, dans un endroit réservé, juste au-dessous d'un autre logement permettant de coller un morceau de papier.

Ce morceau de papier (fourni) se présente comme un post-it et permettra à la tête d'aller faire une amorce d'encre. On pourra ainsi observer les 3 couleurs sur le papier avant le lancement du projet.

La tête d'impression se charge de faire un réglage de hauteur automatiquement. Notez que le module d'impression jet d'encre impose l'utilisation de la plaque de fond, repérée par la machine grâce à des capteurs magnétiques. Impossible donc d'espérer pouvoir imprimer sur une plaque de bois depuis le nid d'abeille, il faudra absolument passer par le fond en aluminium et le tapis adhésif.

En quoi cela peut poser problème ? Dans l'absolu, il n'y a pas de vrai problème, puisque xTool a pensé à tout. Néanmoins, certaines procédures se veulent plus contraignantes dans le cadre de projets complexes.

Ainsi, pour proposer du Print and Cut sur du contre plaqué, la situation se complexifie quelque peu. On devra positionner son bois sur le tapis adhérant pour procéder à l'impression. Puis retirer toute la plaque de fond pour installer le lit en nid d'abeilles, et repositionner sa plaque imprimée. Là, il faudra procéder à une capture de la zone de travail depuis l'application pour l'envoyer au PC, puis réaligner son calque de coupe de façon précise, avant de pouvoir lancer la coupe.

Notre premier test de cette procédure n'a pas été des plus concluant, le logiciel n'étant pas suffisamment au point. Si l'impression et la coupe se sont bien déroulées, on pouvait noter un certain décalage entre la position réelle du laser et l'affichage du cliché dans l'espace de travail, qui s'est matérialisé par un décalage dans la coupe. Entre-temps, xTool a mis à jour les procédures de calibration, et nous avons donc pu reproduire notre test avec un résultat parfait : le centrage est ajusté au dixième de millimètre, chapeau !

xTool annonce que sa cartouche d'encre est capable d'imprimer l'équivalent de 20 pages A4 plein format. Néanmoins, cela dépendra de l'intensité de l'encrage sélectionné lors des projets. Notons que la cartouche se veut relativement accessible : 24 € seulement là où d'autres marques proposent des cartouches à plus de 80 € par couleur.

On regrette malgré tout qu'il s'agisse là d'encre à l'eau et non d'encre à sublimation, d'autant que xTool met en avant sa presse thermique H1 avec le M1 Ultra comme un compagnon idéal... On se limitera donc au papier transfert standard, tout en profitant de la découpe plotter pour optimiser les finitions avec une coupe au plus juste des motifs.

La fonctionnalité dessin au stylo permettra de proposer des dessins proches de ce que l'on pourrait faire à la main. Le logiciel est compatible avec plusieurs diamètres de pointes de feutres, on pourra donc assez facilement remplacer les feutres fournis et proposés par xTool. Outre le dessin technique, l'outil pourra ouvrir la voie à la création de cartes personnalisées, et, combiné à un scanner, il sera possible de reproduire sa propre écriture, des signatures...

La presse thermique xTool H1 pour aller plus loin

Avec le M1 Ultra, xTool se lance un peu plus dans les processus thermiques et lance ainsi la H1, une presse thermique intelligente pour proposer de la sublimation et du transfert.

L'idée est de combiner les capacités d'impression et de découpe du M1 Ultra pour créer des transferts à appliquer sur différents supports et notamment du tissu.

xTool propose ainsi non pas une, mais deux presses thermiques en une seule. Le bloc presse se présente à utiliser seul grâce à deux poignées et un module de contrôle sans fil.

Le boitier de commande propose 2 molettes et 2 boutons, avec un écran LED qui permet de régler la température et le temps d'application. On peut programmer 4 modes différents, et le tout communique sans fil grâce à une clé dédiée à intégrer dans le bloc presse principal.

Ce dernier est précis au degré près grâce à la technologie ThermoMaster. La chauffe est uniforme et très rapide, et l'inertie assez importante pour enchainer les projets.

Pour plus de contrôle, xTool proposer une base à levier pour garantir une pression réglable de la presse chauffante, l'avantage étant que la presse se clipse et se déclipse facilement en quelques secondes, permettant de combiner les usages. Lorsqu'elle n'est pas installée sur la base à levier, la presse peut être reposée sur un socle résistant à la chaleur.

Pour aller encore plus loin, xTool propose également une presse de type fer à repasser de petite taille, elle aussi sans fil, qui permettra d'insister sur les détails ou d'intervenir sur des surfaces délicates et courbes, comme sur des chapeaux ou des tissus fragiles ou peu accessibles, voir du bois et autres matières.

Les réglages se font en quelques secondes et on prend rapidement plaisir à enchainer les projets. Nous en parlions plus haut, nous avons profité de la fonctionnalité plotter du M1 Ultra pour découper plusieurs couches de vinyle thermocollant, 8 couleurs au total pour un résultat satisfaisant.

Avec un peu d'expérience et de minutie, il devient possible d'accéder à des rendus véritablement bluffants et de proposer des créations originales dignes de productions professionnelles.

Bilan

Le M1 Ultra de xTool est bel et bien fidèle à ses promesses : très polyvalent, il se présente comme le compagnon idéal des créateurs.

La maitrise de xTool dans la partie laser garantit des travaux de coupe et de gravures propres et détaillées, le plotter se veut encore plus polyvalent grâce à la prise en charge de plusieurs lames de coupe, et une prise en charge de nombreux matériaux.

La fonction d'imprimante ouvre de nouvelles possibilités au-delà de la simple gravure laser avec l'intégration de couleurs dans les travaux et sur de nombreuses surfaces.

La fonctionnalité dessin permet quant à elle de proposer des illustrations à plusieurs couleurs sans avoir à passer par l'impression jet d'encre, et avec un rendu plus naturel.

Enfin la presse H1 est une bonne surprise : même si elle n'est pas automatique, elle se veut particulièrement performante, rapide à mettre en oeuvre et avec des réglages de pression adaptés à la plupart des matériaux.

Pour parfaire l'ensemble, on peut également féliciter xTool pour les efforts réalisés sur la partie logicielle, avec une version 2 d'xTool Creative Space qui gagne chaque semaine en fonctionnalité et en ergonomie.

On pourra regretter quelques points comme la surface de travail réduite par rapport au M1 d'ancienne génération, le choix d'une encre standard pour le module d'impression alors que l'on aurait aimé de l'encre à sublimation thermique... Des points qui auront finalement peu d'importance au regard des améliorations apportées par la marque à son produit.

On félicite ainsi l'intégration de la capture photo via smartphone, les différents modules de sécurité, le fonctionnement entièrement cloisonné, le bloc filtration de base avec tampon mousse, la qualité globale de la fabrication, la vitesse d'exécution et l'écosystème de plus en plus pertinent.





Sur le site officiel de Xtool, vous trouverez actuellement en promotion dans le cadre de sa précommande le graveur laser M1 Ultra 10 W à 1499 € au lieu de 1999 € (-26%). La version 20 W est affichée également en promotion à 1899 € au lieu de 2399 € soit -21%, avec le kit de sécurité incendie offert. La livraison débutera à partir de fin juillet / début août.

Vous trouverez également le laser dans des packs Avancé, de Luxe et Complet, ce dernier en version 20 W étant affiché à 2799 € au lieu de 3199 € qui intègre en plus le module d'encre M1 Ultra, la lame de découpe, la lame rotative, la pointe de transfert de feuille, le stylo à pointe fine, l'assistance d'air, la base rehausseur, un panneau en nid d'abeille, un module RA2 Pro, un purificateur de fumée, une lame à pointe fine, et enfin le kit de sécurité incendie.

Enfin, la presse thermique H1 est affichée dans sa version la plus complète à 319 € au lieu de 409 €.