La montée en gamme

La marque Yaber propose toute une gamme de vidéoprojecteurs accessibles, mais de bonnes factures, du mini-projecteur à emporter en déplacement, comme le Yaber T2 Plus que nous avons testé, au modèle de salon se rapprochant de l'expérience home theater, comme le récent K3.

Sa philosophie est de proposer des équipements à des tarifs abordables avec des réglages d'affichage automatiques pour une utilisation immédiate et souvent d'intégrer Android TV.

Cela permet de disposer de milliers d'applications compatibles et d'accéder aux services de streaming, la seule contrainte étant d'avoir une connexion internet WiFi, filaire (selon les modèles) ou cellulaire 4G / 5G.

La marque Yaber propose différents vidéoprojecteurs offrant une résolution native 1080p avec une source lumineuse LED et une matrice LCD permettant d'obtenir un écran projeté de 100 pouces à quelques mètres de distance.

Avec le Yaber K300s que nous testons aujourd'hui, elle change de braquet en se mettant à la vidéoprojection à focale ultra courte grâce à une source lumineuse laser. Ce type de configuration constitue une montée en gamme et amène généralement vers des tarifs de plusieurs milliers d'euros, mais Yaber le propose, surprise, à moins de 1200 €.

Fidèle à ses principes, la marque entend pour sa part proposer une belle expérience en intégrant ses technologies pour beaucoup moins chères. La seule concession est que la vidéoprojection est assurée en 1080p là où ces modèles proposent généralement de la 4K.

Le choix est assumé et permet au fabricant de poser le Yaber K300s en modèle premium de sa gamme combinant un design soigné et une ergonomie riche. Le vidéoprojecteur a d'ailleurs été remarqué au salon CES 2025 de Las Vegas en début d'année.

Dans la boîte, outre le vidéoprojecteur lui-même, on trouvera une notice d'utilisation, une chiffonnette, la télécommande avec les raccourcis vers les grands services de streaming vidéo, un câble HDMI et le bloc d'alimentation.

Caractéristiques du Yaber K300S

Projection source triple laser RGB

Technologie de projection DLP

Luminosité 1000 ANSI Lumen

Durée de vie annoncée : 20 000 heures

Définition native 1920 x 1080 pixels

Focale ultra courte

Projection : 60 à 100 pouces

Distance de projection : 8 cm pour 60 pouces, 25 cm pour 100 pouces

Technologie Yaber NovaGlow d'optimisation colorimétrique

Réglages autofocus et trapézoïdal automatiques

Optimisation image MEMC (insertion de frames)

Double haut-parleur JBL 2 x 15 W en façade

WiFi 6 / Bluetooth 5.1

Dimensions : 29 x 22,3 x 8,3 cm pour 1,8 kg

Connectique : 1 HDMI ARC / 1 USB 2.0 / prise casque / port Ethernet RJ45

Prix de référence : 1199 €



Le vidéoprojecteur laser à ultra courte focale Yaber K300s est commercialisé au tarif de 1199 €, mais il est possible de le trouver actuellement moins cher. Sur le site officiel de Yaber, vous trouverez le Yaber K300s au tarif réduit de 1019,99 € grâce au code exclusif K300sGNT, à entrer lors de la commande.

Un design très abouti

Après le très bon, mais un peu lourd et bruyant, Yaber K3, la marque Yaber a renouvelé son vidéoprojecteur à ultra courte focale Yaber K300s en y intégrant les dernières technologies d'optimisation de l'image projetée.

Ce type de vidéoprojecteur inverse la logique habituelle d'une projection nécessitant 2 à 3 mètres de distance en proposant un système ne demandant ici que 10 à 25 cm de recul.

On positionne donc l'appareil quasiment sous sa surface de projection, assurant à la fois un gain d'espace, puisqu'il n'y a besoin que d'un recul minimal, et une moindre gêne d'obstacles dans le champ de projection.

Yaber a soigné le design de son vidéo projecteur K300s en proposant un format rectangulaire aux angles très arrondis. La face avant comprend le système audio avec double haut-parleur 2 x 15 W optimisé par JBL, partenaire régulier de Yaber, et compatible Dolby Audio.

Vue de devant, elle ressemble à une enceinte audio dont le son se propage droit vers les spectateurs pour assurer une immersion sonore dans les contenus visionnés.

Sur la partie supérieure du vidéoprojecteur se situent le bouton d'alimentation et la zone d'illumination laser. Pas de bloc optique rond, ici c'est une fenêtre rectangulaire orientée vers le haut qui se chargera d'assurer la projection combinant triple laser RGB et puce DLP (Data Light Processing).

On trouve également des fenêtres pour les mécanismes d'autofocus (via un capteur ToF ou Time of Flight) et réglage keystone automatisés qui permettent une utilisation immédiate du projecteur.

Des capteurs infrarouges complètent le dispositif. Ils sont destinés à interrompre la source laser lorsque quelqu'un, opérateur, enfant ou animal, se présente à proximité de la source lumineuse.

Sur les parties latérales, on ne trouve qu'une grille de ventilation d'un côté, tandis que la face arrière comporte une autre grille de ventilation et la barre des connectiques : alimentation, ports Ethernet, HDMI, USB et prise casque.

Le vidéoprojecteur Yaber K300s est destiné à être utilisé à plat sur ses quatre pieds. Il est néanmoins possible d'ajuster légèrement l'inclinaison jusqu'à 2 degrés si besoin. L'important reste de pouvoir bien l'orienter par rapport à son écran pour garantir un affichage non déformé.

En soi, le vidéoprojecteur Yaber K300s présente un certain style et saura se fondre parmi les autres équipements électroniques de la maison. Son système audio pourra également servir à diffuser de la musique, un menu spécial permettant de faire la jonction en Bluetooth avec un smartphone.

Avec moins de 2 kg, loin des 5 kg du Yaber K3 avec son gros bloc optique et ses caloducs, l'appareil est assez léger et pourra être installé facilement, voire déplacé d'une pièce à une autre.

Les atouts de la projection laser

Les vidéoprojecteurs Yaber testés jusqu'à présent ici même étaient tous de type classique avec un bloc optique, une source lumineuse LED et une matrice LCD nécessitant environ 2 mètres de distance pour arriver à une surface de projection de 80 à 100 pouces.

Il fallait donc prévoir un espace suffisant et rien dans le champ de projection, ce qui nécessite une certaine organisation de la pièce. Avec le Yaber K300s, la logique est différente puisque l'appareil doit être posé sur un meuble juste devant le mur ou la surface de projection de sorte à n'avoir que quelques dizaines de centimètres de recul.

L'autre nouveauté est la source lumineuse laser qui permet d'offrir une image plus précise et fine. Avec une luminosité de 1000 ANSI Lumen, l'image projetée sera bien lumineuse et contrastée, mais sans forcément fatiguer les yeux avec des blancs éclatants.

La projection laser offre aussi une meilleure précision dans la production des longueurs d'onde lumineuses. La source dispose ici d'une protection contre le rayonnement bleu en évitant les fréquences entre 415 et 455 nm.

Et parce que le rayonnement peut être dangereux pour les yeux, le vidéoprojecteur embarque un capteur infrarouge qui détectera si des personnes ou des animaux sont à proximité de la source de projection et la mettra en pause.

Le Yaber K300s dispose de fonctionnalités avancées pour améliorer la qualité d'image. Cela passe par la technologie NovaGlow déjà aperçue avec le Yaber K3, pour optimiser le rendu de l'image.

En gérant 150% de l'espace colorimétrique NTSC, le système de projection pourra diffuser une image aux couleurs vives tout en offrant un taux de contraste de 1500:1 préservant les détails et assurant un bon équilibre entre zones très claires et zones très sombres...qui le sont d'ailleurs sans halo lumineux résiduel.

Seule concession par rapport à des systèmes similaires concurrents, Yaber fait le choix de rester sur une résolution native 1080p (avec support du décodage 4K) pour des raisons de complexité de traitement de l'image, de complexité du bloc de diffusion et de refroidissement de l'appareil, ce qui influe sur ses dimensions, mais aussi sur le volume sonore.

Yaber veut ainsi privilégier une excellente expérience de visionnage en 1080p plutôt qu'une solution 4K qui n'arriverait pas au même niveau sans de profondes modifications...et un prix qui s'envolerait.

Cela donne une image au grain plutôt fin, lumineuse et bien contrastée, qui reste très lisible même dans une pièce baignée de lumière. On retrouve en revanche un discret effet métallique propre à ce type de source de projection, avec une image détaillée assez "dure" par rapport aux vidéoprojecteurs à source LED où les pixels sont plus diffus.

Il faudra veiller à ce que le vidéoprojecteur soit sur une surface plane et bien orientée par rapport à la surface d'affichage, avec peu de marge de manœuvre sous peine de le voir refuser de faire la mise au point.

C'est un appareil à installer dans un environnement précis et qu'il sera un peu difficile à transporter d'une pièce à une autre, à moins d'avoir un environnement prêt à l'accueillir.

S'il est correctement positionné, les réglages se font automatiquement et en toute discrétion, l'appareil n'ayant pas besoin d'un écran de calibration pour assurer la mise au point et le réglage trapézoïdal.

Une interface toujours aussi pratique

Les vidéoprojecteurs Yaber sont appréciés pour leur facilité d'utilisation. Le réglage de la projection se fait automatiquement pour la majorité des modèles, de sorte que l'utilisation du projecteur est quasi-immédiate, même lorsqu'il est déplacé.

L'interface Yaber offre également une belle ergonomie. L'écran d'accueil présente de grands rectangles colorés facilement identifiables donnant accès à différentes sections.

Les paramètres sont accessibles depuis un bouton en haut à droite de l'écran et sont architecturés en sous-menus classiques : image, son, connectivité....Le fond de l'écran d'accueil est personnalisable, de même que l'économiseur d'écran.

Les connectiques HDMI (le câble est livré) et USB permettent de relier directement un équipement et il est également possible de déporter l'écran d'un smartphone ou d'une tablette via les techniques de mirroring par les réseaux sans fil mais l'atout majeur reste l'intégration de Google TV (Android TV 11).

Il est ainsi possible d'ajouter des applications de l'écosystème Android et de profiter des services de streaming directement depuis l'interface, sans se préoccuper de la compatibilité de l'appareil.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou YouTube sont ainsi accessibles dès que les identifiants ont été entrés. Le secret vient d'un dongle HDMI caché dans l'un des compartiments sous le vidéoprojecteur.

Désormais, une seule télécommande suffit pour gérer le vidéoprojecteur et le dongle, contrairement à certains modèles plus anciens qui en nécessitaient deux, ce qui n'était pas forcément très pratique.

L'expérience visuelle et auditive est gratifiante. La projection de films et de séries est colorée et précise, aidée par la technologie NovaGlow assurant un rendu précis de l'espace colorimétrique (avec un delta E inférieur à 1).

Le Yaber K300s s'appuie aussi sur la technologie MEMC pour insérer des images dans les séquences en mouvement afin de les rendre plus fluides. Cette technique évite le déchirement d'image et rend les mouvements reproduits à l'écran plus précis, avec moins d'impressions de saccades. Elle est à activer dans les réglages.

L'ambiance sonore est elle aussi bien maîtrisée grâce au système 2 x 15 W optimisé par JBL et compatible Dolby Audio. Le son est précis, riche dans les médiums, un peu moins dans les basses et les aigus, et légèrement ouaté.

Pour une expérience optimale, pas besoin de pousser le curseur trop loin, d'autant plus que le Yaber K300s est plutôt silencieux. Un léger souffle se fait entendre lors du fonctionnement qui peut être assez vite masqué par le système sonore.

Comme toujours, on pourra aussi profiter de la prise casque ou bien des connectivités sans fil pour relier un équipement audio complémentaire ou effacer complètement le souffle du vidéoprojecteur.

Tout se pilote depuis la télécommande, le Yaber K300s ne disposant pas de touches dédiées en dehors du bouton d'alimentation marqué d'un trait orange lorsque l'appareil est en veille.

Conclusion

Le vidéoprojecteur Yaber K300s offre une expérience riche avec son système de projection laser à ultra courte focale. Posé à 10 cm d'une surface de projection, il déploie déjà un affichage de 60 pouces qui peut être porté à 120 pouces en le reculant jusqu'à 30 cm.

Autant dire que cela crée instantanément un mur de projection avec des réglages d'affichage (netteté, trapèze) au plus simple, puisqu'ils sont gérés automatiquement par le vidéoprojecteur.

Avec une puissance lumineuse de 1000 ANSI Lumen, le vidéoprojecteur peut être utilisé dans une pièce modérément lumineuse sans trop perdre de ses qualités. En obscurité, il déploie toute la richesse d'un rendu précis et coloré, mais avec un léger aspect métallique du fait de la source laser. On pourra jouer avec les réglages pour refroidir un peu la température de couleur proposée par défaut.

La résolution native reste en 1080p même si l'appareil peut décoder de la 4K et profiter de la technologie MEMC pour optimiser le rendu et la fluidité des vidéos, mais c'est l'une des clés du tarif très abordable du Yaber K300s pour ce type de vidéoprojecteur.

L'affichage reste donc en 1080p, ce qui peut se remarquer par ses imprécisions sur des projections en très grande diagonale et un certain grain perceptible, mais le plaisir d'une expérience sur très grand écran est bien là, et dans un silence relatif, l'appareil n'étant qu'un léger souffle.

On apprécie également le système audio qui, avec ses 2 x 15 W orientés vers les spectateurs, est suffisamment équilibré pour assurer une immersion dans les contenus, à défaut d'avoir beaucoup de puissance.

La focale ultra courte n'est pas son seul point fort. Le Yaber K300s embarque aussi Android TV 11, avec l'accès direct aux services de streaming et aux applications compatibles, et profite toujours de l'interface Yaber, d'accès immédiat.

Pour 1199 €, prix officiel, le vidéoprojecteur Yaber K300s constitue une proposition alléchante qui change des vidéoprojecteurs 1080p classiques tout en intégrant ses dernières technologies d'optimisation de l'image.

Sur le site officiel de Yaber, vous trouverez actuellement le vidéoprojecteur Yaber K300s au tarif réduit de seulement 1019,99 € grâce au code exclusif K300sGNT.