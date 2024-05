Un design innovant et très fonctionnel

La grande particularité du vidéoprojecteur JMGO N1 Ultra réside dans sa faculté à être pivoté, incliné, et orienté comme bon vous semble. Cela lui octroie une infinité de possibilités quant à son placement, il peut être posé au sol, sur une petite table basse, un meuble se trouvant dans un angle de votre salon, et même au plafond ! Personne ne pourra dire qu'il n'a pas de place libre pour son installation.

Son design est plutôt sobre et passe-partout, peu encombrant. Il embarque un véritable concentré de technologies, projection vidéo en Ultra HD 4K jusqu'à 150 pouces (3,81 mètres), contraste de 1600 :1, Android TV 11.0, WiFi 6, pour ne citer que les principales avancées techniques.

Voici les principales caractéristiques techniques :

Luminosité

2200 CVIA Lumens

info : le CVIA lumens est une nouvelle norme de mesure de la luminosité des projecteurs développée par l'association industrielle chinoise CVIA, avec des exigences plus strictes que le standard ANSI Lumens. Plus le chiffre est élevé, plus l'intensité lumineuse est élevée.

Contraste

1600 : 1

info : le contraste définit le rapport entre les parties les plus claires et les plus sombres d'une image, plus il est élevé meilleur sera le rendu des couleurs.

Résolution

3840 x 2160 px - 4k UHD





Taille de la diagonale

Min : 80" (2m)

Max : 150" (3m80)





Ratio

16 : 9 (4K Ultra HD)





Technologie d'affichage

MALC Tri-Color Laser

info : la technologie d'affichage MALC (Microstructure Adaptive Laser Control), développée par les ingénieurs de JMGO, procure une amélioration nette du bloc optique, et utilise un triple laser (Rouge / Vert / Bleu) pour reproduire des images plus vives et plus précises, et avec un contraste plus élevé.

Technologie de projection d'image

DLP (Display Light Processing)

info : cette technologie utilise des micromiroirs pour projeter l'image sur l'écran. Elle est reconnue pour sa rapidité d'affichage et sa capacité à produire des noirs profonds.

Correction trapézoïdale

4 points

Info : cette fonctionnalité permet de corriger la distorsion trapézoïdale de l'image projetée lorsque le vidéoprojecteur n'est pas centré par rapport à l'écran. La correction trapézoïdale permet de redresser l'image pour qu'elle apparaisse rectangulaire et non trapézoïdale.

Type de lampe

Triple laser RVB





Durée de vie des lasers (lampe)

30 000 heures





Haut-parleurs intégrés

2 x 10 Watts (Dynaudio)





Connectique

Sortie audio : 1 x mini Jack (3.5mm)

Entrées vidéo : 2 x HDMI 2.1 (dont 1 avec support eARC)

USB : 1 x USB-A 2.0

Alimentation : 1 x prise DC





Autres

Android TV 11.0

Chromecast

WiFi 6

Bluetooth 5.0





Consommation électrique

en utilisation < 180 W

en veille < 1,5 W





Dimensions

203 x 241 x 236 mm





Poids

4.5 kg



Vous trouverez le vidéoprojecteur JMGO N1 Ultra au prix de 2299 € chez Amazon (ou encore chez Darty).

Déballage et accessoires fournis

Le vidéoprojecteur est arrivé dans une épaisse boite en carton, dedans se trouve une mallette de transport légère et suffisamment robuste. L'appareil est logé à l'intérieur et est donc parfaitement protégé, et le sera systématiquement lors d'éventuels transports.

On retrouve le vidéoprojecteur JMGO N1 Ultra, le cordon d'alimentation avec prise française, la télécommande (piles non fournies), et le manuel utilisateur.

Démarrage et première utilisation

Une fois posé au sol à environ 2,50 m du mur servant d'écran de projection, le vidéoprojecteur repose sur son trépied qui offre une bonne stabilité et permet de l'incliner et de l'orienter comme souhaité. Lors de la première mise en route, un appairage avec la télécommande est requis, il suffit de suivre les simples instructions pour ce faire. Ensuite, il faut spécifier la langue d'utilisation, le français est disponible, et enfin paramétrer la connexion WiFi. En moins de 5 minutes le vidéoprojecteur est prêt à l'emploi, sans aucune surprise ou complication.

Le tout premier réglage à faire est le focus, en effet par défaut l'image était un peu floue. Quelques secondes suffisent pour faire un ajustement optimal, étrangement l'autofocus ne donnait pas un résultat satisfaisant, c'est à ça que sert le mode manuel. Cela étant, ce réglage manuel n'a été à faire que lors de la toute première utilisation (calibrage initial), par la suite, la mise au point automatique fonctionnait parfaitement, même lors des changements d'orientation ou de positionnement.

Visionnage de vidéos en Ultra HD et HD

D'emblée, on sent qu'on a affaire à du matériel haut de gamme, la qualité de l'image est tout simplement splendide. Sans même avoir effectué le moindre réglage de couleurs, de teintes ou autre, les couleurs sont vives et riches.

Le JMGO N1 Ultra délivre une reproduction de la gamme de couleurs (color gamut en anglais) atteignant les 110% de la norme BT.2020. Cette dernière définit un espace colorimétrique plus large que les standards précédents, permettant la reproduction de plus de 1,07 milliard de couleurs avec une plus grande fidélité. En d'autres termes, la qualité est au rendez-vous et l'image délivrée reflète pleinement les spécificités techniques promises par JMGO.

Le support du format HDR 10, et le bon rapport de contraste de 1600:1, viennent ajouter plus de profondeur et de réalisme à l'image.

La lecture de vidéo en 1080 p ou en 2160 p à 60 Hz se fait sans encombre et sans la moindre saccade, même sur des scènes rapides. Le processeur embarqué MediaTek MT9629 peut prendre en charge un affichage jusqu'à 4K de résolution avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, il est par conséquent suffisamment puissant pour une lecture très fluide en 60 Hz quelle que soit la résolution choisie.

La projection dans un environnement lumineux n'est pas franchement recommandée, malgré ses 2200 CVIA Lumens, le visionnage est possible, mais pas optimal. C'est un peu comme aller dans un cinéma plein air en milieu de journée, le résultat ne sera pas au rendez-vous, donc finalement aucun miracle n'est à attendre de ce point de vue. Cependant, cette luminosité accrue fournie par l'appareil sera pleinement exploitée dans une pièce sombre, l'image sera nette, précise et avec des couleurs éclatantes.

Enfin, pour la sécurité, il est équipé d'un système de détection d'obstacles pour éviter d'aveugler un enfant ou un animal qui passe devant par mégarde. Dès que l'obstacle est dégagé, le vidéoprojecteur revient dans son état optimal, la transition d'un état vers l'autre est extrêmement rapide, à peine 1 seconde.

Restitution sonore

Le son délivré est surprenant, notamment la restitution des fréquences basses qui est plus qu'honorable sur un boitier aussi peu volumineux. Le son à pleine puissance ne produit qu'une faible distorsion, mais il s'agit là d'un usage extrême qui ne sera que très rarement employé. La majeure partie du temps, le son est limpide même à forte amplitude.

Le partenariat avec la société Dynaudio, fabricant danois de haut-parleurs et d'enceintes acoustiques de haute qualité, est sans aucun doute un choix d'excellence de la part de JMGO. En effet, Dynaudio conçoit et produit ses propres composants audios, notamment pour équiper des studios d'enregistrement professionnels et des constructeurs automobiles haut de gamme, rien que ça !

Le rendu audio est propre et l'immersion est totale !

Qu'en est-il du jeu vidéo ?

Avec deux ports HDMI 2.1 qui offrent une faible latence de 15 ms autant dire que le "input lag" est minime. Bien évidemment les jeux de tirs à la première personne (FPS) restent largement jouables, mais pas pour les compétiteurs dans l'âme. Les autres types de jeux fournissent une expérience de jeu impeccable, j'ai pu tester avec League of Legend, aucune gêne ou latence n'est à déplorer, c'est fluide et parfaitement jouable.

La présence du mode MEMC (Motion Estimation, Mode Compensation) améliore la qualité de l'image lors des mouvements rapides à l'écran, il est actif par défaut. Pour vulgariser un peu son fonctionnement, la technique est de venir insérer des images intermédiaires entre les images existantes, ayant pour conséquence de réduire les effets de flou et de saccade, le résultat obtenu est saisissant.

Et enfin le support du WiFi 6 vient renforcer cette notion de jeu sur vidéoprojecteur, puisque les temps de latence réseau sont drastiquement réduits par rapport aux générations précédentes de WiFi. Il va de soi que votre point d'accès doit également proposer le WiFi 6 pour profiter pleinement de ces avancées.

En résumé, chaque détail pour la latence a été étudié et une réponse technique a été apportée.

Interface utilisateur et télécommande

Le vidéoprojecteur JMGO N1 Ultra est équipé d'Android TV 11.0. Son utilisation est généralement connue du grand public, et ne nécessitera que quelques petites minutes pour une prise en main. Plus de 5000 applications sont disponibles sur le Google Play Store, vous n'aurez que l'embarras du choix. Les grands classiques sont préinstallés et immédiatement prêts à l'usage, YouTube, Amazon Prime, Disney+, pour ne citer qu'eux.

Il vous est également possible de streamer à partir de votre smartphone ou tablette via Chromecast, qui est intégré.

Télécommande - Vue de dessous pour montrer les fentes des sorties audios

La télécommande Bluetooth est petite et pratique, les boutons essentiels sont tous présents, navigation, volume, retour arrière, accès aux paramètres Android, assistant vocal Google. Un bouton pour mettre en sourdine aurait été apprécié. Dernier petit détail, les piles ne sont pas fournies (…), il faudra donc vous en procurer (2 X AAA) pour utiliser votre télécommande.

Le JMGO N1 Ultra est aussi un vidéoprojecteur portable !

Si la mallette de transport à elle seule ne suffisait pas à vous convaincre, le fait de pouvoir ajuster le vidéoprojecteur dans tous les sens en à peine quelques secondes ouvre indéniablement des opportunités de déplacement. Que ce soit d'une pièce à l'autre chez vous, ou pour l'emmener chez un ami, ou même en camping pour peu que vous ayez un support où projeter la vidéo dessus et une source d'énergie portable.

Les réglages se font tout seuls et en temps réel !! Vous pouvez incliner (135° en vertical), tourner (360° en horizontal), reculer, avancer le vidéoprojecteur, et vous verrez que les trapèzes, le focus, l'orientation de l'image, s'ajustent tout seuls comme par magie en une fraction de seconde, aucune intervention au niveau du menu de réglages de l'appareil n'est nécessaire. Pour une utilisation nomade, c'est un vrai régal.



exemple de projection sur le plafond

Voici un ordre d'idée pour les diagonales d'image possibles en fonction de l'éloignement du vidéoprojecteur par rapport au mur :

80 pouces : 2,16 mètres

100 pouces : 2,66 mètres

120 pouces : 3,19 mètres

150 pouces : 3,32 mètres

Bruit, chaleur, et consommation électrique

Sur tous les modèles précédents que j'ai pu tester, c'est le modèle le plus silencieux ! Il est équipé de 2 larges ventilos à l'arrière qui tournent lentement et sont quasi inaudibles, il faut se rapprocher à moins de 50 cm pour les entendre légèrement. D'ailleurs le constructeur annonce un bruit généré inférieur à 26 dB. Par conséquent, dans les scènes muettes vous ne serez nullement perturbé par le très faible bruit émis par le système de refroidissement.



il y a 5 connecteurs au total, celui de l'alimentation se trouve sur le trépied

La chaleur dégagée est convenable, on peut poser et garder sa main sur l'appareil même après 30 minutes d'utilisation sans se brûler, le vidéoprojecteur reste simplement tiède. La conception de l'extraction de l'air chaud semble bien étudiée.

Quant à la consommation électrique, voici les 3 valeurs relevées :

Complètement éteint : 1,5 Watt

En veille : 16 Watts

En fonction : 118 Watts

Je trouve qu'en veille c'est un peu élevé, mais c'est le prix à payer pour avoir une image prête en moins de 2 secondes après avoir appuyé sur la télécommande. Lorsque l'appareil est complètement éteint, le démarrage est assez long, environ 45 secondes, il faudra donc privilégier ce mode d'extinction pour la nuit.

En conclusion

Le JMGO N1 Ultra est le vidéoprojecteur 4k haut de gamme de la marque. Il est doté des toutes dernières technologies, et a spécialement été conçu pour un usage polyvalent. La qualité d'image est exceptionnelle, le système audio embarqué est de bonne facture, formant ainsi un mariage idéal pour contenter même les utilisateurs les plus aguerris.

Parmi ses nombreux autres atouts, on peut noter sa facilité de transport, ses orientation et inclinaison simplifiées, son faible encombrement, et enfin son silence absolu en utilisation.

Son prix reste élevé, mais justifié, une chose est sûre si vous êtes à la recherche de qualité et d'une utilisation nomade ou atypique (projection au plafond), vous en aurez pour votre argent !

