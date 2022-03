Fusion entre TF1 et M6 : Altice Media aura TFX et 6ter

Avec la fusion effective des groupes TF1 et M6, le groupe Altice Media va racheter les chaînes TFX et 6ter sur la TNT.

Dans le cadre de leur projet de fusion, les groupes audiovisuels TF1 et M6 vont devoir se délester d'au moins trois chaînes pour au final n'en posséder ensemble plus que sept sur la TNT, en vertu de la réglementation.

Cette semaine, le groupe Altice Media (filiale d'Altice France) - qui détient les marques BFM et RMC - a annoncé des négociations exclusives avec TF1 et M6. Elles concernent le rachat de la chaîne TFX à TF1 et de la chaîne 6ter à M6.

Sans entrer dans les détails, les deux groupes TF1 et M6 ont indiqué avoir reçu une promesse d'achat d'Altice Media. Actuellement, le groupe TF1 détient sur la TNT les chaînes TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI, tandis que le groupe M6 détient les chaînes M6, W9, Gulli, 6ter et Paris Première.

En janvier 2023 avec le feu vert des autorités compétentes

Pour Paris Première, le groupe M6 précise qu'il envisage de restituer la fréquence TNT (actuellement TNT payante), mais continuera de l'exploiter sur les réseaux câbles et satellites. Évidemment, tout ceci ne pourra donc se faire que si la fusion entre TF1 et M6 aboutit.

Le projet de fusion des groupes TF1 et M6 a été annoncé le 17 mai 2021. Tout au long de cette année 2022, TF1 et M6 vont conserver le contrôle de leurs chaînes TFX et 6ter.

Le changement devrait ensuite avoir lieu au début du mois de janvier 2023, avec l'aval de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) et de l'Autorité de la concurrence.