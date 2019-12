The Dark Overlord : un membre présumé extradé aux États-Unis

Un Britannique a été extradé aux USA où il a plaidé non coupable. Il aurait été un membre du groupe The Dark Overlord.

Âgé de 39 ans, un ressortissant britannique a été extradé du Royaume-Uni vers les États-Unis où il a comparu mercredi devant un tribunal. L'homme avait bataillé pendant onze mois pour échapper à cette extradition.

Accusé de vol de données personnelles sensibles d'identification d'entreprises et d'une publication sur des forums cybercriminels sauf paiement d'une rançon en bitcoins, il a plaidé non coupable.

D'après l'acte d'accusation rendu en novembre 2017, le Britannique était un membre du groupe The Dark Overlord. À partir de 2016 et avec d'autres membres du groupe, il aurait participé au piratage d'ordinateurs d'entreprises aux États-Unis dans le domaine de la santé et la comptabilité.

L'individu est le premier membre présumé de The Dark Overlord a faire l'objet d'une poursuite en justice. Parmi d'autres choses, il aurait créé des comptes email utilisés pour l'envoi de messages de menace et des tentatives d'extorsion auprès de victimes.

" Cette extradition montre que les ' hackers ' qui se cachent derrière le surnom de The Dark Overlord seront tenus responsables de leur extorsion présumée d'entreprises américaines ", a déclaré le procureur général adjoint Brian Benczkowski de la division criminelle du ministère américain de la Justice.

The Dark Overlord a commencé à faire parler de lui mi-2016 après le piratage de plusieurs centres médicaux aux États-Unis. Après un piratage, vient traditionnellement le chantage et une demande de rançon pour ne pas divulguer des données volées. Afin de mettre la pression sur les victimes, The Dark Overlord peut aussi solliciter des journalistes pour une couverture médiatique.

Toujours actif avec des ransomwares, le groupe avait également fait parler de lui avec la fuite d'épisodes inédits de séries de Netflix et ABC.