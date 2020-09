The Dark Overlord : prison ferme pour un membre du collectif de piratage informatique

Un membre de The Dark Overlord a finalement plaidé coupable. Ce Britannique a été condamné à cinq ans de prison aux États-Unis.

Un ressortissant britannique âgé de 39 ans a été condamné aux États-Unis à une peine de cinq ans de prison ferme, ainsi que 1,47 million de dollars de dommages-intérêts. Nathan Wyatt a plaidé coupable de conspiration en vue de commettre un vol d'identité aggravé et fraude informatique.

Le nom de Nathan Wyatt est associé au collectif de piratage informatique The Dark Overlord auquel il a appartenu à partir de 2016. L'homme avait été inculpé fin 2017 aux États-Unis, puis arrêté au Royaume-Uni. Il avait été extradé vers les USA en décembre 2019 où il avait d'abord plaidé non coupable.

Le groupe The Dark Overlord a commencé à faire parler de lui mi-2016 à la suite du piratage de plusieurs centres médicaux aux États-Unis. Au vol de données sensibles s'ajoutent des demandes de rançons élevées en bitcoins pour ne pas les divulguer.

The Dark Overlord s'est assuré une sorte de couverture médiatique en sollicitant des journalistes. Il a également été à l'origine d'une fuite d'épisodes inédits de séries de Netflix et ABC. La plupart des membres du groupe sont toujours en liberté.

Nathan Wyatt a notamment reconnu avoir créé des comptes email pour l'envoi de messages de menace et des tentatives d'extorsion auprès des victimes. Il s'est occupé de comptes de paiement et de VPN utilisés dans le cadre des activités de The Dark Overlord.