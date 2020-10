The Elder Scrolls VI : une sortie sur PlayStation 5 est-elle encore possible ?

Microsoft a récemment annoncé le rachat de Bethesda pour 7,5 milliards de dollars, l'occasion pour la marque de s'offrir un énième studio de développement pour son environnement Xbox. De fait, se pose désormais la question de savoir si les prochaines productions du studio seront déployées chez la concurrence...

On sait déjà que l'ensemble des jeux de Bethesda a déjà intégré ou va intégrer le service Xbox Game pass, et que toutes les prochaines productions seront proposées directement en accès gratuit sur le service par abonnement de Microsoft.

Si Microsoft vise à conserver certaines exclusivités pour sa plateforme Xbox Series, rien n'est pour autant gravé dans le marbre, et parfois le choix n'est pas si facile. En réalité, conserver des exclusivités peut parfois être moins rentable que de diffuser des titres en multiplateformes... Un exemple concret est celui de Minecraft : avec le rachat de Mojang, Microsoft aurait pu couper les ponts avec la PS4 et la Switch... Mais continuer à exploiter la franchise sur plusieurs plateformes s'est montré bien plus rentable que la cloisonner au PC et à l'univers Xbox.

Kotaku a donc posé la question a Phil Spencer, le patron de la division Xbox et pointé du doigt The Elder Scrolls VI, un titre très attendu par toute une communauté de fans, peu importe la plateforme de préférence. Phil Spencer a nuancé sa réponse et rappelé que le rachat de Bethesda n'avait pas pour vocation de priver les joueurs d'autres plateformes.

Pour autant, la situation reste assez floue puisque ce dernier indique également ne pas avoir besoin de sortir ces jeux sur d'autres plateformes pour que la transaction (rachat de Bethesda) soit rentable pour Microsoft. Le choix du portage des jeux vers d'autres plateformes serait donc avant tout un choix de conscience pour Microsoft qui ne souhaite pas être pointée du doigt et voir son image écorchée.

Toutefois, on l'a déjà vu sur la génération précédente, les exclusivités peuvent être temporaires et durer de quelques mois à un an... Microsoft pourrait donc miser sur cette option.