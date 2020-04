The Last of US II : Naughty Dog repousse la sortie, le 100% numérique pas assez porteur

Mauvaise nouvelle pour les fans : la sortie de The Last of Us part 2 a été repoussée.

Naughty Dog a récemment partagé une mauvaise nouvelle à la communauté de joueurs : The Last of Us Part II voit ainsi sa sortie décallée.

Le titre avait déjà été repoussé de février à mai, désormais il faudra attendre quelques mois supplémentaires.

La raison est simple : l'épidémie de Coronavirus qui sévit un peu partout sur le globe depuis décembre dernier a entrainé divers retards dans la production des éditions physiques du jeu. La logistique est paralysée et Naughty Dog indique souhaiter proposer son titre à tout le monde en même temps et dans les meilleures conditions.

Le studio garantit que le titre n'a aucun retard de développement et que les équipes se consacrent à corriger les derniers bugs avant de proposer la copie finale "Gold".Les chaines de production ayant pris du retard ou étant toujours à l'arrêt, les copies de The Last of US part 2 ne devraient pas être disponibles en quantité suffisante au jour J. C'est pourquoi Naughty Dog a simplement préféré annoncer le report de sortie, le temps de disposer de suffisamment de disques...

Pourquoi ne pas avoir misé sur le dématérialisé ? Naughty Dog l'explique : il n'est pas question de sanctionner les joueurs qui préfèrent les versions physiques... Un argument qui en cache un autre plus réaliste et économique : le succès d'un titre se joue grandement sur sa disponibilité, et l'absence de version physiques pour un titre de cette envergure, et ce, sur le moyen terme, pourrait largement sanctionner les ventes. Les joueurs pourraient ainsi passer de la phase d'attente à cette de spectateurs des joueurs disposant de la version numérique, avant finalement de ne plus avoir l'envie d'acheter le titre pour y jouer eux-mêmes.