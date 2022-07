The Last of Us Part 1: un ancien développeur monte au créneau pour défendre le titre

Vivement critiqué depuis qu'il a dévoilé son prix de vente, The Last of Us Part 1 est aujourd'hui défendu par un ancien développeur.

Naughty Dog a fait sensation en dévoilant The Last of Us Part 1, un remake du premier épisode de sa saga ultra populaire sortie initialement sur PlayStation 3. L'idée pour l'éditeur est ainsi de replonger les joueurs qui disposent d'une PS5 dans le premier volet de la franchise, et ce, dans les meilleures conditions possibles. Avec ce remake qui part de zéro, Naughty Dog souhaite proposer une expérience plus uniforme à sa franchise...

Tout allait bien jusqu'à ce que l'on découvre le prix du jeu, annoncé à 79,99€ dans sa version standard dématérialisée... Un prix qui passe mal auprès des joueurs qui ont rapidement retourné leur veste et critiquent désormais Naughty Dog pour ce choix, évoquant la facilité d'un remake facturé au prix fort, surtout quand certains sont déjà passés à la caisse sur PS3, puis lors du remastered PS4 par la suite...

Les critiques ne cessent d'affluer en direction de Naughty Dog au point d'agacer Robert Robisson, ancien développeur animateur pour Naughty Dog qui travaille désormais chez Bend Studio.

“It’s just a cash grab”



Actually it’s the most meticulously built and crafted project that I have ever seen or been a part of in my entire career. The highest level of care and attention to detail possible. pic.twitter.com/csjZ3kZMyG — Robert Morrison (@RobertAnim8er) July 10, 2022

Ce dernier a tenu à prendre parole sur Twitter pour répondre aux accusations "d'argent facile" qui colle à The Last of Us Part 1. Selon lui, les joueurs sont bien loin du compte et le titre serait le projet le plus méticuleusement construit et élaboré au sein du studio et de toute sa carrière. Selon lui, le plus haut niveau de soin et de détail a été apporté à chaque élément et le prix même du jeu reste hors de tout contrôle pour Naughty Dog, puisque c'est Sony qui aurait les commandes.

Sachant que le titre a été repris de zéro, il est difficile de parler effectivement d'argent facile. Alors, certes avec un environnement visuel déjà défini, un gameplay propre et un scénario déjà écrit, le projet va naturellement plus vite à réaliser... Néanmoins, c'est l'occasion également pour les développeurs d'insister sur les détails qu'ils n'ont pas eu le temps de peaufiner sur la première version du jeu, et de reprendre les points du titre critiqués par les joueurs lors de sa sortie initiale...