The Last of Us Part 1 s'offre une nouvelle vidéo

Naughty Dog continue de dévoiler le remake de The Last of Us et nous livre ainsi une nouvelle vidéo de plus de 7 minutes de gameplay.

The last of Us Part I fait couler beaucoup d'encre depuis son annonce lors du Summer Game Fest cet été : le remake reste mystérieux et les promesses de Naughty Dog concernant la quantité de travail accompli n'ont pas encore été véritablement validées.

Le studio tente ainsi sa chance en livrant une vidéo de plus de 7 minutes de gameplay, qui devrait enfin convaincre les plus sceptiques. Naughty Dog n'a de cesse de rappeler aux joueurs qu'il s'agit bien d'un remake et non d'un remaster : les équipes ont repris le jeu à zéro, ce qui devrait non seulement garantir une expérience tout à fait nouvelle et à techniquement à jour, mais qui explique également le prix du titre puisqu'il faudra obligatoirement repasser à la caisse (ce qui constitue toujours un des principaux points de crispation autour du jeu).

La séquence de jeu présentée nous plonge dans la ville de Bill, le joueur est ainsi face à des hordes d'infectés. Le passage permet d'apprécier les nouveaux jeux de lumière, en marge des textures HD, mais également la végétation plus dense ainsi que les effets pyrotechniques.

The Last of Us Part 1 sort sur PS5 dès demain, la version PC n'a pas de date de lancement connue à ce jour.