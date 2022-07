The Last of Us Part 1: pas d'édition collector physique en Europe

Critiqué autant qu'il est attendu, le remake de The Last of Us sur PS5 fait de nouveau jaser.

C'est au Summer Game Fest que Naughty Dog a dévoilé The Last of Us Part 1 : un remake du premier épisode de la saga initialement sorti sur PS3. Le studio a bien précisé qu'il s'agissait d'un remake, les équipes de développement partant de zéro.

Et si le titre a été bien accueilli, l'annonce du prix du jeu, facturé 79,99€ a rapidement fait déchanter une partie des joueurs ayant déjà acheté le titre à l'époque sur PS3 avant de repasser à la caisse pour le Remastered PS4 en 2014...

Le titre proposera le jeu original et intégrera d'emblée Left Behind, un DLC se déroulant avant les événements du titre et mettant en lumière Ellie et Riley.

Naughty dog s'attire toutefois une nouvelle fois les foudres des joueurs en confirmant que la version Firefly du jeu ne sera pas proposée en Europe. Rappelons qu'il s'agit d'une édition collector physique qui propose un artwork noir et blanc, le titre, un steelbook, des bonus en jeu et les 4 comics d'Amercian Dream. Annoncée à 99,99$ cette version ne sera finalement proposée qu'en Amérique du Nord.

Interpellé sur la situation, Sony a confirmé qu'il n'était pas prévu de proposer cette version en Europe et qu'il faudra donc passer par l'import pour en profiter. De fait, certains revendeurs officiels proposent déjà le titre en Firefly Edition à des prix allant au-delà des 400 $.