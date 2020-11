The Mandalorian arrive en réalité augmentée sur les smartphones Pixel

Disney+ a récemment lancé la deuxième saison de sa série tirée de l'univers de Star Wars : The Mandalorian. Et pour célébrer cela, une application a été développée conjointement avec Google autour de la franchise.

Pour l'instant, l'application est réservée uniquement aux Pixel 5, 4a ainsi qu'une poignée de smartphones sélectionnés par Google et compatibles 5G. The Mandalorian AR Experience propose ainsi d'utiliser la réalité augmentée pour inviter Mando Din Djarin) dans votre salon, ou votre jardin, au choix.

On peut débloquer du contenu régulièrement et Disney annonce des nouveautés chaque semaine. Pour Google, il s'agit également de mettre en avant la 5G puisque la marque précise avoir réussi à "créer des modèles hyper détaillés et des animations réalistes, tout en imaginant des scènes avec des surprises étonnantes et amusantes" (qui n'auraient visiblement donc pas pu être réalisés sans 5G...).

Voici la liste des applications compatibles avec l'application à ce jour :

Google Pixel 5

Google Pixel 4a 5G

LG G9

LG K92

LG V60 ThinQ 5G

LG Wing

Motorola Edge+

Motorola One 5G

Motorola Razr 5G

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 7T Pro 5G

OnePlus 8

OnePlus 8T

OnePlus 8 Pro

Oppo Find X2

Oppo Reno 3

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy Note 10 5G

Samsung Galaxy Note 20+

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Sharp AQUOS zero 5G

Sony Xperia 1 II

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro



Pour suivre The Mandalorian, c'est du côté de chez Disney+ qu'il faut se tourner.