La série The Mandalorian dévoile sur Disney+ son calendrier pour la saison 2

De retour sur Disney+ avec le premier épisode de la saison 2, The Mandalorian dévoile le calendrier complet de la saison 2.

C’est après de longs mois d’attente que les fans peuvent enfin profiter de la saison 2 de la série The Mandalorian. On connait également toutes les dates exactes de diffusion. La diffusion de The Mandalorian ne sera perturbée par aucune sortie cinéma, ni par les fêtes de fin d’année. Tous les épisodes pourront donc être diffusés avant Noël. La plateforme Disney+ ajoutera un nouvel épisode par semaine. Les huit épisodes de la saison 2 s’enchaîneront donc sans pause jusqu’au 18 décembre.

Le même nombre d’épisodes et le même format de titres que la saison 1 ont été conservés. On regardera donc chaque épisode sous un numéro de chapitre. Des épisodes très attendus, car beaucoup de questions sont restées sans réponses à la fin de la première saison.

On trouvera donc la diffusion de The Mandalorian suivant ce calendrier:

épisode 1 – 30 octobre 2020

épisode 2 – 6 novembre 2020

épisode 3 – 13 novembre 2020

épisode 4 – 20 novembre 2020

épisode 5 – 27 novembre 2020

épisode 6 – 4 décembre 2020

épisode 7 – 11 décembre 2020

épisode 8 – 18 décembre 2020





Rappelons que vous pouvez vous abonner à l'offre de streaming Disney+ sur le site officiel pour 6,99 € par mois ou 69,99 € par an !