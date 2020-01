The Witcher 3 : une mise à jour colossale en vue sur Switch

The Witcher 3 est sans doute une des adaptations de titre AAA les plus réussies sur Switch : le titre de CD Projekt fait un carton plein, et l'éditeur compte y apporter une mise à jour colossale.

C'est Saber Interactive, un studio américain qui a réussi l'impossible en réussissant le portage de The Witcher 3 sur la console hybride de Nintendo, la Switch.

Le titre AAA de CD Projekt s'est ainsi invité avec brio sur la machine de Nintendo malgré sa fiche technique limitée. Si cela s'est fait au prix d'un downgrade sur la partie graphique, le jeu reste particulièrement joli et ne perd rien de sa splendeur.





Mais les choses ne vont pas en rester là pour autant, puisque l'on apprend qu'un mise à jour importante est actuellement prévue. Il est ainsi évoqué un ensemble de modifications assez lourdes qui pourraient permettre au titre de gagner en qualité graphique.

Saber Interactive a ainsi évoqué sur le réseau social VK que la prochaine mise à jour changerait la façon dont sont calculées les ombres créées par le soleil en jeu. Le jeu d'origine optait pour une technique trop gourmande pour être adapté à la Switch et une alternative nécessitait plus de temps à développer. Dans la prochaine mise à jour, il sera question d'un système hybride entre static shadowmap, terrain lightmap et dynamic shadowmap qui devrait proposer des résultats équivalents au jeu original tout en étant bien moins gourmand en ressources et donc adapté à la Switch.

La façon dont est affiché le feuillage est également révisée. L'algorithme qui génère l'herbe et les feuilles a été réécrit entièrement pour un rendu plus réaliste, plus fourni en vue de se rapprocher du titre original.

La mise à jour s'annonce colossale et devrait véritablement donner un nouvel aspect au jeu, qui était déjà particulièrement séduisant pour la Switch. Il nous tarde donc de voir si Saber Interactive tient ses promesses.