Thomas Pesquet en orbite pour rejoindre l'ISS

Après un report de 24 heures en raison des conditions météorologiques, une fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé aujourd'hui depuis le Centre spatial Kennedy en Floride à 9h49 UTC (11h49 heure de Paris). Elle transportait une capsule Crew Dragon avec à bord quatre astronautes, dont le Français Thomas Pesquet.

La séparation du deuxième étage a été confirmée et la capsule Crew Dragon en orbite est désormais en route pour la Station spatiale internationale (ISS). Sous conduite autonome, l'amarrage est prévu pour samedi vers 9h10 UTC (11h10 heure de Paris).

Pour l'agence spatiale européenne, Thomas Pesquet va pour la deuxième fois séjourner pour une durée de six mois dans l'ISS dont il sera le commandant de bord. Il est accompagné des astronautes américains Shane Kimbrough et Megan McArthur, et de l'astronaute japonais Akihiko Hoshide.

Avec de la réutilisation pour SpaceX

Il s'agit du deuxième vol opérationnel de Crew Dragon vers l'ISS (Crew-2), sans donc compter le vol de qualification avec équipage de deux astronautes (SpaceX Demo-2) qui avait eu lieu mi-2020.

SpaceX a utilisé le premier étage de Falcon 9 qui avait volé pour le premier vol opérationnel de Crew Dragon (Crew-1) en novembre 2020, tandis que la capsule Dragon a servi à la mission Demo-2. Le premier étage de Falcon 9 a une nouvelle fois été récupéré avec un atterrissage réussi sur une barge automatisée dans l'Atlantique.

Demain, ce devrait être la première fois que deux capsules Crew Dragon seront amarrées simultanément à l'ISS.