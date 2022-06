La grosse mise à jour de Thunderbird est disponible

Avec plusieurs nouveautés et améliorations, la mise à jour majeure de Thunderbird pour cette année 2022 est proposée en téléchargement.

Thunderbird a droit à sa mise jour majeure annuelle. Elle est proposée dans le cadre de la mouture 102 du client email et de messagerie sur ordinateur. Pour cette dernière, les notes de version sont assez copieuses.



Parmi quelques éléments saillants mis en avant, une distinction des dossiers avec de nouvelles icônes et couleurs, une barre d'outils Spaces pour naviguer plus facilement entre les activités dans l'application, un nouveau carnet d'adresses à l'aspect plus moderne entièrement compatible avec vCard, une refonte de l'en-tête des messages.

Pour l'importation ou l'exportation des comptes et données, il ne sera plus nécessaire de s'appuyer sur des modules complémentaires. Un assistant a été intégré à cet effet. Des améliorations concernent OpenPGP, tandis que Thunderbird 102 introduit le support du protocole de messagerie décentralisé Matrix.

Pas de mise à jour automatique pour le moment

La version 102 de Thunderbird n'est disponible qu'avec un téléchargement direct. Pour une mise à jour automatique depuis la version 91 actuelle de Thunderbird, il est prévu un déploiement progressif au cours des prochaines semaines.

La communauté d'utilisateurs de Thunderbird serait de plus de 20 millions dans le monde sur Windows, macOS et Linux. Rappelons qu'une version mobile de Thunderbird sera incarnée par le client email open source K-9 Mail pour Android.