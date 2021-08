Thunderbird : une version majeure disponible

En marge d'une mise à jour de maintenance estampillée 78.13, le client de messagerie libre et open source Thunderbird a également droit à une version 91 de plus grande ampleur. Cette dernière n'est pour le moment disponible qu'en téléchargement manuel. La mise à niveau automatique sera proposée dans les prochaines semaines.

Parmi les faits saillants de cette mouture 91, un nouvel assistant de configuration de compte. En plus d'une esthétique revue et corrigée, il est en mesure de détecter automatiquement les agendas CalDAV. Après la configuration d'un compte, il aiguille vers des fonctionnalités supplémentaires comme l'ajout d'une signature et le chiffrement de bout en bout.

L'intégration d'un compte Gmail a été améliorée et le support des carnets d'adresses CardDAV fait son apparition en plus de LDAP.

Des changements concernent la fenêtre de rédaction d'un message avec un nouvel indicateur pour signaler qu'un destinataire ne figure pas dans le carnet d'adresses, un nouveau volet pour les pièces jointes disposé en bas de la fenêtre. Le glisser-déposer d'un fichier propose en surimpression de l'insérer directement dans un message (comme pour une image) ou de l'ajouter en tant que pièce jointe de l'email.

Thunderbird 91 profite d'un lecteur PDF intégré (PDF.js), ce qui évitera désormais de quitter l'application pour une consultation. La gestion de plusieurs agendas est facilitée avec des améliorations pour la barre latérale idoine. Des options pour le contrôle de la densité de l'interface de l'application entière ont été ajoutées, le mode sombre concerne presque toutes les fenêtres et éléments.

En matière de performance, le mode multi-processus e10s du moteur de rendu Gecko est activé par défaut. Par ailleurs, la version macOS ajoute le support natif Apple Silicon pour la puce M1 d'Apple à architecture ARM sur les ordinateurs Mac équipés.

Les copieuses notes de version de Thunderbird 91 peuvent être consultées sur cette page. Pour les futures publications, il est déjà évoqué un nouveau carnet d'adresses, des améliorations pour le chiffrement de bout en bout.

Thunderbird 91 est la deuxième mouture d'importance après Thunderbird 78 sous l'égide de MZLA Technologies Corporation qui est une filiale de la Fondation Mozilla. Un billet de blog rappelle la possibilité de dons et contributions au projet.