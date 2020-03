Tidal : Alphabet veut aussi sauver les océans

Le Labo X d'Alphabet, la maison mère de Google a récemment présenté son projet Tidal, qui vise à protéger les océans.

Cela fait 3 ans que le laboratoire travaille ainsi sur le projet Tidal avec pour objectif de "développer des technologies qui apportent une plus grande visibilité et une meilleure compréhension de la vie sous l'eau".

Le premier point essentiel du programme se basera sur la pisciculture. Tidal propose ainsi une caméra sous-marine à même de suivre individuellement des milliers de poissons en simultanée y compris dans des conditions particulièrement extrêmes. La caméra associée à une IA collectera ainsi des informations en continu et devrait permettre de mieux comprendre le comportement individuel des poissons, mais également les modifications de comportement liées à l'effet de masse. Il sera également question de comprendre comment les modifications de l'environnement (salinité, température, taux d'oxygène, présence de certains polluants) entrainent des modifications de comportements chez le poisson.

L'idée est de fournir des éléments permettant aux pisciculteurs de mieux maitriser la quantité de nourriture à donner et de détecter les maladies ou parasites plus rapidement. En conséquence, on pourrait limiter l'utilisation d'antibiotiques dans ces élevages ainsi que de produits chimiques , deux polluants qui se dispersent dans les océans et ont des effets dramatiques sur l'environnement.