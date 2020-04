TikTok atteint 2 milliards de téléchargements

La messagerie Tik Tok continue de progresser et a largement profité de la période de confinement pour doper son parc d'utilisateurs : désormais, on compte plus de 2 milliards de téléchargements de l'application.

L'application de messagerie TikTok vient de passer le cap symbolique des 2 milliards de téléchargements. De plus en plus populaire grâce à son intégration dans divers réseaux sociaux et son concept misant sur des vidéos et de la musique, le service séduit plus particulièrement une audience jeune et connectée.

Selon Sensor Tower, TikTok a ainsi passé le cap des 2 milliards de téléchargements au cumul sur le Play Store et l'AppStore, soit une progression de 500 millions par rapport aux derniers chiffres partagés en novembre 2019.

Le confinement imposé à une partie du monde suite à l'épidémie de coronavirus a sans conteste participé à doper les chiffres du service, les utilisateurs cherchant à conserver un contact virtuel avec leurs connaissances pendant la période.

Le concept de l'application est simple : proposer de courtes vidéos de 15 secondes synchronisées avec des effets visuels et de la musique.