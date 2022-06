TikTok viré de l'App Store et de Google Play ?

Un responsable de la FCC veut le bannissement de l'application TikTok des boutiques d'Apple et Google. Il attend une réaction d'ici le 8 juillet.

Commissaire de la Commission fédérale des communications (FCC), Brendan Carr s'adresse dans une lettre ouverte à Tim Cook et Sundar Pichai. Il demande aux patrons d'Apple et de Google de supprimer l'application TikTok de l'App Store et du Google Play Store.

Le responsable du gendarme américain des télécoms écrit que TikTok - qui est dans le giron du groupe chinois ByteDance - n'est pas seulement une application vidéo comme les autres, " c'est un loup déguisé en agneau. "

Une allusion est notamment faite à un outil sophistiqué de surveillance avec le recueil de données sensibles qui sont consultées à Pékin.

La suppression ou des explications

Pour un risque de sécurité nationale via le partage de données personnelles d'utilisateurs américains avec le gouvernement chinois, Donald Trump avait cherché à interdire TikTok aux États-Unis et pour une vente forcée de ses activités américaines à une société américaine. Les décrets ont été annulés par son successeur à la Maison-Blanche Joe Biden, sans évacuer pour autant la question des risques de sécurité nationale dans le cadre d'une enquête de son administration.

Selon Buzzfeed News et d'après des enregistrements audio de réunions internes du personnel, des employés de ByteDance basés en Chine ont eu accès à plusieurs reprises à des données non publiques d'utilisateurs américains de l'application TikTok, au moins de septembre 2021 à janvier 2022.

Alors que TikTok a récemment indiqué que l'ensemble du trafic des utilisateurs américains passe désormais par la plateforme de services cloud Oracle Cloud Infrastructure, Brendan Carr attend des explications d'Apple et Google d'ici le 8 juillet prochain… si le choix est fait de ne pas supprimer TikTok de leurs boutiques d'applications.