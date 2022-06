TikTok choisit l'Américain Oracle pour le stockage de données d'utilisateurs

Dans le giron du groupe chinois ByteDance, le réseau social TikTok annonce que 100 % du trafic des utilisateurs américains passe désormais par la plateforme de services cloud Oracle Cloud Infrastructure. Pour le moment, des sauvegardes des données des utilisateurs américains continuent d'être conservées sur les serveurs de TikTok en Virginie et à Singapour.

" Nous prévoyons de supprimer les données privées des utilisateurs américains de nos propres centres de données et de pivoter entièrement vers les serveurs cloud d'Oracle situés aux États-Unis. […] Nous travaillons en étroite collaboration avec Oracle pour développer des protocoles de gestion des données qu'Oracle auditera et gérera afin d'offrir aux utilisateurs encore plus de tranquillité d'esprit ", ajoute TikTok sans préciser de calendrier.

Pour un risque de sécurité nationale via le partage de données personnelles d'utilisateurs américains avec le gouvernement chinois, Donald Trump a cherché à interdire TikTok aux États-Unis et dans le but d'obtenir une vente forcée de ses activités américaines à une société américaine. Son successeur Joe Biden à la Maison-Blanche a annulé les décrets, sans pour autant écarter la question des risques de sécurité nationale via une enquête de son administration.

Des doutes qui persistent malgré tout

" Nous savons que nous sommes parmi les plateformes les plus scrutées du point de vue de la sécurité, et nous avons pour objectif de lever tout doute sur la sécurité des données des utilisateurs américains ", assure TikTok en ajoutant que des changements opérationnels permettront de renforcer la protection des employés, d'offrir davantage de garanties et de minimiser le transfert de données hors des États-Unis.

Selon Buzzfeed News, des employés de BydeDance basés en Chine ont eu accès à plusieurs reprises à des données non publiques d'utilisateurs américains de l'application TikTok, au minimum entre septembre 2021 et janvier 2022.

D'après une fuite d'enregistrements de réunions internes du personnel et des présentations, des employés de TikTok auraient ainsi indiqué devoir demander à leur collègues en Chine l'accès aux données d'utilisateurs américains auxquelles ils n'étaient pas eux-mêmes en mesure d'accéder.