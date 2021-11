La version chinoise de TikTok ajoute une pause obligatoire

En Chine, l'application de partage de vidéos au format court TikTok de ByteDance s'appelle Douyin. Elle y rencontre un grand succès avec plus de 600 millions d'utilisateurs actifs par jour. Depuis peu, elle ajoute une pause obligatoire entre des vidéos.

Cette pause est déclenchée quand un utilisateur de Douyin passe trop de temps à enchaîner et regarder des vidéos. Le cas échéant, c'est une pause de 5 secondes via une courte vidéo d'un autre genre produite avec le groupe chinois Pheonix Legend.

Avec des messages ciblés, le but est d'inciter les utilisateurs à aller se coucher, poser leur smartphone ou leur rappeler qu'il faut travailler le lendemain. Une nouvelle initiative pour réduire un éventuel risque de dépendance.

ByteDance avait déjà mis en place des restrictions pour les utilisateurs de Douyin âgés de moins de 14 ans avec un mode jeunesse spécifiquement adapté qui diffuse des contenus éducatifs et automatiquement activé pour eux. Ils ne peuvent ainsi pas se connecter plus de 40 minutes par jour et avec un accès interdit entre 22h et 6h.

Le groupe ByteDance n'a sans doute guère le choix face à la pression du gouvernement de Pékin sur les plateformes en ligne.