TikTok : l'Italie bloque l'accès aux utilisateurs sans âge vérifié

L'Autorité italienne en charge de la protection des données personnelles a ordonné à TikTok le blocage des comptes des utilisateurs en Italie pour lesquels l'âge ne peut pas être confirmé. Prise en urgence et légitimée pour la protection des enfants italiens, cette décision fait suite au décès d'une fillette de 10 ans en Sicile. Elle a participé au " jeu du foulard " sur le réseau social de vidéos au format court.

Le blocage pour les utilisateurs à l'âge non vérifié entre en vigueur jusqu'à au moins mi-février prochain. " L'interdiction d'inscription sur TikTok pour les enfants de moins de 13 ans est en réalité facile à contourner en saisissant une fausse date de naissance ", écrit la Cnil italienne.

Elle ajoute que TikTok n'empêche pas les enfants de s'inscrire et ne vérifie pas le respect de la législation. " L'inscription d'un enfant de moins de 14 ans à un réseau social nécessite le consentement des parents ou des titulaires de l'autorité parentale. "

TikTok doit faire davantage

La suspension temporaire des comptes non vérifiés en Italie interdit à TikTok d'exploiter les données des utilisateurs pour lesquels " il n'existe pas de certitude absolue sur l'âge. "

À Reuters, une porte-parole de TikTok en Italie a déclaré : " Le respect de la vie privée et la sécurité sont des priorités absolues pour TikTok et nous travaillons constamment à renforcer nos politiques, nos processus et nos technologies pour protéger notre communauté et les jeunes utilisateurs en particulier. "

Il y a seulement quelques jours, TikTok a mis à jour ses conditions d'utilisation avec notamment un mode privé par défaut pour les utilisateurs âgés entre 13 ans et 15 ans, parmi d'autres mesures.