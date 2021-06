TikTok introduit TikTok Jump

Les Jumps sont présentés par TikTok (ByteDance) comme de petites applications et services que les créateurs peuvent intégrer dans leurs vidéos. Ils permettent de partager du contenu via des partenaires tiers.

" Les utilisateurs du monde entier peuvent cliquer sur ces liens pour explorer des recettes, répondre à un quiz, découvrir des outils d'apprentissage utiles et bien plus encore, créant ainsi des expériences plus dynamiques et pratiques pour notre communauté ", écrit le réseau social de vidéos au format court.

Pour le moment, il est seulement question d'un test auprès d'un groupe de créateurs ayant la possibilité d'intégrer un Jump dans une vidéo. Une disponibilité progressive est annoncée.

TikTok donne notamment l'exemple d'un créateur intéressé par la cuisine qui peut proposer un lien vers des recettes de l'application Whisk afin de fournir diverses d'informations sur un plat partagé dans sa vidéo.

Hormis Whisk, d'autres services tiers partenaires cités pour des Jumps sont Breathwrk, Wikipedia, Quizlet, StatMuse et Tabelog. Pour les prochaines semaines, TikTok indique l'arrivée de BuzzFeed, Jumprope, IRL et WATCHA. Les Jumps s'appuient sur une compatibilité avec HTML5.