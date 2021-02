TikTok visé par une plainte d'associations de consommateurs en Europe

Le Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) annonce le dépôt d'une plainte contre TikTok auprès de la Commission européenne et du réseau des autorités de protection des consommateurs. L'UFC-Que Choisir fait savoir qu'elle se joint à cette plainte.

Les reproches sont légion. Ils portent sur des conditions d'utilisation peu claires et favorisant TikTok au détriment de ses utilisateurs, des pratiques trompeuses de traitement des données personnelles en violation du Règlement général européen sur la protection des données, une protection insuffisante des enfants et adolescents contre la publicité cachée et les contenus potentiellement dangereux.

Le réseau social de vidéos au format court est également pointé du doigt pour un système dit trompeur de monnaie virtuelle et servant à récompenser les vidéos préférées.

" L'utilisateur est incité à acheter ces pièces ou coins qui lui permettent ensuite de s'approvisionner en objets virtuels. […] TikTok met tout en œuvre pour que l'utilisateur oublie qu'il s'agit d'argent réel ", dénonce l'UFC-Que Choisir en soulignant que la majorité des utilisateurs de TikTok sont des mineurs.

Dans sa communication, l'association française de consommateurs insiste notamment sur le fait que TikTok " se donne le droit de faire ce qu'il veut des vidéos publiées : les utiliser, les modifier, les reproduire sans que les utilisateurs n'aient leur mot à dire. C'est illégal. "

Il est demandé une enquête sur les pratiques de TikTok et une décision contraignante des autorités de protection de consommateurs pour résoudre les griefs (meilleure information, mesures efficaces de protection des mineurs, explication des conséquences financières pour l'achat de cadeaux virtuels...).

C'est un coup dur pour TikTok qui a récemment mis à jour ses conditions d'utilisation avec diverses mesures, dont un mode privé par défaut pour les utilisateurs âgés entre 13 ans et 15 ans. Il est néanmoins fréquemment reproché à TikTok de ne pas en faire assez.