TikTok suspend la publicité personnalisée imposée

À partir de ce 13 juillet, TikTok devait modifier ses paramètres en matière de publicités personnalisées au sein de l'Espace économique européen, au Royaume-Uni et en Suisse. Finalement, le populaire réseau social de vidéos au format court a décidé de suspendre le déploiement en Europe.

" Tiktok a désormais accepté de faire une pause dans l'application des changements afin de permettre à la DPC d'effectuer son analyse ", a indiqué à TechCrunch un porte-parole de la Data Protection Commission.

Via une mise à jour de ses conditions d'utilisation et avec une mise en œuvre automatique pour tous ses utilisateurs majeurs, TikTok avait prévu des publicités personnalisées en fonction du contenu qu'ils consultent.

La publicité ciblée imposée passe mal

" Historiquement, TikTok vous demandait votre consentement pour utiliser votre activité sur TikTok et en dehors de TikTok afin de vous proposer des publicités personnalisées. À partir du 13 juillet 2022, TikTok s'appuiera sur ses intérêts légitimes comme base légale pour utiliser l'activité sur TikTok afin de personnaliser les publicités des utilisateurs âgés de 18 ans ou plus ", avait expliqué le mois dernier TikTok.

Cette justification d'intérêts légitimes a fait tiquer la Cnil irlandaise et d'autres, sans compter des inquiétudes concernant des garanties pour le respect de l'âge des utilisateurs. En début de semaine, la Cnil italienne a mis en garde TikTok contre des publicités personnalisées basées sur des intérêts légitimes avec une base juridique dite inadéquate, et des publicités qui risquent également de cibler des enfants.

" Nous pensons que la publicité personnalisée offre la meilleure expérience in-app pour notre communauté et nous permet de nous aligner sur les pratiques du secteur, et nous sommes impatients de nous engager avec les parties prenantes et de répondre à leurs préoccupations ", a réagi TikTok.