TikTok : l'administration Trump en boucle sur les risques de sécurité nationale

Dans un court communiqué, le département du Trésor indique qu'il demeure concentré sur " la résolution des risques de sécurité nationale découlant de l'acquisition de Musical.ly par ByteDance. " Il ajoute que conformément au décret du 14 août signé par le président des États-Unis Donald Trump, " nous avons été clairs avec ByteDance concernant les étapes nécessaires pour parvenir à cette résolution. "

Pour rappel, le groupe chinois ByteDance avait racheté l'application américaine Musical.ly et a procédé à une fusion avec son service TikTok. C'est ce dernier nom qui a été conservé au final. En début de semaine, TikTok a déposé une requête auprès d'un tribunal américain afin de contester un décret de Donald Trump qui devait prendre effet ce 12 novembre.

Le décret ordonne à ByteDance de " se défaire de tous les intérêts et droits sur tous les actifs ou biens utilisés pour permettre ou soutenir le fonctionnement de TikTok aux États-Unis, et de toutes les données obtenues ou dérivées des utilisateurs de TikTok ou de Musical.ly aux États-Unis. "

Sans nouvelle pour la solution proposée

ByteDance et TikTok ont proposé une solution qui implique le groupe américain Oracle en tant que partenaire technologique, et la création d'une entité TikTok Global aux États-Unis afin de fournir tous les services de TikTok aux plus de 100 millions d'utilisateurs américains.



Manifestement, le feu vert de l'administration Trump se fait attendre, alors que le président des États-Unis avait donné une approbation préliminaire. Pour TikTok et sa maison-mère chinoise, Donald Trump avait évoqué un risque de partage de données personnelles d'utilisateurs aux États-Unis avec le gouvernement chinois.