TikTok : la vente forcée aux États-Unis ne serait plus d'actualité

Soutenue par Donald Trump, la vente des activités américaines de TikTok à Oracle et Walmart serait suspendue pour une durée indéterminée.

Selon le Wall Street Journal qui cite des sources anonymes, le projet de vente des activités américaines de la populaire application de vidéos au format court TikTok a été mis en suspens pour une durée indéterminée.

Sous la pression de l'administration Trump, le groupe chinois ByteDance (maison-mère de TikTok) avait engagé des négociations avec les groupes américains Oracle et Walmart en tant que respectivement partenaire technologique et commercial.

Avec des investisseurs américains de ByteDance, Oracle et Wallmart seraient devenus les propriétaires d'une entité TikTok Global basée sur le sol américain et ayant la charge de la gestion des données des utilisateurs et de la modération des contenus de TikTok aux États-Unis.

Un tel plan avait vu le jour à la suite de la signature d'un décret présidentiel par Donald Trump en août. Il avait brandi un risque de sécurité nationale via le partage de données personnelles d'utilisateurs américains avec le gouvernement chinois.

Un accord possible, mais différent de celui imaginé par Donald Trump

Toujours d'après le Wall Street Journal, des discussions se poursuivent néanmoins entre des représentants de ByteDance et des responsables américains de la sécurité nationale. Elles concernent la question de la sécurité des données et " les moyens d'empêcher le gouvernement chinois d'accéder aux informations que TikTok collecte sur les utilisateurs américains. "

Les préoccupations de fond n'auraient donc pas changé, au contraire de la forme qui reposait sur une vente forcée des activités de TikTok aux États-Unis.

Lors d'un point de presse mercredi, la porte-parole de la Maison-Blanche a été interrogée sur l'abandon du plan visant à forcer la vente des opérations américaines de TikTok à un groupe comprenant Oracle et Walmart. Elle a répondu : " Il n'est pas exact de suggérer qu'il y a une nouvelle mesure proactive. […] D'une manière générale, nous évaluons de façon exhaustive les risques pour les données américaines, y compris celles provenant de TikTok, et nous les traiterons de manière décisive et efficace. "

Jen Psaki a ajouté ne pas pas avoir de calendrier à communiquer et qu'il s'agit d'un " examen général qui s'étend au-delà de TikTok. "