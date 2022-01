Tilswall : la brosse de nettoyage surpuissante à -30% !

Il peut arriver que sur le sol ou même sur un mur, on ait besoin de nettoyer des taches très incrustées. Soit on finit à genoux à frotter avec sa brosse à main, soit on est équipé de la nouvelle et très performante brosse de nettoyage électrique sans fil Tilswall.

La brosse de nettoyage électrique sans fil Tilswall est équipée d'anneaux en polyéthylène et de pièces métalliques brevetées permettant de supporter une force de couple de 60 kg pour une vitesse de rotation de 300 tr/min.

La brosse électrique inclut une batterie de 4000 mAh permettant de fonctionner entre 80 et 180 minutes en fonction de la puissance qui est configurable. Un indicateur LED indique le pourcentage restant de batterie selon 3 niveaux : 30, 80 et 100 %. Le manche est extensible et peut ainsi passer de 70 cm à 110 cm de longueur. Pour finir, la brosse est fournie avec un crochet mural pour la ranger facilement.

Elle est accompagnée de 4 têtes de brosse incluses, dont deux brosses plates pour les petites et grandes surfaces, une brosse conique pour les coins et une brosse ronde pour les éviers. De plus, la tête peut s'incliner sur 80° pour attaquer tous les angles et éviter ainsi de vous baisser.

Sur le site officiel de la marque, la brosse de nettoyage électrique sans fil Tilswall est au prix réduit de 35 € avec 4 têtes de brosse et le manche avec le code de réduction scrubber30 (-30%). Vous trouverez également à 48 € la brosse et son manche avec 8 têtes de brosse avec le même code.



