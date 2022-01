CHUTE de prix sur le Xiaomi Mi 11i 5G accompagné de notre TOP sélection du jour (clavier, souris, écouteurs...)

Aujourd'hui, le smartphone Xiaomi Mi 11i est en solde sur Cdiscount. Il est doté d'un écran de 6,67" AMOLED FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le mobile dispose d'un SoC Snapdragon 888 5G avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage.

Pour la photo, on note la présence d'un capteur photo principal de 108 mégapixels, d'un ultra grand angle de 8 MP et d'un capteur macro 5 MP. Le terminal est compatible avec le son Dolby Atmos pour vous offrir un son de qualité. On peut profiter de la 5G et aussi des connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Pour finir, il est doté d'une batterie de 4250 mAh avec charge rapide 33W Pro qui permet jusqu'à 25 h d'autonomie.

Sur Cdiscount, le smartphone Xiaomi Mi 11i 5G 256 Go est à 419 € au lieu de 499 € avec le code 30DES399.



Voici notre sélection des meilleures soldes du jour :

Clavier

Souris

Son

Accessoire informatique

Domotique

Divers



Et d'autres bons plans sont aussi disponibles sur notre site comme realme qui explose le prix de ses smartphones pendant 3 jours ou encore les grosses réductions sur les écouteurs Ugreen Hitune T3, l'écran Lenovo Legion Y25 et le casque Sennheiser GSP 500.