Tim Cook : le coronavirus n'aura pas d'impact significatif sur l'iPhone 12

C'est le patron d'Apple, Tim Cook en personne qui s'est exprimé lors de l'émission Fox Business pour rassurer ses clients et ses investisseurs sur la situation de la marque par rapport au Coronavirus et ses effets sur la production d'iPhone.

Selon Tim Cook, la situation est "temporaire" et ne devrait pas affecter l'entreprise à long terme, il garantit ainsi d'un futur "très encourageant" pour la société.

Depuis l'apparition du Coronavirus en décembre dernier et la mise à l'arrêt de nombreuses usines de production, l'épidémie continue de s'étendre à travers le monde, entrainant l'annulation de nombreux salons et conférences. Une situation qui inquiète les investisseurs et qui se traduit par la baisse de l'action d'Apple en bourse suite aux déclarations de la marque qui indiquait ne pas pouvoir atteindre ses objectifs trimestriels.

Tim Cook cherche à rassurer en précisant que le Coronavirus est désormais "sous contrôle" en Chine, et que la marque a de toute façon d'autres chaines d'assemblages dans d'autres pays... Apple rappelle également : "Nous avons continué à travailler malgré les tremblements de terre, les tornades, incendies, tsunamis, SRAS et avons subit une foule de choses, pourtant nos équipes des opérations savent comment réagir dans ces conditions." La marque va donc s'adapter à la situation en "pressant quelques boutons" mais "sans changement fondamental". L'heure est donc au soulagement : l'iPhone 12 sera bel et bien présenté et lancé dans les temps...