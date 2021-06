Tinder : on peut désormais éviter de croiser son Ex ou ses collègues

L'application de rencontre Tinder prépare une nouvelle fonctionnalité très attendue des utilisateurs : une fonction de filtre qui permettra de bloquer certains contacts pour éviter de recroiser ses ex ou collègues de travail.

Tinder va lancer une nouvelle fonctionnalité au sein de son application mobile baptisée tout simplement "Block Contacts" qui permettra d'éviter d'afficher les profils de certaines personnes, et de s'arranger pour que son propre profil ne s'affiche pas non plus en retour chez les personnes bloquées.

Pour que cela fonctionne, il suffit de renseigner le numéro de téléphone du contact à bloquer ou ajouter son nom dans une liste de blocage.

L'idée est ainsi d'éviter de croiser ses ex, de la famille ou même ses collègues ou voisins sur l'application de rencontre. Avec cette option, Tinder cible les utilisateurs qui pourraient ne pas souhaiter que leurs connaissances les repèrent sur les réseaux de rencontre ou qui sont trop timides pour se lancer.

Pour certaines utilisatrices, il s'agirait également de mettre plus facilement à l'écart certaines connaissances envahissantes ou trop insistantes. L'option, qui repose sur le numéro de téléphone, permettrait également de mettre à l'écart des individus ayant créé un faux profil tout en gardant le même smartphone.