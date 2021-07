Titanfall : les joueurs en plein chaos, et ça ne va pas s'arranger

La situation ne s'arrange pas sur Titanfall et la gronde des joueurs ne cesse de monter.

Cela fait plusieurs mois que les joueurs de Titanfall multiplient les publications et actions en ligne pour tenter de faire bouger les choses. Depuis plusieurs mois déjà, Titanfall est devenu quasiment injouable, et sa suite n'est pas en meilleur état.

Respawn est ainsi particulièrement pointé du doigt pour son inaction face à la situation qui dure. Pour résumer le chaos ambiant, Titanfall souffre de nombreuses failles de sécurité qui sont régulièrement exploitées par les pirates avec pour conséquence des attaques DDOS à répétition.

De fait, il devient quasi impossible de rejoindre une partie de Titanfall sur PC et la mauvaise nouvelle vient du fait que Titanfall 2 n'est pas épargné non plus.

Un groupe de pirates a ainsi récemment piqué Respawn au vif en se mettant à attaquer Apex Legends pour se faire entendre. Jason Garza de Respawn a ainsi pris la parole pour tenter de rassurer les joueurs, indiquant que Respawn n'abandonnait pas la communauté Titanfall, mais que la situation était complexe et qu'aucune communication concernant l'avancement des correctifs n'était au menu afin de ne pas aiguiller les pirates vers d'autres options.

Malheureusement, Respawn n'a pas dédié une grosse équipe à la tâche, les efforts du studio étant désormais tournés vers Apex Legends. Jason Garza a ainsi confirmé que l'équipe actuelle de Titanfall est constituée de seulement 1 ou 2 développeurs. De là à y voir la fin de Titanfall, il n'y a qu'un pas...