Superbes promotions de folie sur une tondeuse robot, une smart TV et un dongle TV !!!

Aujourd'hui, on met à l'avant trois bons plans sur la tondeuse robot Gardena Sileno city 300, la Fire TV Stick et la TV Hisense 55U82QF.

Commençons avec la tondeuse robot Gardena Sileno city 300 qui bénéficie d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Elle profite de la technologie SensorCut qui permet des fauchages sans laisser de traces et de façon uniforme, idéale jusqu'à 300 m², elle offre une taille de coupe entre 20 et 50 mm. Elle est imperméable à l'eau, elle permet donc de fonctionner sous la pluie. De plus, elle est facilement nettoyable au jet d'eau.

Sa forme permet de passer dans des couloirs étroits, la tondeuse robot Gardena Sileno city 300 est très silencieuse avec un niveau sonore de 58 dB. Elle peut se connecter avec l'application Bluetooth Gardena et permet de contrôler le robot et de le programmer.

La tondeuse robot Gardena Sileno city 300 est au prix préférentiel de 589 € au lieu de 799 € avec la livraison gratuite sur le site d'Amazon.

Passons à la TV Hisense 55U82QF qui est équipée d'une dalle QLED de 55" avec une définition de 3840 x 2160 pixels. Elle affiche un format 16:9 et une luminosité de 1000 cd/m² avec une fréquence de balayage de 100 Hz. La télévision profite d'une barre de son JBL avec la technologie Dolby Atmos.

Du côté de la connectique, la TV est équipée de 4 entrées HDMI, d'un port Ethernet, de 2 ports USB, d'une entrée composite, d'une sortie audio, d'un port PCMCIA et de deux prises d'antenne. Le téléviseur est propulsé par le processeur Hi-view Engine et permet de faire fonctionner le système d'exploitation maison Vidaa U 4.0. Vous pouvez utiliser Netflix, YouTube, Amazon Prime, Deezer, etc. De plus, la TV est compatible avec l'assistante Alexa.

Sur le site de Boulanger, vous pouvez profiter de la TV Hisense 55U82QF au tarif réduit de 699 € au lieu de 999 € directement en drive.





Terminons par le Fire TV Stick qui profite d'une très belle réduction chez Rakuten.

Beaucoup plus puissant que le modèle 2019, le dongle Amazon Fire TV Stick est destiné aux téléviseurs Full HD. Il est livré avec une nouvelle version de télécommande vocale Alexa et est il gagne plus de boutons que la version précédente comme le guide TV qui fait son apparition ou les boutons dédiés pour Prime Video, Netflix, Disney+, etc.

Le TV Stick est équipé d'un processeur quadcore à 1,7 GHz, d'un chipset graphique IMG GE300, de 1 Go de RAM et de 8 Go d'espace de stockage. Du côté du réseau, il utilise la connectivité Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Le home cinéma est pris en charge avec la technologie Dolby Atmos.

Sur le site Rakuten, le Fire TV Stick est au prix préférentiel de 25 € au lieu de 40 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



