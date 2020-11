TousAntiCovid : 10 millions de téléchargements et une détection modifiée

L'application mobile de contact tracing TousAntiCovid a franchi le cap des 10 millions de téléchargements. Dans un message publié sur Twitter ce week-end, le Premier ministre a annoncé ce chiffre symbolique alors qu'un allègement des mesures de confinement pour lutter contre la propagation du Covid-19 est entré en vigueur.

" Plus d'un Français sur six a déjà installé TousAnticovid. C'est un maillon essentiel de notre stratégie pour nous protéger et protéger nos proches ", écrit Jean Castex qui invite ceux ne l'ayant pas encore fait à télécharger cette application.

Si vous ne l'avez pas encore sur votre smartphone ↴ https://t.co/PI3O9Abk3W pic.twitter.com/Fn0iX9oRR7 — Jean Castex (@JeanCASTEX) November 28, 2020

Le gouvernement précise plus de 10 millions de téléchargements (en tenant compte des précédents téléchargements avec StopCovid) et d'activations, sachant que dans l'optique d'une réussite de sortie de confinement, un objectif est d'atteindre 15 millions d'activations, soit pour de l'ordre de 20 % de la population.

En tout début de mois, Cédric O, le secrétaire d'État en charge de la Transition numérique, avait indiqué une activation de TousAntiCovid par plus de 7 millions de Français et 500 personnes par jour notifiées comme cas contact.

De nouveaux critères de détection

Jusqu'à présent et pour des notifications, l'application de traçage des cas contacts sur smartphone via la technologie Bluetooth s'appuyait sur des critères d'un contact à moins d'un mètre pendant au moins 15 minutes (lorsque deux smartphones se croisent).

Quand une personne testée positive au Covid-19 se déclare dans l'application après avoir reçu un code avec le résultat de son test, l'ensemble des utilisateurs de TousAntiCovid qu'elle a croisé est prévenu. Un historique des contacts est enregistré de manière chiffrée et avec un filtrage des contacts sur l'appareil. Un partage avec un serveur central se fait lors d'un test positif avec l'accord de l'utilisateur.



Selon un arrêté signé vendredi par le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran, les critères de distance et de durée du contact au regard du risque de contamination par le Covid-19 sont modifiés pour le fonctionnement du traitement des données avec TousAntiCovid.

L'application va désormais se baser sur un contact entre deux utilisateurs à une distance inférieure ou égale à un mètre pendant 5 minutes, ainsi que des contacts à une distance supérieure à un mètre et inférieure ou égale à deux mètres pendant 15 minutes.

Cela devrait contribuer à une augmentation du nombre de notifications, ou du moins davantage de contacts enregistrés dans l'historique. Soulignons que la technologie Bluetooth n'est toutefois pas spécifiquement adaptée - et imprécise - à la mesure des distances.

Hormis l'évolution des critères de détection pour les utilisateurs de TousAntiCovid, l'application continue de s'enrichir, avec par exemple une information sur l'évolution de la situation épidémique au niveau local en plus de national. Elle permet en outre de générer directement une attestation de déplacement dérogatoire.