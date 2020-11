TousAntiCovid : l'application a généré des QR Codes d'attestations invalides

L'application TousAntiCovid a été largement mise en avant par le gouvernement la veille du reconfinement, et notamment la dernière mise à jour permettant de générer des codes QR relatifs à des attestations dérogatoires de déplacement.

Sauf que pendant plusieurs jours, l'application a émis des QR Codes qui étaient en réalité illisibles par les forces de l'ordre. L'application QR-DNUM du ministère de l'Intérieur qui se chargeait de vérifier les codes depuis les terminaux des forces de l'ordre renvoyait ainsi systématiquement une erreur de lecture.

Au coeur du problème : le format choisi pour les dates de naissance des utilisateurs, du jour de l'attestation et celui du site Web qui sont différents. Le gouvernement a déployé plusieurs mises à jour pour corriger le tir et garantit désormais que les attestations émises avec la dernière version en date de l'application sont conformes et lisibles.