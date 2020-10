TousAntiCovid : le gouvernement revendique 4,2 millions de téléchargements en cinq jours

La semaine dernière, l'application française de contact tracing StopCovid a été relancée sous la houlette d'une mise à jour TousAntiCovid. Sans modifier la base technique, elle apporte une plus grande convivialité et divers outils en matière d'information, même s'il s'agit parfois de simples liens vers des sites du gouvernement.

Cette application devrait régulièrement bénéficier de l'apport de nouveaux services. Lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, la ministre déléguée en charge de l'Autonomie Brigitte Bourguignon a déclaré hier que 4,2 millions de Français ont téléchargé l'application TousAntiCovid à ce jour.

Fondée sur le volontariat et avec activation manuelle, l'application est disponible depuis le 22 octobre. L'application StopCovid avait de son côté été téléchargée plus de 2,6 millions de fois depuis début juin. Comme TousAntiCovid est une mise à jour de StopCovid, le nombre de téléchargements tient compte du nombre de téléchargements à l'époque de StopCovid.



Les données chiffrées peuvent être retrouvées directement dans l'application TousAntiCovid avec la section Infos et pour les chiffres clés. Il est actuellement précisé plus de 4,4 millions d'enregistrements nets, à savoir le nombre de personnes ayant téléchargé et activé l'application.

Le nombre d'utilisateurs qui se sont déclarés comme des cas de Covid-19 dans l'application avoisine 21 000 et avec près de 1 600 notifications de contact à risque. Toujours en tenant compte du passif avec StopCovid.

Secrétaire d'État en charge de la Transition numérique, Cédric O avait déclaré : " Si nous sommes suffisamment à télécharger et activer cette application, un tel outil peut être extrêmement utile dans la lutte contre l'épidémie. […] Nous devons être plusieurs millions à le faire. "