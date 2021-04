TousAntiCovid pour stocker un certificat de test et de vaccination

Comme attendu, l'application mobile de contact tracing TousAntiCovid a droit à une nouvelle fonctionnalité TousAntiCovid Carnet. Dans la rubrique " Attestations & Carnet ", " Mon carnet de tests " fait son apparition avec pour propos de stocker les certificats de tests RT-PCR ou antigéniques négatifs et positifs à la Covid-19.

Quant un test est réalisé et que le résultat est prêt, un SMS est reçu avec lien sécurisé. Après renseignement de la date de naissance, un mot de passe par SMS est valable 5 minutes. Le code est à saisir pour se connecter au portail en ligne SI-DEP - qui recueille l'ensemble des résultats de tests - et afficher le résultat du test.

Pour une disponibilité du certificat de test dans TousAntiCovid Carnet, il est possible de procéder à une importation directe dans l'application ou flasher un QR Code depuis le Carnet de tests dans TousAntiCovid. À noter que l'application n'est pas obligatoire, dans la mesure où le certificat de test peut aussi être téléchargé et imprimé.

De la même manière que les attestations de déplacement, les certificats de test sont générés et stockés uniquement en local sur le smartphone. Ils sont authentifiés avec un Datamatrix (comparable à une sorte de QR Code) via la norme 2D-DOC/ANTS. Ce code sécurisé peut être scanné par une autorité compétente via un lecteur, que ce soit sur TousAntiCovid Carnet ou sur la version papier.

Rapidement pour une preuve de vaccination

Une expérimentation de l'utilisation de TousAntiCovid Carnet est d'abord lancée sur des vols à destination de la Corse (Air France et Air Corsica pour Ajaccio). " L'objectif est de garantir la bonne utilisation de TousAntiCovid Carnet par les passagers et de l'application de lecture TousAntiCovid Verif par les personnes en charge du contrôle de ces preuves, ainsi que le bon fonctionnement des certificats de tests avant leur déploiement sur l'ensemble des vols. "

À partir du 29 avril, ce sont des attestations de vaccination qui pourront être ajoutées à l'application TousAntiCovid grâce à la fonctionnalité TousAntiCovid Carnet.

Avec également un certificat de rétablissement de la Covid-19, ce dispositif s'inscrit dans le cadre du certificat vert numérique pour faciliter la libre circulation dans l'Union européenne pendant la pandémie de Covid-19. Il devrait être mis en place avant l'été.